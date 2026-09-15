קברניטי נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, שהפכה לאחת ההנפקות הכי מוצלחות בתולדות הבורסה בתל אביב אם לא המוצלחת שבהן, רמזו לא אחת בשנה החולפת שייתכן ויבחנו גם הנפקה בוול סטריט. בשבוע האחרון, החל גל של המלצות של גופי השקעות עם מוניטין בינלאומי גדול, ונראה כי נקסט ויז'ן, "עלתה" על הרדאר שלהם. לגלובס נודע שגם בית ההשקעות נידהאם (Needham) החל לסקר את המניה. בהמלצה שפרסם האנליסט אוסטין בוהליג מלפני ארבעה ימים (11.9), הוא מעניק למניה מחיר יעד של 275 שקל, והמלצת קנייה ובפרמיה של 22% על מחיר השוק כיום.

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נזכיר עם זאת, כי מניית החברה עדיין נחתכה בשיעור חד של 42% מאז השיא שלה בתחילת מרץ האחרון. הייתה זו ירידה באופוריה כללית לגבי הענף הביטחוני בבורסה, אך היא הייתה משמעותית גם לנקסט ויז'ן. החברה נסחרת בשווי שוק של 21 מיליארד שקל כיום, לאחר שכבר ביקרה אז בשיא ב-36 מיליארד שקל.

בית ההשקעות האמריקאי נידהאם התחיל לסקר את המניה כאשר לדבריהם, נקסט ויז'ן היא אחת הדרכים המובילות להיחשף לשוק "סופר-מחזורי" (שוק שנמצא במגמת צמיחה ארוכת-שנים שלא צפויה להיעצר). בנידהאם מדברים על שוק הכטב"מים, בתור שוק סופר-מחזורי ומוצאים שהחברה היא ספקית מובילה של מצלמות מיוצבות המשמשות כ"עיניים" של הכלים הטיס האוטונומיים - מרחפנים, דרך מזל"טים זעירים ועוד. אלה כלים צבאיים למשימות מודיעין, תצפית וסיור (ISR), וגם למטרות תקיפה. כאמור, כלי תקיפה הם מוצר מתכלה שדורש כל פעם מחדש לרכוש מצלמה נוספת.

קו המוצרים של נקסט ויז'ן נע בין גימבלים (מנגנונים שמייצבים את התמונה) למצלמות בגודל אינץ' לגודל שישה אינץ', מסבירים האנליסטים בנידהאם, ומציינים כי המערכות נוסו בקרבות באירופה, בישראל ובמזרח התיכון, ומציבות את נקסט ויז'ן כאחת הספקיות היעילות בשוק מבחינת עלות.

בנידהאם מעריכים כי השוק הרלוונטי לגימבלים ומצלמות לכטב"מים קטנים (מקבוצות 1-3) ולתחמושת מדויקת הסתכם בכ-2.4 מיליארד דולר ב-2025, ויתרחב ל-10 מיליארד דולר עד 2031. זו צמיחה שנתית ממוצעת של כ-27%. על בסיס צבר הזמנות של כ-265 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השני, ובסיס של יותר מ-300 לקוחות, צופים בבית ההשקעות כי הכנסות נקסט ויז'ן יזנקו ב-111% ב-2026 ל-355 מיליון דולר, וכי קצב הצמיחה הממוצע בחמש השנים הקרובות יעלה על 38%. את הצמיחה יובילו לדעתם השווקים הבינלאומיים, בעוד השוק האמריקאי מוצג כמנוע צמיחה פוטנציאלי נוסף. עוד מציינים בנידהאם כי שיעור רווחיות EBITDA מתואם של יותר מ-60%, גבוה מזה של ספקיות ביטחוניות מקבילות, מצדיק את המשך המסחר בפרמיה על הסקטור.

UBS: מניית נקסט ויז'ן תכפיל את עצמה בתוך שנה

אל ההמלצה של נידהאם מצטרף גם הבנק השוויצרי UBS, שפרסם בימים האחרונים עבודת פתיחת סיקור מקיפה על החברה. גם שם ניתנה המלצת "קנייה" במחיר יעד נדיב הרבה יותר של 434 שקל למניה ל-12 החודשים הקרובים - אפסייד של כ-93% ביחס למחיר הבסיס שבדוח (כמעט הכפלת המחיר שלה). בתרחיש האופטימי, מציבים בבנק השוויצרי מחיר יעד גבוה אף יותר של 682 שקל, אפסייד של מעל ל-200%.

UBS מגדיר את נקסט ויז'ן כספקית מובילה בעולם של מצלמות מיוצבות לרחפנים ולכטב"מים טקטיים (Group 1-3) ולחימושים משוטטים, ומדגיש כי היא אגנוסטית לפלטפורמה - כלומר, נהנית מהביקושים המזנקים בלי תלות בזהות יצרן הרחפן שינצח בתחרות. מכאן הציפייה לצמיחה מהירה בהרבה מזו של השוק הגלובלי, שלו חוזה הבנק צמיחה שנתית של כ-18%.

במודל של UBS, צפויות ההכנסות לזנק מ-168 מיליון דולר ב-2025 ל-407 מיליון דולר ב-2026 - גבוה משמעותית מתחזית ההנהלה, 355 מיליון דולר, שעליה מתבססת נידהם; בהמשך הדרך, הן צפויות לטפס ל-810 מיליון דולר ב-2027, ולמעל 1.5 מיליארד דולר ב-2030, קצב שנתי ממוצע של כ-55%. מנוע הצמיחה המיידי הוא הרחבת כושר הייצור, מכ-1,500 יחידות בחודש בתחילת 2026 ליעד של יותר מ-5,000 יחידות בסוף השנה, בדרך להיקף של מעל 100 אלף יחידות בשנה ב-2030.

בטווח הבינוני-ארוך, מצביע הבנק על שדרוג תמהיל המוצרים, עם כניסת מערכות יקרות יותר (Raptor 3X, Condor ו-Raven), שיעלה את מחיר המכירה הממוצע מ-12.2 אלף דולר לכ-14.2 אלף דולר ב-2030.