מה צפוי במדד המחירים לצרכן שיתפרסם מחר?

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2026 יתפרסם מחר (ג'), ולפי ההערכות בשוק הוא צפוי לעלות בכ־0.7%-0.9%. אם התחזיות יתממשו, קצב האינפלציה השנתי צפוי לעלות לסביבות 1.6%-1.8%, מה שיציב אותו באזור מרכז יעד יציבות המחירים של בנק ישראל (1%-3%).

לפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסי בבנק הפועלים, העלייה הצפויה במדד נובעת בעיקר מתחבורה. כך, הזינוק במחירי טיסות לחו"ל צפוי להעלות את המדד בכ-0.41%, והעלייה החדה במחירי הדלקים צפויה להעלות את המדד בלמעלה מ־0.2%. בסך הכל, רכיב "תחבורה ותקשורת" בסל הצריכה של המדד צפוי לעלות ב־3.3% ולהעלות את המדד ב־0.6%.

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ואולם זה לא בהכרח סימן לבאות, במיוחד לנוכח החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להפחית את הבלו על הדלק מתחילת ספטמבר. ואכן, בשוק מעריכים כי המדד הבא לחודש ספטמבר יירד בכ־0.2%-0.3%.

איך זה יכול להשפיע על הריבית? מבחינת בנק ישראל, המדד הקרוב מגיע לאחר שהריבית הופחתה בתחילת ספטמבר לרמה של 3.25%, כשהאינפלציה בפועל עמדה על 1.5% ב־12 החודשים האחרונים. ההורדה הזו תומחרה בהסתברות של כ־50% בשווקים, ולפי הסקירה של אגף כלכלה ומחקר בהראל, מה שהכריע הוא סביבת האינפלציה שירדה ל־1.5%, וההערכה שהפעילות המקומית חלשה יותר מכפי שעולה מנתון הצמיחה החזר לרבעון השני.

ואולם כפי שאמר הנגיד לתקשורת, בבנק ישראל שהאינפלציה תאיץ בחודשים הקרובים לכ־2%, כלומר לאמצע היעד. המשמעות, כפי שמעריכים בשוק, היא איתות לכך שהריבית לא אמורה לרדת בהחלטת הריבית הבאה ב־21 באוקטובר.

הסעיף שממשיך להיות רגיש במיוחד

גורם נוסף שעשוי למתן את תמונת האינפלציה הוא שער החליפין. השקל שמר בתקופה האחרונה על יציבות יחסית, ובחלק מהתקופה אף הפגין עוצמה מול המטבעות המרכזיים - התפתחות שמוזילה מוצרים מיובאים וחומרי גלם, ולכן עשויה לרכך חלק מלחצי המחירים. עם זאת, בחודש האחרון הוא החל לאבד גובה, ועל רקע העלאות ריבית ברחבי העולם - ייתכן ששחר החליפין לא ימשיך לתמוך בירידות מחירים.

מנגד, סעיף הדיור ממשיך להיות מוקד רגיש במיוחד. במדד יולי נרשמה עלייה של 0.7% בסעיף הדיור, ובשוק השכירות נרשמו עליות חדות יותר בקרב שוכרים חדשים ובחידושי חוזים. כעת רכיב הדיור צפוי לעלות בכ־0.5%-0.6%, מה שיתרום לעלייה של המדד ב־0.15%. לכן, גם אם מדד אוגוסט יושפע בעיקר מטיסות ודלק, בבנק ישראל ובשווקים ימשיכו לעקוב אחרי השאלה האם הלחץ בשכר הדירה מתמתן - או נשאר גורם שעלול להקשות על המשך ירידת האינפלציה.

לדברי רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, זה סימון גבולות להפחתות נוספות: "האמירה שהאינפלציה צפויה לעלות ל־2% ומעלה היא חלק מהמסר של בנק ישראל לשוק: תהליך ההתאמה בריבית קרוב למיצוי. כלומר, זה אומר שאחרי ההורדה בספטמבר יהיה הרבה יותר קשה להצדיק עוד מהלך".

בהראל מעריכים כי "במבט קדימה, בנק ישראל ייקח פסק זמן ולכן להערכתנו הריבית צפויה להישאר ללא שינוי בהחלטה הבאה באוקטובר ואולי גם בהחלטה שאחריה (בנובמבר)".