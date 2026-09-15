בהתאם לתחזית של גלובס מתחילת החודש, פעם נוספת בית ההשקעות אלטשולר שחם מוביל את טבלת התשואות מבין מנהלי ההשקעות. בתזמון מעניין זה מתרחש דווקא בזמן שהגוף נמצא בדרך למכירה לחברת הביטוח ווישור.

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רק שאם בחודשיים הקודמים ההובלה בתשואות של אלטשולר שחם הייתה כיוון שהוא ירד פחות מאחרים כשכל החסכונות ירדו, בחודש אוגוסט ההובלה היא בזכות תשואות חיוביות חזקות במיוחד. הסיבה היא שבחודש אוגוסט, ובכלל בחודשים האחרונים, וול סטריט מספקת תשואה חזקה יותר מאשר הבורסה בתל אביב. האחרונה לוקחת אוויר אחרי הראלי העצום בתל אביב (130% בשנתיים). אלטשולר שחם שחשוף לחו"ל יותר מהגופים האחרים - גזר סוף-סוף את הקופון.

כך, מדד S&P 500 עלה ב-3.3%, והנאסד"ק קפץ ב-5%, בעוד שמדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-1.1% וב-0.9% בהתאמה.

באופן חריג, הפעם התשואות של הגופים היו טובות משמעותית מההערכות המוקדמות. התשואה הממוצעת במסלול הכללי בהשתלמות עמדה באוגוסט על 1.4% (מול צפי של 1.1%), במסלול המנייתי על 2.4% (הצפי היה ל-2%), ובקרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה על 1.4% (צפי של 1%).

התחזקות השקל מול הדולר גרעה חלק מהתשואה הפוטנציאלית מעבר לים, אך השווקים סיימו את החודש במגמה חיובית בכל זאת. לשם השוואה, המסלול מחקה מדד S&P 500 סיים את אוגוסט בעלייה של 1% בלבד, כשהתחזקות השקל מול הדולר מחקה 2.3% מתשואת המסלול באוגוסט.

מתחילת השנה התשואה היא 6.9% במסלול הכללי של קרנות ההשתלמות, 11.2% במסלול המנייתי ו-8.5% במסלול הפנסיה עד גיל 50 (בהשוואה ל-5.6% במסלול מחקה ה- S&P 500 ). בטווח של 3 השנים האחרונות התשואות הן 41.1% במסלול הכללי, 74% במנייתי ו-49.7% במסלול הפנסיה לבני 50 ומטה (לעומת 38% במסלול מחקה ה- S&P 500 ).

מסלול כללי בקרנות ההשתלמות: אלטשולר ומיטב בראש

בניגוד לחודשים הקודמים, אוגוסט היה חודש ששייך באופן מובהק לבתי ההשקעות. במסלול הכללי, אלטשולר שחם מוביל את הטבלה עם תשואה של 1.9%. אחריו מתברגים מיטב ומור עם 1.7% כל אחד. בתחתית הטבלה לחודש זה נמצאות חברות הביטוח הפניקס (1.2%), הראל (1%) ואילו בית ההשקעות אנליסט סוגר את הטבלה עם תשואה של 0.6% בלבד.

עם זאת מתחילת השנה, התמונה בצמרת שונה: חברת הביטוח כלל ממשיכה להוביל את המסלול הכללי עם תשואה מצטברת של 8.4%, מור במקום השני עם 7.7%, והפניקס ומגדל במקום השלישי עם 7%. בתחתית הטבלה מתחילת השנה ניצבות ילין לפידות עם 5.6%, מעליה אנליסט עם 6.2%, ואלטשולר שחם והפניקס עם 6.5%.

בטווח של שלוש השנים האחרונות, כלל שומרת על הבכורה במסלול הכללי עם 44.7%, אינפיניטי במקום השני עם 43.5%, ואז הפניקס ואנליסט עם 43% כל אחת. לעומתן, בתחתית הדירוג התלת-שנתי נמצאות ילין לפידות (38%), אלטשולר שחם (37.6%) והראל (37%).

מסלול מנייתי: גוף אחד זינק הרבה יותר מהאחרים

במסלול המנייתי בהשתלמות בלטה ההשפעה של וול סטריט באופן מובהק עוד יותר. אלטשולר שחם הציג באוגוסט זינוק חריג במיוחד ביחס למתחרים עם תשואה של 3.5%. במקום השני ניצב מור עם 2.7%, ובמקום השלישי אינפיניטי ומיטב עם 2.6% כל אחד. סוגרות את הטבלה לחודש אוגוסט: הראל (1.8%), ילין לפידות (1.9%) ואנליסט וכלל (2% כל אחת).

במבט מתחילת השנה, כלל שומרת על הפסגה במסלול המנייתי עם תשואה של 13.5%, מור שנייה עם 13.3%, והראל שלישית עם 11.9%. בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאות ילין לפידות (9.2%), ומעליה אנליסט (10.2%) ואלטשולר שחם (10.4%).

בסיכום שלוש השנים האחרונות במסלול המנייתי כלל ראשונה עם 78.4% ומור שנייה עם 77.8% ומיטב שלישית עם 77.1%. בתחתית הדירוג לטווח של שלוש שנים נמצאות אלטשולר שחם (65.3%), ילין לפידות (68%) ואנליסט (70.1%).

פנסיה: מור מוביל בטווח הארוך, אלטשולר באוגוסט

גם בקרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה, אלטשולר שחם התייצב בראש הטבלה באוגוסט עם תשואה של 2.2%. מיטב תפס את המקום השני עם 2%, ומנורה מבטחים הגיעה למקום השלישי עם 1.6%. את תחתית הטבלה לחודש אוגוסט חולקות מור ומגדל עם 1% כל אחת, וכלל לפניהן עם 1.1%.

עם זאת, מתחילת השנה התמונה שונה. מור תופס את ההובלה בפנסיה לצעירים עם תשואה מצטברת של 10.7%, כלל במקום השני עם 9.5%, ומיטב ומנורה מבטחים חולקות את המקום השלישי עם 8.4% כל אחת. בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאות הפניקס (7.5%), אינפיניטי (7.6%) ואלטשולר שחם (7.8%).

בטווח של שלוש שנים, מור מציג את התשואה הגבוהה ביותר במסלול עם 55.1%, כלל במקום השני עם 51.4%, והפניקס במקום השלישי עם 50.9%. בתחתית הדירוג התלת-שנתי עומדות הראל (46%), אלטשולר שחם (47.1%) ומגדל (47.7%).