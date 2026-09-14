אבי שמחון מציע: לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40

במועצה הלאומית לכלכלה, בראשות אבי שמחון, קוראים לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה עד גיל 40, באופן שיוביל לתוספת של 500 שקל לעובד בממוצע חודשי בשכר הנטו, אך יקצץ בממוצע כ-2,000 שקל מהקצבה החודשית לפנסיה לאחר גיל פרישה.

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לעמדת המועצה, "ההצעה נשענת על כך שההוצאות הגדולות הכרוכות בהקמת משפחה, בגידול ילדים ובתשלומי משכנתא מתרכזות בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה עדיין רחוקה משיאה, ולכן אין הגיון לחסוך בשיעור שכופה החוק הקיים דווקא בגיל שבו הצרכים בשיאם. הממצאים מראים כי במצב הקיים הקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה מההכנסה החודשית נטו לאורך מרבית שנות העבודה, וכי מרבית העובדים צפויים להגיע לפרישה עם הכנסה פנסיונית הדומה לשכרם ערב הפרישה ואף גבוהה ממנו. מבנה ההפרשות הקיים יוצר אפוא ביטחון גבוה בגיל הפרישה, אך במחיר של פגיעה ברווחה על פני מחזור החיים כולו".

הרפורמה לחובת הפרשות לפנסיה

בשנת 2008 החילה הממשלה את הרפורמה לחובת הפרשות לפנסיה הכוללת כיום כ-18.5% מהשכר ועד לגובה השכר הממוצע במשק. 6% על חשבון העובד, 6.5% על חשבון המעסיק ו-6% נוספים על חשבון המעסיק המיועדים לפיצויים. מערכת הפנסיה מורכבת משלושה רבדים: הראשון הוא קצבת אזרח ותיק המשולמת על ידי הביטוח הלאומי. הקצבה היא בסך 1,736 שקל כשבמחקר של המועצה הלאומית לכלכלה נטען שבעקבות תוספות ותק היא מגיעה לכ-2,600 שקל בחודש. הרובד השני הוא הפנסיה והרובד השלישי כולל חסכונות פרטיים.

במחקר נכתב כי מצבם הכלכלי של הקשישים טוב יחסית כשהכנסתם עומדת על 105% מההכנסה הממוצעת וזהו השיעור הגבוה ב-OECD שבהן הממוצע עומד על 88% בלבד.

מהמחקר עולה כי הפנסיה החודשית הממוצעת, כולל קצבת ותיק נטו היא 16,600 שקל. ואולם בחמישון הנמוך היא צונחת ל-6,300 שקל. כן נטען, כי הקצבה הצפויה בגיל הפרישה גבוהה משכרו של העובד לאורך מרבית שנות עבודתו, ובפרט עד גיל 40, "התקופה שבה ניצבים בפני העובד אתגרים כלכליים משמעותיים כגון רכישת דירה וגידול ילדים". לעמדת הכותבים "מבנה ההפרשות הקיים יוצר ביטחון יחסי גבוה בגיל הפרישה, אך במחיר של פגיעה ברווחת הצעירים בשנות העבודה הראשונות, שבהן ההכנסה הפנויה נמוכה והצרכים בשיאם". ולכן ממליצים שם לבטל את חובת ההפרשה לפנסיה של העובד עד גיל 40 שתוסיף להם 500 שקל מדי חודש. ואולם, הדבר יעלה בגיל פרישה: הפנסיה החודשית (נטו) כולל קצבת אזרח ותיק תצנח מ-16,600 שקל בממוצע ל-14,800 אלף שקל בלבד לפי הסימולציה שביצעו הכותבים.