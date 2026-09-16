הקשר הראשוני בין הגורמים המעורבים בעסקת ואלטשולר שחם נוצר כבר לפני כשנתיים, כאשר אמיל וינשל, יו"ר ומבעלי ווישור, ושרון רייך, מנכ"ל חברת הביטוח איילון שבשליטתה, נפגשו עם יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים, במשרדו של האחרון לבדיקת שיתוף פעולה אסטרגי. באותו הזמן מכירת השליטה לא עמדה על הפרק מבחינת בעלי השליטה בבית ההשקעות, והמהלך לא יצא לפועל.

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אלא שהזמן וחוסר ההצלחה של אלטשולר שחם לבלום את יציאת הכספים העצומה (142 מיליארד שקל מהגמל לבדו), עשו את שלהם. כאשר לפני מספר חודשים החליטו באלטשולר שחם שלא למזג את הפעילויות הפרטיות של בית ההשקעות (קרנות הנאמנות, הגידור, חבר הבורסה, המסחר העצמאי ועוד) לתוך החברה הציבורית, שכוללת בעיקר את פעילות הגמל, החליט לוינשטיין לפעול למציאת שותפים חדשים.

הוא נפגש עם גורמים שונים בשוק כמו מנכ"ל חברת פורמולה מערכות גיא ברנשטיין, ועם גיל דויטש ורוני בירם, בעלי השליטה בשורה של עסקים ובעבר מייסדי בית ההשקעות אקסלנס, כשרק בשבועות האחרונים נוצר הקשר המחודש עם ווישור, שחתמה על הסכם לרכישת השליטה בבית ההשקעות.

לגלובס נודע כי בשל הרגישות, הפגישות התקיימו מחוץ למשרדי החברות, בבתי קפה צדדיים ושקטים. בסוד העניינים הייתה מעורבת קבוצה מצומצמת של אנשים. ככל הידוע, עזרה לכך גם העובדה שללוינשטיין ו- וינשל בתים שכנים. לוינשטיין מתגורר בשדה ורבורג שבשרון ואילו וינשל, כשאינו בארה"ב מתגורר במושב גן חיים הסמוך, מרחק של 8 דקות נסיעה בלבד.

כאשר דבר העסקה נודע היא נסגרה במהירות. עד כמה במהירות? ביום רביעי שעבר, כשנודע על המגעים לעסקה, עוד לא הייתה בכלל טיוטת הסכם. וצריך לזכור, באמצע נכנס גם סוף שבוע ארוך של ראש השנה. העסקה נחתמה בפועל מיד לאחר ראש השנה, כך שניתן להניח שהחג נוצל לצורך עבודה על ההסכם וכתיבת המסמכים המשפטיים.

בשוק יודעים לספר כי הגורמים השונים עבדו על העסקה עד השעות הקטנות של הלילה. אמנם גילעד אלטשולר עצמו לא היה מעורב בכל פרטי ההסכם, אך היה זה שבסופו של דבר נתן את הסכמתו למכירת מניות השליטה באלטשולר שחם (55%) לידי ווישור ולוינשטיין תמורת מיליארד שקל. לעומתו רן שחם, בנו של המייסד קלמן שחם וממובילי בית ההשקעות, היה מעורב בכל הפרטים הקטנים של העסקה.

תתחרה "בגדולות"?

במידה שהעסקה תושלם, צפויים בווישור לסמן "וי" נוסף על תוכנית ההתרחבות המשמעותית אותה מובילים וינשל והמנכ"ל ניצן צעיר הרים, מי שהובילו את חברת הביטוח הדיגיטלית להנפקה בבורסה בת"א ובהמשך לרכישתה המפתיעה של חברת הביטוח איילון. כעת ניצב בפניה פרק חדש עם רכישת השליטה בפעילות הגמל של אלטשולר שחם.

כל אלה, לצד התרחבות בשוק הביטוח האמריקאי וקבלת רישיון למתן אשראי מורחב, הביאו את וינשיל להצהיר בתחילת השבוע על יעד שאפתני: "להפוך מתחרה ראוי ל-5 חברות הביטוח הגדולות". לצורך השוואה, חברת הביטוח הקטנה ביותר מבין אלו (במונחי שווי שוק) היא מגדל, הנסחרת לפי שווי של 22 מיליארד שקל, גבוה יותר מפי 9 משווי השוק לפיו נסחרת ווישור (2.5 מיליארד שקל).