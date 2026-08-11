נאייקס התרסקה ב-25% ביומיים - בית ההשקעות שמזהה הזדמנות

מניית נאייקס משלימה נפילה של 25% במנייה ביומיים האחרונים, לאחר שפרסמה את דוחותיה למחצית הראשונה של שנת 2026. נאייקס שמפעילה פתרונות סליקה באשראי וניתן לזהות אותה במקומות רבים בקופסאות הצהובות לתשלום במכונות, כמו למשל מכונות שתייה, ממתקים או חניונים, אמנם הציגה עליה של 28% בהכנסות ל-122.6 מיליון דולר אך מנגד היא עברה להפסד של 10.1 מיליון דולר, לדבריה, בעקבות הוצאות חד פעמיות של תגמול מבוסס מניות.

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מה שמאוד הפתיע את המשקיעים הייתה התחזית של החברה.

אמנם החברה אישררה את תחזית ההכנסות שלה ל-510-520 מיליון דולר בשורה העליונה אך חתכה בחדות את התחזית שלה לשיעור תזרים המוזמנים החופשי השנתי שתייצר השנה החברה מתוך ה-EBITDA המתואם (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות). על פי החברה שיעור ההמרה צפוי לעמוד על 5%-10% בלבד לעומת 40% בתחזית מהרבעון הקודם. ברבעון השני של השנה הוא עבר לשלילי של 13.1 מיליון דולר, כלומר שהחברה הוציאה יותר ממה שהכניסה.

לדברי נאייקס הסיבה לכך היא השקעות שהיא מבצעת שיתמכו בצמיחה שלה בהמשך. אם זו השקעה בשירותים הפיננסים שלה ואם זה השקעות בפעילות Lynkwell שרכשה אשתקד בתחום טעינת כלי רכב חשמליים, שבינתיים פגע גם בשיעור הרווח הגולמי שלה. לטענת נאייקס אין מדובר בשינוי בתחזית התפעולית שלה.

עם זאת, בתחזית ארוכה יותר נאייקס ממשיכה להאמין שתגיע להכנסות של מיליארד דולר בשנת 2028 עם שיעור רווחיות גולמית של 50% ושיעור שלEBITDA מתואם של 30%.

המשקיעים כאמור חששו והפילו את המניה ביום שלישי ב-16.5% ביום שלישי והמניה השלימה נפילה של 25% ביומיים. המניה נסחרת כעת לפי שווי של 5.7 מיליארד שקל.

תזת ההשקעה לא השתנתה

ובכת זאת, בית ההשקעות William Blair מאשרר את המלצת "תשואת יתר" למניית נאייקס, ומעריך כי הירידה החדה במניה בעקבות הדוחות היא דווקא הזדמנות קנייה.

"ההשקעות בצמיחה יוצרות רעש, אך תזת ההשקעה הבסיסית לא השתנתה", מציין בית ההשקעות כי החולשה ברבעון השני נבעה מאיזון תפעולי והשקעות בעתיד ולא משינוי לרעה בביצועים: בעוד ההכנסות עמדו על 123 מיליון דולר (עלייה של 28% שנה מול שנה, מעל התחזיות), ה-EBITDA עמד על 3.8 מיליון דולר מתחת לתחזיות בשל שחיקה ברווחיות מכירת המכשירים.

למרות זאת, האנליסטים מקבלים רוח גבית מהמשך הצמיחה בהכנסות החוזרות, מעלייה של 15% בגובה העסקה הממוצעת ומאשרור תחזיות החברה ל-2026.

ב-William Blair מסמנים מנועי צמיחה ארוכי טווח כמו התרחבות בתחום טעינת הרכב החשמלי והתרחבות לשירותים פיננסיים (כולל הבקשה להקמת בנק בארה"ב), והעלו מעט את תחזית ההכנסות ל-2026 לכ-518 מיליון דולר.