אחרי זינוק של 150%: ג'רמי בלנק מכר נתח ממניות בזן תמורת 100 מיליון שקל

קרן הגידור קומיוניטי, בניהולו של ג'רמי בלנק, בדרך להשלמת סיבוב מוצלח במניית בזן. במהלך השבועות האחרונים, מכרה קרן הגידור מניות של חברת בית הזיקוק בחיפה תמורת כ־100 מיליון שקל, וחדלה מלהיות בעלת עניין בחברה. זאת כמעט שנתיים אחרי שחשפה לראשונה החזקה במניית בזן, שהשלימה זינוק של כמעט 190% במהלך השנה האחרונה.

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במהלך השבועות האחרונים מכרה הקרן כרבע ממניות בזן ברשותה, המהוות 1.7% מהון המניות של בזן, בשורה של עסקאות בבורסה - מכירה שהניבה לקרן סכום של כ־100 מיליון שקל. לאחר השלמת המהלך נותרה קומיוניטי עם החזקות בשווי של כ־350 מיליון שקל (4.9%), כאשר העובדה שהיא כבר אינה בעלת עניין בחברה עשויה לאפשר לקרן לממש את יתרת ההחזקה מבלי לדווח על כך.

מכירת המניות מהווה הצפת ערך משמעותית עבור קומיוניטי, לאחר שבשנה שעברה היא רכשה מניות בזן בכמה הזדמנויות, והפכה כך לבעלת עניין בחברה. מאז אותן רכישות זינקה מניית בזן והביאה את הקרן לרשום רווח (ברובו על הנייר בינתיים) של כרבע מיליארד שקל על השקעתה.

קפיצה במרווחי הזיקוק

את קרן קומיוניטי מוביל כאמור בלנק, שהוביל בעבר את פעילות קרן הגידור האמריקאית יורק בישראל (לשעבר בעלת השליטה בבית ההשקעות פסגות). בשנה שעברה, לאחר רכישת מניות בזן, שימש בלנק כמתווך בעסקה בה רכשה חברת הזיקוק את השליטה (52%) בחברת הנפט האמריקאית קנטיום (Cantium), תמורת 100 מיליון דולר מידי אותה קרן יורק.

הצפת הערך של בלנק בבזן מגיעה לנוכח העלייה המתמשכת במחיר המניה, שזינקה מתחילת השנה בכ־150% לשווי של כ־7 מיליארד שקל. זאת, הודות לקפיצה במרווחי הזיקוק, הפער שבין מחיר חומר הגלם של בתי הזיקוק (נפט גולמי) למחיר המוצרים המופקים מהם (בנזין, סולר ודלק סילוני) ונמכרים ללקוחות, נתון המשפיע ביותר על רווחי חברות התחום.

הזינוק במרווחים מיוחס לפגיעה בכושר הייצור של בתי זיקוק ברוסיה, בשל עלייה במתקפות נגדם מצד אוקראינה, וכן פגיעה דומה בבתי זיקוק באזור המפרץ הפרסי עקב תקיפות מאיראן. לכך תרמה גם העלייה בהיקף הטיסות של מטוסי קרב, אוניות ומתדלקים באזורנו, שהגדילה את צריכת הסולר והדלק הסילוני, ובהתאם העלו את הביקוש.