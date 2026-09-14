מניית החברה הביטחונית ארית תעשיות זינקה ביום שני ועלתה לשווי שוק של כ-1.8 מיליארד שקל, על רקע שתי עסקאות חדשות עליהן הודיעה החברה. עם זאת, המניה צללה מאז השיא בינואר השנה בכ-70%, על רקע עלייתה המסחררת בשנים קודמות לצד הירידה במומנטום של הסקטור הביטחוני, בעקבות רגיעה יחסית בזירות המלחמה השונות.

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ארית דיווחה כי החברה הבת רשף טכנולוגיות קיבלה מחברת בל, אחת מחברות הביטחון הגדולות בהודו ושותפתה האסטרטגית של רשף, הזמנה תפעולית בהיקף של כ-16 מיליון דולר לאספקת מרעומים. ההזמנה מתייחסת לשנה השלישית בהסכם המסחרי לעשר שנים שנחתם בין החברות בדצמבר 2024.

לפי הודעת החברה, כ-6 מיליון דולר מתוך ההזמנה מהווים מימוש חלקי של הזמנה מותנית שעליה דיווחה ארית בעבר. ההזמנה כבר נכללה בצבר ההזמנות של החברה, ולכן קבלתה אינה משנה את היקף הצבר המדווח. האספקה צפויה להתבצע במהלך 2027.

מלוא ההזמנה תיוצר במפעלי רשף בישראל, לאחר שהשותפה ההודית עדכנה כי חלה דחייה של שנה בתחילת הייצור המקומי בהודו, לצד אפשרות לדחייה נוספת של שנה.

נציין כי הסטת הייצור לישראל מגדילה בטווח הקצר את התפוקה במפעלי רשף בשדרות, אך משקפת עיכוב בהקמת קו הייצור המשותף בהודו - נדבך מרכזי בהסכם ארוך הטווח, שנועד לשלב את רשף בשרשרת האספקה של מערכת הביטחון ההודית.

חוליה מרכזית בשרשרת

מנכ"ל ארית תעשיות, חיים שטפלר, מסר כי "קבלת ההזמנה התפעולית מוכיחה את חוסנו של ההסכם בשוק ההודי, ואת מימושו המואץ במסגרת הפעילות השוטפת שלנו שם. רשף ממשיכה לבסס את מעמדה כחוליה מרכזית בשרשרת האספקה באחד משוקי הביטחון הגדולים והצומחים בעולם, כאשר היכולת שלנו לספק פתרונות טכנולוגיים מדויקים ואמינים היא זו שמאפשרת לנו להעמיק נוכחות בשווקים אסטרטגיים".

בנוסף דיווחה ארית על זכייה במכרז לאספקת מרעומי ארטילריה למדינה בדרום אמריקה. בחודשים האחרונים דיווחה החברה גם על כניסה לשוק האירופי, באמצעות הסכם לייצור ושיווק מרעומים למדינות נאט"ו, ועל הקמת בסיס ייצור בארה"ב.

במקביל להרחבת הפעילות בתחום הארטילריה, רשף מפתחת מרעומים לכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) ולחימוש משוטט, תחום שהחברה מגדירה כמנוע צמיחה מרכזי ושהביקוש אליו בזירה הבינלאומית גובר.