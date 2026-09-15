חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:15

1. שוק המניות

יום המסחר בשווקים בעולם נפתח בצל הסערה סביב הבטיחות ב-AI, מחירי הנפט המטפסים ותשואות האג"ח הגבוהות, שממשיכות לעלות לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר - כל אלו גורמים שמכבידים על שוקי המניות. אחרי נעילה שלילית אמש, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.1%. טאואר תיחלש במעל 4%, בעוד נובה וקמטק יאבדו כ-2.9% וכ-2%, בהתאמה. מנגד, פאלו אלטו וטבע יתקדמו שתיהן במעל 2%.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בירידות שערים. בורסת טוקיו נחלשת בכ-0.3%, בורסת הונג קונג מאבדת כ-0.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.3% והבורסה בסיאול נסוגה בכ-1.3%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בשינויים קלים בלבד. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס שלו.

את הירידות הובילו מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, שרשמו ירידות של כ-2.2% וכ-1.3%, בהתאמה. מנגד, את המגמה החיובית הובילו מדדי הבנקים, הפיננסים והביטוח - שלושתם סיימו את היום עם עליות של כ-1.2%.

בלטו בירידות במיוחד מניות השבבים המקומיות, טאואר ונובה , שאיבדו גובה על רקע הסנטימנט השלילי כלפי מניות השבבים בוול סטריט. ברקע, ראשי אנתרופיק, OpenAI ו-xAI הביעו בסוף השבוע תמיכה בהאטת פיתוח מודלי השפה המתקדמים, מה שהצית חששות שמא הדבר ייפגע בהשקעות בענף.

המניה שהובילה את העליות במדד ת"א 125 היא ארית תעשיות , שזינקה ביותר מ-12% לאחר שחברת הבת "רשף טכנולוגיות" דיווחה על שתי התפתחויות עסקיות ביום אחד בהיקף מצטבר של כ-32 מיליון דולר. העסקאות כוללות זכייה במכרז לאספקת מרעומי ארטילריה ללקוח בצפון אמריקה, לצד הזמנה תפעולית במסגרת הסכם ארוך טווח עם חברה הודית, שייצורה יתבצע במלואו בישראל בשל דחיות בייצור המקומי בהודו.

המניה השנייה החזקה ביותר במדד ת"א 125 היא ענקית הסייבר פאלו אלטו , שקפצה במעל 8%, על רקע הרוח הגבית לה זכו מניות הסייבר בוול סטריט (ראו הרחבה מטה). גם מניית חברת התרופות הדואלית טבע בלטה לחיוב לאחר שהשלימה היום את המעבר למסחר ישיר במניות רגילות בבורסת ניו יורק, מהלך שעשוי לתמוך בכניסתה למדדים מובילים בארה"ב.

זינוק חד נרשם גם במניית יבואנית מוצרי העץ אברבוך מרכז הפורמיקה, לאחר שקיבלה הצעה לרכישתה, המשקפת לה שווי חברה של כ-190 מיליון שקל, פרמיה של מעל 130% על מחיר המניה ערב פרסום הדיווח.

אמש, וול סטריט חתמה את היום בירידות, אם כי מתונות ביחס לאלה שנרשמו בפתח יום המסחר. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ירד בכ-0.6% (אחרי שירד במעל 1% בפתיחה), ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.3%.

שני גורמים מרכזיים עמדו במרכז הסנטימנט השלילי בוול סטריט: הסערה סביב הבטיחות ב-AI והקריאות להאט את פיתוח המודלים; והעליות שנרשמו במחירי הנפט, אך הצטמצמו ברובן לקראת סוף יום המסחר.

לשני אלו הצטרפו תשואות האג"ח הגבוהות שמפעילות לחץ שלילי על שוקי המניות. תשואת האג"ח לעשר שנים חצתה לזמן קצר את רף ה-5% הסימבולי, אך בהמשך נסוגה ממנו. הבוקר, היא שוב מטפסת אל מעל לרף זה.

מניות השבבים הובילו את הירידות במהלך היום. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, נפלה במעל 5%, עם ירידות בולטות בקרב מניות כמו מיקרון , אנבידיה , ברודקום , AMD , אינטל ומארוול .

מנגד, מניות אבטחת הסייבר זינקו בחדות, כנראה בשל הערכות בקרב חלק מהמשקיעים שהתחום יהפוך יותר רלוונטי לנוכח הסיכונים עליהם מצביעים המנהיגים בחזית ה-AI. קרן הסל CIBR זינקה בכ-6%, כאשר עליות בולטות נרשמות במניות פאלו אלטו נטוורקס , קראוד סטרייק , אוקטה , וזיסקיילר - כולן קפצו במעל 10%.

נזכיר בהזדמנות זו כי חלק מחששות הבטיחות סביב המודלים של הבינה המלאכותית נובעים מתקריות בהן סוכני AI (בין היתר, של חברות כמו אנתרופיק ו-OpenAI) תקפו או ניסו לפרוץ לפלטפורמות שונות, אחת הידועות שבהן היא Hugging Face.

ברוק ויימר, אנליסט אסטרטגיית השקעות ב-Edward Jones, התייחס לסערה סביב בטיחות ה-AI ואמר ל-CNBC אתמול כי התגובה של השוק עלולה לבשר על חששות שיימשכו בטווח הזמן הקרוב. "לצד אי‏־הוודאות הגאופוליטית המתמשכת, אנו מאמינים שהתפתחויות אלו עלולות להכביד על השווקים בימים או בשבועות הבאים, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשלכות הפוטנציאליות על רווחי החברות". עם זאת, הוא הוסיף כי הוא מאמין שהרקע המאקרו־כלכלי נותר "תומך" בעבור שוק המניות.

ב-CNBC הביאו את דבריו של אנליסט הטכנולוגיה גיל לוריא מבנק ההשקעות D.A Davidson, שציין דווקא כי הוא רואה מניע פוליטי מאחורי נבואות הזעם וההצהרות על האטת קצב הפיתוח של ה-AI. "מה שקורה בעיקר זה שמפתחות המודלים מושכות את הסולם למעלה", אמר לוריא. "יש להן יתרון גדול, והן לא רוצות שאף אחד ישיג אותן, אז הן מנסות להפחיד אותנו ואת הפוליטיקאים שלנו כדי ליצור כל כך הרבה רגולציה שתאט את המתחרות שלהן".

הנשיא טראמפ גם הספיק להתייחס לסערה סביב ה-AI. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, הוא כתב: "ממשל טראמפ עצר 'אנשי' AI מלעשות דברים רעים או רעים פוטנציאלית, כמו דריו (מאנתרופיק!), שעכשיו מעמיד פנים שהוא 'מלאך קטן ומושלם' - ואנחנו נמשיך לעשות זאת! יש לנו כבר כוח פלילי ורגולטורי עצום על החברות האלה! יש קונספירציה חולנית נגד AI ודאטה סנטרס, והיחידה שמרוצה מזה היא סין. מי שמנצח ב-AI, מנצח! אנחנו מובילים על סין ועל כל השאר, ונמשיך לעשות כך. אנשי קונספירציות, מורדים, בוגדים ומדליפים, היזהרו!".

במהלך הלילה, אף דווח כי הוא התקשר במפתיע למנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג בזמן שהיה בכנס. הואנג העביר את הנשיא לרמקול, וטראמפ ניצל את הבמה המאולתרת כדי לצאת להגנת תעשיית ה-AI וההשקעות העצומות בתשתיות הנדרשות להפעלתה. "אני אומר לכם, הכול תרמית", אמר טראמפ בהתייחס לחששות סביב ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וההתנגדות להקמת דאטה־סנטרים. "הדאטה־סנטרים נהדרים, והם הופכים אנשים לעשירים ומדינות לעשירות".

מניה נוספת שריכזה עניין שייכת לבנק אוף אמריקה . המניה צנחה במעל 5%, לאחר שהמנכ"ל בריאן מויניהאן אמר כי העמלות מבנקאות השקעות ברבעון הנוכחי עלולות לרדת במעל 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ב-CNBC ציינו כי בנאומו בכנס השירותים הפיננסיים העולמי של ברקליס, הוסיף מויניהאן כי הכנסות המסחר יהיו ככל הנראה ללא שינוי ברבעון השלישי. "מה שאנחנו רואים זו ירידה רוחבית של כ-10% בבנקאות השקעות", אמר מויניהאן כשהוא מסתמך על נתוני Dealogic. "אנחנו ממוצבים בצורה פחות טובה בחלק מהתחומים שבהם יש פעילות רבה יותר, ולכן נהיה כנראה בירידה קצת גדולה יותר מזה".

2. שוקי האג"ח

התשואה לעשר שנים בארה"ב חוצה הבוקר שוב את רף ה-5% - רמה שנראתה לזמן קצר ב-2023 ומעבר לכך נראתה לאחרונה רק ב-2007. זאת, בין היתר, על רקע החוב התופח של ארה"ב, מחירי הנפט המטפסים והחששות מפני אינפלציה דביקה.

ג'ייסון וור, מנהל ההשקעות הראשי ב-Albion Financial Group, אמר אתמול ל-CNBC כי העלייה האחרונה בתשואות נובעת בחלקה מחוסר איזון בין היצע לביקוש, כאשר חוב עצום של משרד האוצר והחברות מתחרה על הון המשקיעים. הוא הוסיף כי הוא אינו מצפה שהשווקים יישברו רק מכיוון שתשואת האיגרת לעשר שנים עוברת את ה-5%.

ב-CNBC דווח כי תשואות גבוהות יותר אינן בהכרח סימן דובי, אם הן מלווות בצמיחה בריאה. וור הצביע על כלכלה עמידה ואינפלציית ליבה יציבה, וטען כי המניות יהיו פגיעות יותר להאטה בהוצאות הצרכנים או בהשקעות בבינה מלאכותית, מאשר לחצייה של תשואת ה-10 שנים סף שרירותי כלשהו. עם זאת, רמת ה-5% עשויה להתחיל להוות בעיה עבור מניות אם המשקיעים ידרשו פיצוי גבוה יותר על סיכוני אינפלציה וסיכונים פיסקליים. גירעונות פדרליים גדולים, הנפקות חוב כבדות ואינפלציה דביקה תרמו כולם לעלייה ב"פרמיית הטווח" - התשואה או הפיצוי הנוסף שמשקיעים דורשים עבור החזקת איגרת חוב לטווח ארוך במקום גלגול מק"מים (אג"ח קצרות־מועד) של משרד האוצר.

המגמה בארה"ב השפיעה גם על שוק החוב המקומי. למרות שבוצעו כבר מספר הפחתות ריבית על ידי בנק ישראל, האטרקטיביות של הממשלתיות קטנה, ולכן נראה שהמשקיעים מכרו אג"ח ממשלת ישראל ומדד תל גוב-כללי ירד, בעוד התשואה לפדיון הגלומה בו טיפסה ל-3.07% (הייתה מתחת ל-3% בראשית יולי).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.3%. הבוקר, הוא נסחר ביציבות ושערו הרציף נע סביב 3.04 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול מטבעות מרכזיים ברחבי העולם, התחזק אתמול בכ-0.3%. הבוקר, הוא מטפס ב-0.2% נוספים ונסחר סביב רמה של 99.6 נקודות.

מחירי הנפט טיפסו אתמול על רקע השתלטות החות'ים בסוף השבוע על שטחים במצר באב-אל-מנדב ותקיפת צינור מרכזי להעברת נפט בסעודיה, אך בהמשך היום המגמה נחלשה והם ננעלו בעליות של מעל 1% בלבד. הבוקר, המחירים ממשיכים לטפס הבוקר, לאחר שבמהלך הלילה התפרסמו דיווחים על תקיפות חדשות שביצעו החות'ים נגד סעודיה והאיראנים נגד ספינות במפרץ. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 107 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 102 דולר לחבית.

ייתכן שהיחלשות העליות אתמול הייתה קשורה בדיווח שפורסם בבלומברג, לפיו סעודיה עושה מאמצים להגדיל את היצע הנפט שעובר דרך מצר הורמוז, לאחר שמתקפות כטב"מים אילצו אותה להשבית צינור נפט מרכזי שאפשר לה לייצא נפט לשווקים הגלובליים במהלך המלחמה - כך לפי גורם המעורה בפרטים. לפי הדיווח, סעודיה הגדילה את המשלוחים דרך מצר הורמוז בעשרת הימים הראשונים של החודש לעומת הרמות שנרשמו באוגוסט, וכעת מנסה להגדיל אותם אף יותר.

בדיווח הוסיפו כי כל מאמץ להעביר יותר חביות דרך מצר הורמוז יצטרך עדיין להתמודד עם מחסור דרמטי בספינות, ששלח את מחירי התובלה הימית לגבוהים מאז ומעולם. עוד נמסר כי לא ברור בכמה וכמה מהר תוכל להגדיל חברת ארמקו הסעודית את המשלוחים בהורמוז כדי לקזז את השפעת השבתת צינור הנפט.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף של אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, התייחס לחשש מפני שיבושי אספקת נפט והשפעתם על שוק המט"ח המקומי: "שיבוש ממושך עשוי להשפיע על מחירי האנרגיה, על ציפיות האינפלציה ועל הביקוש לדולר; השפעתו על שער הדולר-שקל אינה חד־כיוונית ותלויה גם בגורמי השוק המקומיים".

בין אותם גורמים, השילוב בין נתוני האינפלציה שיתפרסמו בישראל לבין המסר שיגיע מהפדרל ריזרב בארה"ב. "מסר ניצי יותר מארה"ב, עלייה נוספת בתשואות או נתון אינפלציה נמוך מהצפוי בישראל, עשויים לתמוך בדולר. בכיוון ההפוך, מסר מתון יותר מצד הפד או נתון אינפלציה גבוה מהצפוי בישראל עשויים לפעול לטובת השקל", הסביר מנשה, "בין היתר דרך שינוי בציפיות הריבית".

4. מאקרו

היום יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, כאשר על פי התחזיות, צפויה עלייה של 0.8% עד 1.0%, שתונע בין היתר מהתייקרות הדלק והטיסות. אם התחזיות יתממשו, הרי שקצב האינפלציה השנתי, שעמד בחודש יולי על 1.5% בלבד, צפוי לטפס לכיוון ה-1.8%.

מעבר לטווח המיידי, גם הציפיות השנתיות נמצאות במגמת התחממות עקב לחצים גלובליים. כלכלני לידר שוקי הון מזהירים מהשפעה של חסימת נתיבי השיט ושינויי האקלים על מחירי הסחורות החקלאיות, ומציינים כי עקב החשש לעלייה במחירי המזון בישראל, "תחזית האינפלציה שלנו לשנה קדימה עודכנה ל-2.2%".

הסביבה האינפלציונית הזו עלולה לצמצם משמעותית את מרחב התמרון של בנק ישראל לקראת החלטת הריבית הבאה. יוסי מנשה מאלטשולר שחם הדגיש כי במדד "יהיה חשוב לראות אם העלייה במחירי האנרגיה והיבוא, מתחילה לחלחל גם למחירים המקומיים".

מבחינת בנק ישראל, המדד הקרוב מגיע לאחר שהריבית הופחתה בתחילת ספטמבר לרמה של 3.25%, כשהאינפלציה בפועל עמדה על 1.5% ב־12 החודשים האחרונים. ההורדה הזו תומחרה בהסתברות של כ־50% בשווקים, ולפי הסקירה של אגף כלכלה ומחקר בהראל, מה שהכריע הוא סביבת האינפלציה שירדה ל־1.5%, וההערכה שהפעילות המקומית חלשה יותר מכפי שעולה מנתון הצמיחה החזר לרבעון השני.

ואולם כפי שאמר הנגיד לתקשורת, בבנק ישראל צופים שהאינפלציה תאיץ בחודשים הקרובים לכ־2%, כלומר לאמצע היעד. המשמעות, כפי שמעריכים בשוק, היא איתות לכך שהריבית לא אמורה לרדת בהחלטת הריבית הבאה ב־21 באוקטובר.

בארה"ב, המשקיעים מצפים בעיקר להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר (ד') בערב, כאשר בקרב מרבית האנליסטים והכלכלנים ישנו קונצנזוס כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. גם הסוחרים מהמרים על העלאה כמעט ברמת ודאות מוחלטת ומתמחרים העלאת ריבית בהסתברות של כ-93% - מה שהופך את הסיכוי להפתעה לקלוש למדי.

ככל הנראה, השאלה המרכזית שעומדת בפני המשקיעים לקראת החלטת הריבית היא לא האם הריבית תעלה, אלא האם יו"ר הפד קווין וורש ינקוט בגישה ניצית ויאותת על נכונות להעלאות נוספות בהמשך הדרך - והתשובה לשאלה זו תקבע במידה רבה את תגובת השווקים להחלטה. כך או כך, העלאת ריבית תעמיד אותו במסלול של התנגשות מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהפעיל על הפד לאורך השנה הנוכחית לחצים כבירים בדרישה שיוריד את הריבית באופן מיידי.

עם זאת, במרקטוואץ' הצביעו על כמה כלכלנים בולטים שדווקא חושבים שנכון לפד להשאיר את הריבית ללא שינוי, ומאמינים כי הוא עלול להיות על הסף של ביצוע שגיאה במדיניות המוניטרית.

מארק זנדי, כלכלן ראשי ב-Moody’s Analytics, כתב בפוסט ברשת X כי "הסיכויים לטעות רצינית במדיניות הפד הם גבוהים באופן מטריד וממשיכים לטפס". לדבריו, קשה להאט צמיחה כלכלית בלי פיטורים, אבטלה עולה והצתת "מחזור שלילי שמזין את עצמו".

קרל טננבאום, כלכלן ראשי ב-Northern Trust, אמר שהטיעון בעד העלאת הריבית אינו עד כדי כך חד־משמעי כמו שהשווקים ושהרבה מהפרשנים מאמינים, והוסיף כי אין לפד אפשרויות קלות. טננבאום ציין כי בעוד שהפעילות הכלכלית נותרה איתנה למרות המלחמה נגד איראן והמכסים, "הכלכלה לא חסינה לחלוטין... השארת הריבית ללא שינוי תספק זמן נוסף להעריך האם יש סדקים פוטנציאליים בבסיס ההתרחבות".

5. תחזית

לנוכח הסערה סביב נושא הבטיחות בתחום ה-AI, בענק ההשקעות סיטי מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע לשוק המניות האמריקאי. "אנחנו עוברים להמלצה נייטרלית על שוק המניות האמריקאי", כתבו בערב יום ראשון צוות כלכלנים בהובלת סטיוארט קייזר, ראש תחום מסחר במניות ארה"ב בבנק. מעבר מהמלצה של 'משקל־יתר' להמלצה 'נייטרלית' שקולה למעבר מהמלצת 'קנה' להמלצת 'החזק'.

"האטה פוטנציאלית בפיתוח מודלים של AI עלולה לכווץ את התחזיות", כתבו בבנק בהתייחס לתחזיות הרווחים של החברות. בבנק הוסיפו כי אם הדבר יעמיד בספק את הנחת היסוד לפיה רווחי ה-AI יחלחלו לשאר השוק, "הדבר יחליש את עמוד התווך המרכזי של הראלי במניות".

לפי מרקטוואץ', האסטרטגים בבנק הוסיפו כי נראה נכון בעיניהם לגדר נגד היחלשות בתחום ה-AI באמצעות אופציות פוט (put) על קרן הסל QQQ , אשר עוקבת אחר הנאסד"ק 100, או קרן הסל SMH , אשר עוקבת אחר מניות השבבים. אופציות פוט מקנות למשקיעים את הזכות למכור נכסים ברמת מחיר ספציפית עד תאריך ספציפי, וכך מאפשרות להגן על התיק מפני ירידות שערים.

מעבר לסוגיית ה-AI, בבנק ציינו גם מכשולים נוספים שעמדו בבסיס השינוי בהמלצה, ביניהם בחירות האמצע בנובמבר, בהן הרפובליקאים עלולים להפסיד בבית הנבחרים ובסנאט; תשואות האג"ח הגבוהות; וכן מחירי הנפט המטפסים.

באשר להמשך הדרך, בסיטי מעריכים כי ה-S&P 500 יישאר תקוע בזמן הקרוב בטווח של 2% כלפי מעלה או מטה ביחס לשיאים שנרשמו באוגוסט, כך שהמשקיעים "יישארו על הגדר". ירידה של בין 3% ל-5% עשויה למשוך משקיעים שיקנו את הירידות, אך בבנק ציינו כי "השווקים יצטרכו לגרד שיאים חדשים של כל הזמנים כדי להצית מרדף".

עוד העריכו בסיטי כי השווקים יכולים להמשיך בראלי שלהם גם במקרה של העלאות ריבית מוגבלות מצד הפדרל ריזרב - כלומר, שתיים או שלוש העלאות - בזכות הצמיחה החזקה ברווחים, שוק העבודה החזק והאינפלציה שגם אם גבוהה, נותרת יציבה.

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