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פולקסווגן

רעידת אדמה בפולקסווגן: פיטורי כ-100 אלף עובדים וסגירת מפעלים

לפי דיווחים בגרמניה, ענקית הרכב בוחנת תוכנית התייעלות מקיפה שתכלול גם סגירת מפעלים בגרמניה, צמצום השקעות ופיצול מותג הליבה • המהלך נועד להתמודד עם התחרות מסין, המעבר לרכב חשמלי והלחצים על הרווחיות

ליאם ריזמן 12:53
מפעל ''פולקסווגן'' באוסנבריק / צילום: Reuters, IMAGO/Swaantje Hehmann
מפעל ''פולקסווגן'' באוסנבריק / צילום: Reuters, IMAGO/Swaantje Hehmann

ענקית הרכב הגרמנית פולקסווגן שוקלת לבצע את אחד ממהלכי ההתייעלות הגדולים בתולדותיה. לפי דיווח של המגזין הגרמני Manager Magazin, החברה בוחנת תוכנית שתכלול קיצוץ של עד 100 אלף משרות ברחבי העולם, פיצול מותג הליבה לישות נפרדת, סגירת מפעלי ייצור וצמצום השקעות של עשרות מיליארדי אירו.

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לפי הדיווח, המנכ"ל אוליבר בלום וסמנכ"ל הכספים ארנו אנטליץ מגבשים תוכנית אסטרטגית לשנת 2030, שנועדה להפוך את הקבוצה ליעילה ורווחית יותר לנוכח השינויים הדרמטיים שעוברת תעשיית הרכב.

במרכז התוכנית עומד קיצוץ של עד 100 אלף עובדים - כ-15% מכוח האדם של הקבוצה, לצד פיצול פעילות המותג פולקסווגן וחטיבת ייצור החלקים לישויות נפרדות. עוד דווח כי החברה שוקלת לסגור ארבעה מפעלי ייצור בגרמניה, בהם מפעלים בהנובר, צוויקאו ואמדן, וכן מפעל של אאודי בנקרסולם, לאחר שהדגמים המיוצרים שם כיום יוצאו משימוש בהדרגה .

בנוסף, פולקסווגן מתכננת להפחית את היקף ההשקעות שלה בחמש השנים הקרובות בכ-15%, כך שהן יסתכמו במעט יותר מ-130 מיליארד אירו.

המהלך מגיע בתקופה מאתגרת עבור יצרניות הרכב האירופיות, המתמודדות עם תחרות גוברת מצד יצרניות סיניות ולחצי רווחיות. בשנים האחרונות הכריזה פולקסווגן על כמה תוכניות התייעלות, אך התוכנית הנוכחית, אם תתממש, תהיה הרחבה ביותר עד כה.

לפי הדיווח, התוכנית צפויה לעורר התנגדות מצד ועדי העובדים בגרמניה, בין היתר משום שהיא חורגת מההסכמות שנחתמו עם החברה בשנה שעברה, שבמסגרתן התחייבה פולקסווגן שלא לסגור מפעלים במדינה במהלך העשור הקרוב.