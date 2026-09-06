כמעט שליש מתקציב התאגיד יושקע בהפקות מקור

1 כמעט שליש מתקציב התאגיד יושקע בתוכן מקור

למי יצביעו כוכבה וטיטינסקי? תאגיד השידור "כאן" השיק את עונת השידורים לסתיו-חורף 2026/27, הכוללת בין היתר עונה חדשה ל"קופה ראשית", עם פרק מיוחד שישודר בערב הבחירות. זאת לצד סדרה חדשה בשם "אנשים שפגשתי" וריאליטי כלכלי שייקרא "דאבל על הכסף".

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סך ההשקעה השנתית של "כאן 11" בתוכן ישראלי מקורי עומד על 322 מיליון שקל, בדומה לשנה שעברה - כאשר תקציב התאגיד כולו עומד על 850 מיליון שקל בשנה.

ההשקה נערכה ב"פארק נעימי" בצומת מסובים, ובמהלכה העניק המנכ"ל גולן יוכפז פרס לפרויקט השידורים של המונדיאל. בנוסף הוכרזה עונה שנייה לסדרה "הפשוטע" של בר אלמליח-דונצוב, אושרית סרוסי וחן רוטמן (בתמונה: השלושה עם יוכפז), שרשמה כ-6.5 מיליון צפיות בכל פלטפורמות "כאן".

עוד דווח כי שיתוף-הפעולה עם נטפליקס יורחב לעסקת תוכן חדשה, שבמסגרתה ישודרו בפלטפורמה הסדרות "מקום שמח", "כל האימהות משקרות", "כראמל", "לבד בבית" ו"קופה ראשית".

בין הנוכחים באירוע נמנו משה אדרי, מני אבירם, יואב גרוס, הדס מוזס, אתי אנטה, אבירם בוכריס, אבי ארמוזה, חיים סלוצקי ואנשי העסקים מיקי וכרמית נעימי.

2 חוסן חברתי

עמותת Jgive, המחברת בין עמותות לבין תורמים באמצעות טכנולוגיה, ערכה בספרייה הלאומית בירושלים אירוע סגור שעסק בחוסן החברתי של ישראל.

בין המשתתפים היו ראש המוסד לשעבר דדי ברנע (בתמונה עם מנכ"ל העמותה אורי בן שלמה), ראש עיריית ירושלים משה ליאון, פרופ' דן אריאלי ופיונה דרמון, שותפה מנהלת בסאנווסט קפיטל.

בן שלמה הציג באירוע את התזה שהוא מכנה "העוצמה הרביעית של ישראל": לצד העוצמה הביטחונית, הכלכלית והטכנולוגית, המדינה נדרשת לבנות גם עוצמה חברתית הנשענת על אנשים שפועלים לשינוי ותשתיות חזקות של נתינה.

אורי בן שלמה ודדי ברנע / צילום: מיכה לובטון

3 לונג'ביטי

קבוצת מתחמי הכושר והוולנס LIFT פותחת בשכונת פלורנטין שבתל אביב את פרויקט הדגל שלה, מתחם Wellness & Longevity, בהשקעה של כ-3.5 מיליון שקל. המקום ישלב מעבדת לונג'ביטי וטכנולוגיות מתקדמות לצד עולמות כושר והתאוששות (למשל: אמבטיית קרח וסאונה), ויפעיל מועדון חברים שיציע חללי עבודה.

הרשת הוקמה על-ידי אמתי צינמון ומייק גרוסמן, חברי ילדות ויוצאי יחידת מגלן, והיא כוללת שישה מרכזים שבהם 36 חללי אימון.

"אנחנו רואים במהלך שלנו דמוקרטיזציה של תחום הלונג'ביטי", אומרים השניים. "לכל אחד מגיע שמישהו יעקוב אחרי שגרת החיים שלו: איך אתה מתאמן, איך אתה אוכל, איך אתה ישן, ומה עתיד לבוא ויעזור לך להרכיב את התוכנית שתשאיר אותך פה לעוד הרבה זמן".

מתחם Wellness & Longevity של LIFT בפלורנטין / צילום: יח''צ