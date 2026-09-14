ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום עיצום נוסף של יותר מ-1.5 מיליון שקל לחברה המרכזית למשקאות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
החברה המרכזית למשקאות קלים

רשות התחרות: עיצום נוסף של יותר מ-1.5 מיליון שקל לחברה המרכזית למשקאות

העיצום מגיע בעקבות הפרות של חוק המזון הנוגעות להמלצות על מחירי מוצרי שתייה קלה לצרכן ברשתות המזון, ומצטרף לכ־18 מיליון שקל שכבר שילמה החברה מוקדם יותר השנה • ברשות התחרות בחנו גם חשד להפרת ההוראות החלות על החברה כבעלת מונופולין, אך לא מצאו לכך אינדיקציות

נבו שפיר 17:07
משקאות קלים בסופר / צילום: טלי בוגדנובסקי
משקאות קלים בסופר / צילום: טלי בוגדנובסקי

רשות התחרות מתכוונת להטיל על החברה המרכזית למשקאות קלים עיצום כספי נוסף של יותר מ-1.5 מיליון שקל, בעקבות הפרות של חוק המזון הנוגעות להמלצות על מחירי מוצרי שתייה קלה לצרכן ברשתות המזון. ההסכמה בין הצדדים פורסמה היום (ב’) להערות הציבור למשך 30 יום.

הסכום הנוסף מצטרף לעיצום של כ-18 מיליון שקל שהוטל על החברה מוקדם יותר השנה וכבר שולם. כפי שפורסם בגלובס בפברואר, אותו הליך עסק בהפרות שנמצאו במסגרת בדיקה רחבה של רשות התחרות, ובהן התערבות בקביעת מחירי המדף של מוצרי טרה, שבשליטת החברה המרכזית, וכן התערבות הנוגעת למיקום מוצרים ברשתות השיווק.

החברה המרכזית למשקאות צפויה לפטר 30% מעובדי מפעל גת פודס
"מוצר החובה" וזה שכמעט על כל מדף: רשות התחרות ממפה את כוחן של ענקיות המזון

כבר אז הופרדו מההליך מספר מקרים שנגעו לפעילות המשקאות הקלים של החברה. ברשות ביקשו לבחון תחילה אם ההתנהלות שנמצאה עשויה להפר גם הוראות שהוטלו על החברה המרכזית במסגרת ההכרזה עליה כבעלת מונופולין ב-1998. בגלובס פורסם אז כי מדובר בבדיקה מצומצמת יותר מזו שהובילה לעיצום של 18 מיליון שקל, וכי היא מתבססת על ראיות שנאספו במסגרת אכיפת חוק המזון.

כעת מודיעה הרשות כי הבדיקה לא העלתה אינדיקציות לכך שהחברה הפרה את אותן הוראות החלות עליה כבעלת מונופולין. עם זאת, לפי הרשות, ההתנהלות שנבדקה כללה הפרות של חוק המזון, הנוגעות להמלצות מחיר לצרכן שהועברו לרשתות בנוגע למוצרי השתייה הקלה של החברה. על רקע זה הגיעו הצדדים להסכמה על העיצום הנוסף.

ההליך נגד החברה המרכזית הוא חלק מבדיקת רוחב שרשות התחרות מנהלת בשנים האחרונות ביחסים שבין ספקי המזון הגדולים לקמעונאים הגדולים. הבדיקה כללה בין היתר התכתבויות והסכמות מסחריות בין החברות לרשתות, ובמסגרתה הגיעה הרשות להסכמות על עיצומים עם שורה ארוכה של ספקים. לפי הרשות, היקף העיצומים המוסכמים מול הספקים הגדולים שנבדקו הגיע ליותר מ-150 מיליון שקל.

ברשות מציינים כי בימים אלה נמשכת בדיקה נפרדת של התנהלות הקמעונאים הגדולים ועמידתם בהוראות חוק המזון.

בחברה המרכזית למשקאות בחרו שלא להגיב לדברים.