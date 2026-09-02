1 עובדי למונייד, הייבוב ולייטריקס עוברים להזמין בצהריים מוולט

פחות משנה לאחר שנכנסה לשוק רווי, שנשלט בעיקר בידי סיבוס ותן ביס, וולט מצליחה להעביר אליה כמה לקוחות מהמתחרות, ובמקביל נכנסת לחברות אחרות כספק נוסף.

עד כה הצטרפו לשירות הבנפיטס כ-300 חברות הייטק. לגלובס נודע כי בין אלה שעמן נחתם הסכם בלעדיות נמצאות למונייד, הייבוב, לייטריקס, וונדרפול, אקסוניוס, מקאן ת"א, ריברסייד ועוד. במקרים אחרים - למשל, פגאיה, נטורל אינטליג'נס וגט - וולט לא מחליפה את הספק הקיים, אלא מצטרפת אליו.

המעברים האלה ממחישים את השינוי שעובר שוק תקציבי ההסעדה לעובדים, שעל פי הערכות מגלגל כ-6 מיליארד שקל בשנה. נציין כי בוולט לא חושפים את הסכומים שעוברים בפלטפורמה או את חלקה מתוך שוק ההסעדה הארגוני, ולכן מספר החברות לבדו עדיין לא מלמד כמה נתח שוק הצליחה לקחת מהשחקניות הוותיקות.

במשך שנים פעלו ארגונים רבים עם ספק מרכזי אחד, אולם ככל שהתחרות מתרחבת, יותר מעסיקים יכולים להחזיק כמה פתרונות במקביל. מבחינת החברות המתחרות, המשמעות היא שהמאבק לא מסתיים בחתימה על הסכם עם מחלקת משאבי האנוש, אלא ממשיך בתוך הארגון - על ההזמנות בפועל של העובדים.

זו ככל הנראה הסיבה שבימים אלה מרחיבה וולט את הצעת הערך שלה לעובדים, ומעניקה הנחה של 10% על הזמנות צהרים קבוצתיות בגובה של יותר מ-200 שקל (באמצעות תקציב הוולט בנפיטס). מנגד, גם המתחרות הוותיקות מרחיבות בחודשים האחרונים את ההצעות שלהן: תן ביס השיקה כרטיס הטבות שמציע בין היתר קאשבק והנחות, וסיבוס - שלה 7,900 לקוחות - הפכה את הפלטפורמה שלה ל-hub הפתוח לכל אפליקציית משלוחים.

2 סטארט-אפ הסייבר שגייס את ליאור סושרד כמשקיע

חמישה חודשים לאחר שנחשף לראשונה, סטארט-אפ הסייבר סקיוריטי Huskeys גייס 27 מיליון דולר בסבב A שהובילה ענקית ההשקעות האמריקאית בלאקסטון.

בין המשקיעים: אמן החושים ליאור סושרד (המשמש גם כיועץ לחברה) והשחקן אסי כהן, לצד בכירים מגוגל, אמזון, פאלו אלטו ו-Skinos Ventures של שלמה קרמר וישי יובל. נזכיר כי בסבב הסיד בסוף חודש מרץ גייסו בהאסקיז כ-8 מיליון דולר, ממשקיעים כמו הכדורגלן הגרמני מריו גצה ומועדון הכדורגל יובנטוס.

אמן החושים ליאור סושרד ואיתי גפני / צילום: Foundera

החברה, שהוקמה ב-2025 על ידי איתי גפני ורועי וייספלד, מתמקדת בפתרונות לניהול ואבטחת Agentic Traffic - כלומר תנועת סוכני בינה מלאכותית, תחום שנחשב לדור הבא של אבטחת האינטרנט בשל היקפיו ההולכים וגדלים.

לדברי גפני, המשמש כמנכ"ל החברה, "הבינה המלאכותית שינתה את האופן שבו האינטרנט פועל, והביאה איתה הזדמנויות אדירות לצד סיכוני אבטחה חדשים. בעתיד רוב הזהויות שפועלות שם יהיו סוכנים אוטונומיים, וארגונים יידרשו לתשתית שתדע לזהות, לאבטח ולנהל אותם. האמון של המשקיעים שלנו מוכיח שהשוק מבין את גודל השינוי, ואת הצורך בקטגוריה החדשה שאנחנו בונים".

עבור סושרד לא מדובר בכניסה ראשונה לתחום: לאורך השנים שימש כיועץ לסטארט-אפים, וב-2025 הצטרף כ-Venture Partner לקרן מרלין ונצ'רס.

3 תיירות

קבוצת גורדון תיירות, המתמחה בשייט נהרות ברחבי העולם, נכנסת כשותפה לחברת הספנות הבינלאומית Transcend Cruises בהשקעה של כ-2 מיליון שקל - מהלך המאפשר לה להתרחב לתחום הכנסים העסקיים, אירועי חברות וחתונות על ספינות נהר.

"אנחנו מאמינים שתחום האירועים על המים יהפוך בשנים הקרובות לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בענף השייט", מסבירה המנכ"לית שירי גורדון. "ההשקעה ב- Transcendהיא חלק מהאסטרטגיה שלנו להוביל גם את השלב הבא של הענף".

ספינה של Transcend Cruises / צילום: יח''צ

הספינות שלTranscend Cruises יכולות לארח עד 120 משתתפים. במרכז הספינה ממוקם אמפיתיאטרון עם מסך ענק המיועד לפרזנטציות ולהרצאות, לצד שני חדרי ישיבות מודולריים ואולם רב תכליתי. סיפון השמש כולל אזורי אירוח נפרדים ובמרכזו מסך חיצוני גדול, ובספינה עצמה משולבים מסכים דיגיטליים המאפשרים מיתוג מלא של האירוע או הצגת מידע למשתתפים. עוד כוללת הספינה מתחם ספא, חדר כושר ועוד.

המהלך מצטרף לצעדי ההתרחבות שביצעה קבוצת גורדון בשנים האחרונות, ובהם חכירת ספינות נהר חדשות באירופה, פתיחת סניף במיאמי והרחבת הפעילות בצפון אמריקה. עוד מספרים בחברה כי התאימו את לוח ההפלגות לבחירות לכנסת ה-26 שיתקיימו בישראל בסוף אוקטובר, כך שהמפליגים לא יפספסו את המועד החשוב.

4 מינוי חדש

חנן אליאב מונה למנכ"ל חברת הייעוץ העסקי-טכנולוגי שטראוס אסטרטגיה, ויחליף את סמדר עוז, הממשיכה בתפקיד בכיר בחברה, שבמסגרתו תתמקד בליווי הלקוחות האסטרטגיים וביצירת מנועי צמיחה חדשים. המינוי משלים תהליך מתוכנן שנמשך כשנתיים, בהובלת המייסדים והיו"רים המשותפים, אבנר וסיון שטראוס. החברה מעסיקה כ-100 מומחים בכירים, ומלווה ארגונים גדולים מגיבוש האסטרטגיה ועד ליישום בפועל.

חנן אליאב וסמדר עוז / צילום: אבנר שטראוס