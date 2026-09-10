אוגוסט הסוער בנתב"ג: אלו היעדים החמים ביותר של הישראלים

חודש אוגוסט היה סוער במיוחד בנתב"ג, כאשר במהלכו הושבתה העבודה למספר שעות בעקבות המאבקים השונים עם ועד העובדים. ולמרות זאת, הישראלים לא הפסיקו לטוס, וברשות שדות התעופה מפרסמים היום את הנתונים: במהלך החודש עברו בנתב"ג כ-2.71 מיליון נוסעים ב-17.5 אלף טיסות בינלאומיות ופנים ארציות. תנועת הנוסעים הבינלאומית עמדה על כ-2.65 מיליון נוסעים - עלייה של 20.3% ביחס לאוגוסט אשתקד. חברות התעופה הישראליות הטיסו כ-56% מכלל הנוסעים שעברו בנתב"ג.

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המדינה עם נפח הפעילות הגבוה ביותר הייתה יוון עם 520 אלף נוסעים (19.6% אחוז מכלל הפעילות). אחריה ניתן למצוא את קפריסין, עם 267 אלף נוסעים (10.09% מהתנועה), איטליה עם 200 אלף נוסעים (7.565%), איחוד האמירויות עם 156 אלף (5.9%) וארה"ב עם 146 אלף (5.5%). עם זאת, היעד בעל נפח התנועה הגדול ביותר היה שדה התעופה בלנרקה (186.9 אלף נוסעים, עליה של 12.5%).

מתחילת השנה יוון היא היעד הפופולרי ביותר עבור הישראלים עם כ-1.6 מיליון נוסעים. זאת, יש לציין, למרות התקלות החוזרות ונשנות באזור האווירי של יוון והעיכובים הבלתי נגמרים. כך למשל, ע"פ מד העומס בנתב"ג, ב-28 הימים האחרונים חאניה שביוון, וקורפו, בלטו בטבלת העיכובים (160 ו-102 דקות עיכוב בממוצע).

אל על ממשיכה להוביל

מבחינת החברות - מי שמובילה את תנועת הטיסות בנתב"ג היא אל על, עם 30% מסך כל הנסיעות. אחריה, ישראייר עם 13%, ארקיע עם 12% ובלו בירד עם 8.6% (יחד עם חברת טוס איירוויס, שהחזיקה בכ-3.4%, קבוצת קווי חופשה כבר כמעט נוגעת במקום השלישי של הטבלה). בהמשך הטבלה ניתן לראות את וויזאייר - שהשבוע הודיעה על הגדלה משמעותית של הטיסות שלה - עם 7%. מתחילת השנה, אל על מובילה בפער את שיעור הנוסעים, עם 40% מהתנועה.

למרות החודש הרווי בנוסעים, מתחילת השנה תנועת הנוסעים בטיסות בינ"ל עדיין נמוכה ביחס לשנה שעברה. ב-2026 עברו עד כה בנתב"ג כ-11.1 מיליון נוסעים, בעוד בתקופה המקבילה אשתקד המספר עמד על 11.5 מיליון. זאת, בעקבות מבצע "שאגת הארי".