רשות התחרות מתכוונת להטיל על החברה המרכזית למשקאות קלים עיצום כספי נוסף של יותר מ-1.5 מיליון שקל, בעקבות הפרות של חוק המזון הנוגעות להמלצות על מחירי מוצרי שתייה קלה לצרכן ברשתות המזון. ההסכמה בין הצדדים פורסמה היום (ב’) להערות הציבור למשך 30 יום.

הסכום הנוסף מצטרף לעיצום של כ-18 מיליון שקל שהוטל על החברה מוקדם יותר השנה וכבר שולם. כפי שפורסם בגלובס בפברואר, אותו הליך עסק בהפרות שנמצאו במסגרת בדיקה רחבה של רשות התחרות, ובהן התערבות בקביעת מחירי המדף של מוצרי טרה, שבשליטת החברה המרכזית, וכן התערבות הנוגעת למיקום מוצרים ברשתות השיווק.

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כבר אז הופרדו מההליך מספר מקרים שנגעו לפעילות המשקאות הקלים של החברה. ברשות ביקשו לבחון תחילה אם ההתנהלות שנמצאה עשויה להפר גם הוראות שהוטלו על החברה המרכזית במסגרת ההכרזה עליה כבעלת מונופולין ב-1998. בגלובס פורסם אז כי מדובר בבדיקה מצומצמת יותר מזו שהובילה לעיצום של 18 מיליון שקל, וכי היא מתבססת על ראיות שנאספו במסגרת אכיפת חוק המזון.

כעת מודיעה הרשות כי הבדיקה לא העלתה אינדיקציות לכך שהחברה הפרה את אותן הוראות החלות עליה כבעלת מונופולין. עם זאת, לפי הרשות, ההתנהלות שנבדקה כללה הפרות של חוק המזון, הנוגעות להמלצות מחיר לצרכן שהועברו לרשתות בנוגע למוצרי השתייה הקלה של החברה. על רקע זה הגיעו הצדדים להסכמה על העיצום הנוסף.

ההליך נגד החברה המרכזית הוא חלק מבדיקת רוחב שרשות התחרות מנהלת בשנים האחרונות ביחסים שבין ספקי המזון הגדולים לקמעונאים הגדולים. הבדיקה כללה בין היתר התכתבויות והסכמות מסחריות בין החברות לרשתות, ובמסגרתה הגיעה הרשות להסכמות על עיצומים עם שורה ארוכה של ספקים. לפי הרשות, היקף העיצומים המוסכמים מול הספקים הגדולים שנבדקו הגיע ליותר מ-150 מיליון שקל.

ברשות מציינים כי בימים אלה נמשכת בדיקה נפרדת של התנהלות הקמעונאים הגדולים ועמידתם בהוראות חוק המזון.

בחברה המרכזית למשקאות בחרו שלא להגיב לדברים.