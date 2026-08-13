חיילי צבא ארה"ב התמודדו מול מפעילי רחפנים אוקראינים בתרגיל צבאי שנערך בגרמניה מוקדם יותר השנה. מבחינת האמריקאים, זה לא נגמר טוב.

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במהלך התרגיל, שנקרא קומביינד ריזולב, (Combined Resolve) יחידות הרחפנים האוקראיניות איתרו והביסו בקלות חיילים וכלי רכב משוריינים אמריקאים שהגיעו במסגרת סבב שירות מפורט הוד שבטקסס, לדברי אנשים המעורים בפרטי האירועים.

התרגיל, לצד הנפגעים האמריקאים באיראן, ממחיש את הפגיעוּת של ארה"ב לרחפנים, שנים לאחר שהפכה מערכות בלתי מאוישות לחלק חיוני משדה הקרב. ארה"ב הייתה חלוצה בשימוש ברחפנים ארוכי טווח במלחמה. הפנטגון השקיע לאחרונה מיליארדי דולרים ברכישת טכנולוגיות חדשות של רחפנים ואמצעים נגד רחפנים, ואף הקים יחידות מיוחדות להפעלתם.

לקחים מאוקראינה

ובכל זאת, במזרח התיכון ארה"ב התקשתה השנה להתגונן מפני הרחפנים ארוכי הטווח של איראן, שהרגו ופצעו חיילים והשמידו כלי טיס.

התבוסה בגרמניה המחישה לקחים מאוקראינה הנוגעים לרחפנים קצרי טווח בשדה הקרב. התרגיל, שנערך באפריל ובמאי, בחן את יכולתם של הכוחות האורחים לפעול ולהתגונן מול התפשטותם של רחפנים קטנים יותר בקו החזית, שהפכו לגורם דומיננטי במלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

חייל אוקראיני מפעיל רחפן FPV מרחוק / צילום: ap, Iryna Rybakova

תרגילים כמו "קומביינד ריזולב" נערכים בדיוק כדי לאפשר לכוחות להתנסות בתנאי לחימה מציאותיים. בשנים האחרונות מפקדי צבא ארה"ב ניצלו את נוכחותם של כוחות אוקראיניים באירופה כדי לשלב אותם בתרגילים ולאפשר להם להעביר לכוחות אמריקאים ולכוחות בעלות הברית את המיומנויות שרכשו בלחימה, בשדות קרב מדומים. ההנחה היא שכישלונות בתרגילים כאלה הם הזדמנות ללמידה. גם בתרגילים בריטיים ושוודיים הכוחות האוקראיניים רשמו ניצחונות קלים.

אליוט כהן, חוקר במכון המחקר המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) אמר כי הניסיון שנצבר לאחרונה בשדה הקרב מראה עד כמה רחפנים מכל הסוגים חיוניים למלחמה המודרנית.

קומביינד ריזולב הוא תרגיל חצי שנתי המתמקד בפעולות לחימה קרקעיות בקנה מידה גדול, ובמסגרתו כוחות אמריקאים המתחלפים בסבבים מפעילים כוחות שריון בסיוע כוחות קרקע, מסוקים, רחפנים ואמצעי לחימה נוספים.

כ־3,500 אנשי צבא אמריקאים השתתפו בתרגיל, רובם מצוות הקרב החטיבתי המשוריין השלישי של דיוויזיית הפרשים הראשונה. משימתם הייתה לתקוף עמדה שעליה הגן כוח האויב של מתחם האימונים של הצבא, המכונה OPFOR. לכוח המגן הצטרפו חיילים אוקראינים מהרגימנט ה־412 של כוחות המערכות הבלתי מאוישות, המכונה "נמסיס", לדברי אנשים המעורים בנושא.

המומחיות של האוקראיניים בלוחמת רחפנים

הכוחות האמריקאים שהשתתפו בתרגיל היו מצוידים במערכות סטנדרטיות ללוחמה אלקטרונית ולהגנה מפני רחפנים, לדברי גורם בצבא ארה"ב. לדבריו, צוותי הקרב החטיבתיים הניידים החדשים, המצוידים באמצעים ובשיטות הלחימה העדכניים ביותר, השיגו תוצאות טובות בהרבה בתרגילים.

מפעילי הרחפנים האוקראינים השמידו בתרגיל חטיבת שריון אמריקאית, לדברי גורמים אמריקאים שתודרכו על התרגיל ואחד המשתתפים בו.

הכוחות שהשתתפו בתרגיל שלחו לקרב כלי רכב משוריינים כבדים, שהעלו ענני אבק והיו קלים לזיהוי עבור רחפני הסיור האוקראיניים, לדברי המשתתף. בעקבות רחפני הסיור הגיעו רחפנים שהטילו חומרי נפץ ורחפני FPV, המופעלים מנקודת מבטו של המפעיל ומתרסקים על מטרות במהלך לחימה, לדבריו.

לעיתים רחוקות נעשה שימוש בתחמושת חיה בתרגילים מסוג זה. בדרך כלל רחפנים מרחפים מעל כלי רכב או מתקרבים אליהם מספיק כדי שמשקיף יקבע כי הם "הושמדו".

הרחפנים האוקראיניים עשו זאת לכלי הרכב האמריקאים במהירות כה רבה, עד שנאלצו להחזיר אותם לתרגיל כאילו היו יחידות חדשות, כדי שאפשר יהיה להמשיך בו, אמר גורם אמריקאי שתודרך על התרגיל.

במהלך התרגיל, שנמשך שבועיים, ארה"ב חזרה על תרחיש האימונים. ביצועי הכוחות האמריקאים השתפרו ככל שלמדו להתפזר ולהסתתר טוב יותר ולהשתמש בלוחמה אלקטרונית, אמר הגורם בצבא. באמצע התרגיל האוקראינים עברו צד וסייעו לכוחות האמריקאים להשתמש בטכנולוגיית רחפנים באופן התקפי, והם עשו זאת ביעילות, לדבריו.

במהלך כמעט ארבע שנים וחצי של לחימה ברוסיה הכוחות האוקראיניים הפכו למומחים בלוחמת רחפנים, והמפעילים והכוחות המסייעים להם מיומנים כיום בתיקון ובהתאמה מתמשכים של רחפנים. גם הכוחות הרוסיים צברו מיומנויות יקרות ערך. למפעילי הרחפנים האמריקאים חסר ניסיון בתיקון ובחימוש רחפנים תחת אש, אמר האדם שנכח בתרגיל.

באוקראינה מושמדים בקרבות כל כך הרבה טנקים וכלי רכב משוריינים אחרים, עד שבחלקים נרחבים מקו החזית העצום כמעט שלא נותר שריון.

עם זאת, כמה קצינים בצבא ארה"ב טוענים כי הרחפנים קטלניים במיוחד במלחמה הזאת בשל המבוי הסתום שאליו נקלעה הלחימה ומיעוט התנועה בשדה הקרב. לדבריהם, במלחמת תמרון הטנקים וכלי הרכב המשוריינים האחרים יחזרו למלא תפקיד מרכזי.

אולם הוגים צבאיים אוקראינים, כמו המפקד העליון לשעבר ולרי זלוז'ני, טוענים כי טכנולוגיית הרחפנים הפכה, לפחות לעת עתה, את מלחמת התמרון המסורתית לבלתי מעשית, ובכך מסבירים את קו החזית שנותר ברובו סטטי במזרח אוקראינה. רוסיה ואוקראינה גם יחד מחפשות אחר פריצות הדרך הבאות בטכנולוגיה ובטקטיקות, שיאפשרו להחזיר את התנועה לשדה הקרב.

התרגיל הראה כי ארה"ב עלולה להתקשות להגן על כוחות השריון שלה בזמן תנועה.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה ארה"ב נחשפה למיומנות האוקראינית בלוחמת רחפנים. בשנת 2023 קצין חי"ר אמריקאי שסייע באימון כוחות אוקראיניים הבין כי ארה"ב צריכה ללמוד מהם על לוחמת רחפנים, ופיתח תוכנית אימונים שבה השתמשו בהמשך יחידות נוספות בצבא ארה"ב, לדברי גורם אמריקאי.

למרות היחסים המתוחים לעיתים עם קייב, ממשל הנשיא טראמפ פועל לאחרונה להעמקת שיתוף הפעולה עם אוקראינה. ארה"ב בוחנת כעת רחפנים אוקראיניים לקראת רכישה, והשתמשה במערכות נגד רחפנים שנוסו במלחמה באוקראינה כדי לסייע בהגנה על כוחותיה באיראן.

שר ההגנה פיט הגסת' אמר לסנאטורים במאי כי הגדיל את מספר אנשי הצבא האמריקאים שנשלחים לאוקראינה כדי ללמוד על לוחמת רחפנים.

צבא ארה"ב אינו היחיד שהרחפנים האוקראיניים חשפו את חולותיו.

במאי אשתקד מפעילי רחפנים אוקראינים הביסו בקלות כוחות בריטיים, אסטוניים וכוחות נוספים מנאט"ו, בהם גם כוח אמריקאי, בתרגיל שנערך באזור הבלטי, לדברי אדם המעורה בנושא.

לפי גורמים שוודיים ששוחחו עם כלי תקשורת מקומיים, באביב האחרון כוחות שוודיים הובילו תרגיל עם בעלות ברית בנאט"ו, וגם בו צוותי הרחפנים האוקראיניים גברו על הכוחות שהשתתפו בתרגיל.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.