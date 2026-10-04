שבוע המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה חיובית. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד נאסד"ק עלה ב-1.2%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% ומדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%. אלה המניות הישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

● מנכ"ל ג'נריישן: "ישראל תהיה האב של חוות שרתים, עסקת שיכון ובינוי אנרגיה טובה לתחרות"

● הוא מבכירי העיתונאים הפיננסים בעולם ויש לו עצה מפתיעה למשקיעים

קמטק קפצה ביום שישי ב-7.4%, האנליסטים צופים פרמיה של כ-12%

מניית קמטק עלתה ביום שישי ב-7.4% אחרי שנחלשה ב-0.9% ביום חמישי. במצטבר בימים חמישי ושישי המניה עלתה ב-6.4%, והיא תחזור למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי של כ-3.9% (לאחר שביום שישי לא התקיים מסחר בת"א, בשל ערב חג). קמטק, בניהולו של רפי עמית, מספקת מערכות לבדיקת תהליכי ייצור של שבבים, ושווי השוק שלה הוא 7.7 מיליארד דולר. בשנה האחרונה מניית קמטק טיפסה ב-45.8%, אך מאז שהגיעה לשיא כל הזמנים בחודש מאי האחרון, המניה נחלשה ב-20.4%.

העליות במניה בשבוע שעבר לא מגיעות על רקע דיווח כלשהו מצד החברה. המניה נהנתה מרוח גבית של הסקטור, כאשר מדד השבבים של פילדלפיה עלה בימים חמישי-שישי בכ-4%. באתר המשקיעים, The Motley Fool, פרסמו בשבוע שעבר כתבה חיובית על מניית קמטק וציינו בין היתר שיש לחברה ראות (visibility) חזקה של הזמנות.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים מסקרים את מניית קמטק, מתוכם 7 חיוביים והיתר נייטרליים. מחיר היעד הממוצע למניה משקף פרמיה של 11.6% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

חברת רכיבי המחשוב הקוונטי QTREX זינקה ב-40%: "קטגוריה שונה לגמרי"

לפני כחצי שנה הודיעה חברת הביומד, אינספירה, על שינוי פעילות ושינוי שם, והיא הפכה לחברת QTREX Quantum , העוסקת בתחום התשתיות למחשוב קוונטי. לפי אתר החברה, QTREX מייצרת בטכנולוגיה של Additive Manufacturing רכיבים קטנים ביותר שמחליפים מערכות מסורבלות בתחום. באתר החברה צוין כי "מעבדים קוונטיים מתקדמים במהירות, אך הם לא יכולים לתפקיד בלי מערכות לחיבור, בקרה וקירור", ואת השכבה הזאת של חיבורים קריוגניים (כאלה שיכולים לפעול בטמפרטורות נמוכות מאוד) וניהול תרמי, בונה החברה. מנכ"ל QTREX הוא דגי בן-נון שניהל את החברה עוד בפעילותה ובשמה הקודמים.

ביום שישי מניית QTREX זינקה ב-40.2% במחזור מסחר ענק, פי 26 מהממוצע במניה. זאת אחרי עלייה של 15.1% ביום חמישי, גם כן במחזור גבוה מהממוצע. לאחר הקפיצה במניה שווי החברה בנאסד"ק הגיע ל-61 מיליון דולר (החברה כבר נסחרה בשווי גבוה יותר לאחר השלמת השינוי בה בחודש מאי).

QTREX דיווחה ביום חמישי שהחיבורים שהיא מייצרת נבדקו באופן עצמאי על-ידי חברת מחשוב קוונטי מובילה. על בסיס התוצאות החיוביות, QTREX והחברה הקוונטית מגבשות ביניהן הסכם מחייב ואז גם יפורסם שמה של בחברה. עוד נכתב בהודעה כי QTREX מצפה להכריז על הסכמים עם עוד חברות ברבעון הנוכחי. לדברי המנכ"ל בן-נון, התוצאות לא מספקות רק שיפור אלא מהוות קטגוריה שונה לגמרי.

הושלמה הרכישה הגדולה של נאייקס, והיא תמומן באמצעות חוב מפועלים טק והבינלאומי

חברת הפינטק, נאייקס השלימה בסוף השבוע את רכישת IPS מארה"ב (הרכישה הגדולה בתולדות החברה), שמכניסה אותה לשוק החניה החכמה. נאייקס הודיעה על הרכישה בחודש שעבר, וציינה שלצורך מימון העסקה היא תגייס חוב בסך 150 מיליון דולר. את החוב גייסה החברה מפועלים טק, זרוע הבנקאות לחברות הייטק של בנק הפועלים, ומהבנק הבינלאומי. לא נמסרו פרטים על תנאי המימון.

נאייקס, בניהולו של יאיר נחמד, מספקת פתרונות תשלומים ללא מזומן. החברה מעריכה ש-IPS תתרום להכנסותיה 20-22 מיליון דולר ומעל 5 מיליון דולר ל-EBITDA שלה (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ברבעון הרביעי של השנה.

בתוך כך, המנכ"ל המשיך לרכוש מניות ולאחר שבשבוע שעבר דווח על רכישות בהיקף כ-4.6 מיליון דולר, בימים האחרונים הוא רכש עוד מניות ב-2.1 מיליון דולר, במחירים של סביב 45 דולר למניה. מניית נאייקס עלתה בימי המסחר האחרונים של השבוע ב-2.7% ובשבוע כולו התחזקה ב-8.8%, אך עדיין לא חזרה לרמות המחירים של תחילת חודש אוגוסט, לפני שהפחיתה את תחזית התזרים החופשי השנתי בשל השקעות בצמיחה.

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