1 לפני ראש השנה: החופשה של אלף עובדי בית ההשקעות מיטב | בלעדי

בית ההשקעות הגדול בישראל, מיטב, הוציא השבוע את 1,000 עובדיו לחופשת "גיבוש" בת יומיים באזור הכנרת. לשם כך, החברה שכרה את בתי המלון גומא ונבל דוד, ליד מגדל וכפר נחום. העובדים נהנו מיומיים של אטרקציות "גם יבשות וגם רטובות" בחוף גיא, ובמהלך הערב - מהופעות של הזמרים ליאור נרקיס ונטע ברזילי.

בהודעה לעובדים שבישרה על החופשה נכתב "תארזו חכם, תביאו אנרגיות טובות ותתכוננו ליומיים שפשוט לא עוצרים בהם! מתחילים ישר בבריכה". ההחלטה על המיקום בכנרת התקבלה לאור התקופה הקשה שעבר הצפון בזמן המלחמה.

בית ההשקעות סיים את הרבעון השני של 2026 עם צמיחה בהכנסות וברווח הנקי, הודות לעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים ובדמי הניהול שהוא גובה בקרנות הפנסיה, הגמל והנאמנות. עם פרסום הדוחות אמר המנכ"ל, אילן רביב, כי "תוצאות המחצית הראשונה חזקות ומעבר לתכנון. החברה צופה כי הרווחיות ב-2026 תגדל ביותר מ-25% לעומת 2025, בכפוף לתנאי השוק".

2 קמעונאות

מנכ"לית דלתא ישראל מותגים, ענת בוגנר, השיקה במתחם ביג פאשן גלילות מתחם פופ-אפ המוקדש לחגיגות 100 שנים לפו הדב. המתחם יהיה פתוח עד ה-10 בחודש, עבור לקוחות שירכשו ב-200 שקל ומעלה בחנות דלתא בביג. בתמונה: בוגנר עם הפרזנטורים פיטר פלצ'יק ואליאנה תדהר.

בוגנר עם הפרזנטורים אליאנה תדהר ופיטר פלצ'יק / צילום: רפי דלויה

3 הרמת כוסית לחג

החטיבה העסקית של בנק הפועלים קיימה בהיכל התרבות של תל אביב אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה, בהשתתפות בכירי המשק, לקוחות וחברי הנהלת הבנק. בתמונה: המנכ"ל ידין ענתבי, המשנה למנכ"ל וממונה על החטיבה העסקית שמוליק ארבל, והאמנים שהופיעו - ריטה, וחברי אתניקס, זאב נחמה ותמיר קליסקי.

זאב נחמה, ידין ענתבי, ריטה, שמוליק ארבל, ותמיר קליסקי / צילום: אביב גוטליב

4 בנקאות

כחלק מהדגש על שירות בשנים האחרונות, בנק לאומי מרחיב את האפליקציה שלו לחמש שפות - עברית, אנגלית, ערבית, רוסית וצרפתית. בשפה העברית כבר ניתן לבצע כמעט 100% מהפעולות הבנקאיות הנפוצות באמצעות האפליקציה, וההטמעה בשפות האחרות נעשית בהדרגה בימים אלה.

אפליקציית לאומי ב-5 שפות

5 חסות

חברת הצבע נירלט, מקבוצת אינרום, מאריכה בעונה נוספת את החסות למועדון הכדורסל עוטף דרום, שהוקם בעקבות אסון ה-7 באוקטובר. יוזמי המועדון הם איגוד הכדורסל הישראלי, מנהלת תקומה והמועצה האזורית אשכול, והוא מתחרה בליגה הלאומית. בתמונה: טל רוסו יו"ר המועדון, עמרי לוטן מנכ"ל נירלט, ועמוס אריאל מנכ"ל המועדון.

לדברי לוטן, "עבורנו מדובר בחיבור משמעותי הרבה מעבר לחסות ספורטיבית. המועדון ממחיש את הכוח שיש לספורט לחבר בין אנשים, לחזק קהילה ולהעניק תקווה. כמי שפועלים בניר עוז ומהווים חלק בלתי נפרד מהעוטף, טבעי עבורנו להמשיך לעמוד לצד המועדון ולהיות שותפים לדרך שלו".

טל רוסו, עמרי לוטן ועמוס אריאל / צילום: יח''צ