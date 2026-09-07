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ועידת ישראל לנדל"ן 2026

האנשים, הרגעים והתמונות מוועידת ישראל לנדל"ן

מאות יזמים, קבלנים, אנשי מימון ורגולטורים השתתפו בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס בשיתוף בנק לאומי, שהתקיימה במלון הילטון • הוועידה עסקה במגמות, בהשקעות ובהזדמנויות הטמונות בענף, בדגש על יזמות נדל"ן

שירות גלובס 18:36
באי הוועידה
באי הוועידה

ועידת ישראל לנדל"ן של ישראל, שמתקיימת זו השנה השנייה, נפתחה באירוע חגיגי ביום א' בערב במלון הילטון תל אביב, שהפגיש בין בכירי הענף, מקבלי ההחלטות, היזמים והמשקיעים, ונתן מבט עומק על הצד העסקי של הענף.

ועידת ישראל לנדל"ן | הסיקור המלא

למחרת, יום ב', התקיימו במסגרת הוועידה הרצאות, פאנלים וראיונות אחד על אחד. לאורך כל האירוע הוצגו נתונים וניתוחים שגובשו במיוחד על ידי גלובס - תחזיות, תובנות והזדמנויות לשנים הקרובות.

בערב הפתיחה וביום הכנס עצמו הוגש לאורחים יין מיקב פלם, יקב משפחתי הממוקם בלב הרי יהודה. בעקב חולק לאורחים מארז מהעוטף, שכלל מוצרי שעורה, שמן זית ודבש. ביום הכנס חולקו ביציאה סוקולנטים שנרכשו בחווה החקלאית סוקה, וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי־ערבי בגליל.

צילומים: כדיה לוי, מיכל מוסלר, שלומי יוסף, נתנאל ישראלי

רמי נוסבאום, אלונה בר און מו''ל גלובס, וגיל גירון
 רמי נוסבאום, אלונה בר און מו''ל גלובס, וגיל גירון
נתי גלבוע ואורי אלון
 נתי גלבוע ואורי אלון
רמי לוי, איציק דיין ומוטי חזן
 רמי לוי, איציק דיין ומוטי חזן
יוסי אברהמי, משה קראדי וחנן פרידמן
 יוסי אברהמי, משה קראדי וחנן פרידמן
אמיר ברעם
 אמיר ברעם
אמיר חן ויעקב אטרקצ'י
 אמיר חן ויעקב אטרקצ'י
ליאת שוב ואלפרד אקירוב
 ליאת שוב ואלפרד אקירוב
נדיר פאר וגיא עמוסי
 נדיר פאר וגיא עמוסי
דודי לוי ויובל גביש
 דודי לוי ויובל גביש
ירון רוקמן וחי גאליס
 ירון רוקמן וחי גאליס
צחי ארצי ורונית שבירו
 צחי ארצי ורונית שבירו
אבישי קימלדורף
 אבישי קימלדורף
שלומי פוגל
 שלומי פוגל
אשר גרין ומאיר ברקן
 אשר גרין ומאיר ברקן
ניסים פרץ
 ניסים פרץ
הגרביים שחולקו לבאי הוועידה
 הגרביים שחולקו לבאי הוועידה
המנות שהוגשו באירוע
 המנות שהוגשו באירוע

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.