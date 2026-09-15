לנוכח הסערה סביב נושא הבטיחות בתחום ה-AI, בענק ההשקעות סיטי מורידים חשיפה לוול סטריט. "אנחנו עוברים להמלצה נייטרלית על שוק המניות האמריקאי", כתבו בערב יום ראשון צוות כלכלנים בהובלת סטיוארט קייזר, ראש תחום מסחר במניות ארה"ב בבנק. מעבר מהמלצה של 'משקל־יתר' להמלצה 'נייטרלית' שקולה למעבר מהמלצת 'קנה' להמלצת 'החזק'.

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"האטה פוטנציאלית בפיתוח מודלים של AI עלולה לכווץ את התחזיות", כתבו בבנק בהתייחס לתחזיות הרווחים של החברות. בבנק הוסיפו כי אם הדבר יעמיד בספק את הנחת היסוד לפיה רווחי ה-AI יחלחלו לשאר השוק, "הדבר יחליש את עמוד התווך המרכזי של הראלי במניות".

לפי מרקטוואץ', האסטרטגים בבנק הוסיפו כי נראה נכון בעיניהם לגדר נגד היחלשות בתחום ה-AI באמצעות אופציות פוט (put) על קרן הסל QQQ , אשר עוקבת אחר הנאסד"ק 100, או קרן הסל SMH , אשר עוקבת אחר מניות השבבים. אופציות פוט מקנות למשקיעים את הזכות למכור נכסים ברמת מחיר ספציפית עד תאריך ספציפי, וכך מאפשרות להגן על התיק מפני ירידות שערים.

מעבר לסוגיית ה-AI, בבנק ציינו גם מכשולים נוספים שעמדו בבסיס השינוי בהמלצה, ביניהם בחירות האמצע בנובמבר, בהן הרפובליקאים עלולים להפסיד בבית הנבחרים ובסנאט; תשואות האג"ח הגבוהות, שנמצאות בשיאים של עשרות שנים; וכן מחירי הנפט שממשיכים לטפס.

באשר להמשך הדרך, בסיטי מעריכים כי ה-S&P 500 יישאר תקוע בזמן הקרוב בטווח של 2% כלפי מעלה או מטה ביחס לשיאים שנרשמו באוגוסט, כך שהמשקיעים "יישארו על הגדר". ירידה של בין 3% ל-5% עשויה למשוך משקיעים שיקנו את הירידות, אך בבנק ציינו כי "השווקים יצטרכו לגרד שיאים חדשים של כל הזמנים כדי להצית מרדף".

האם העלאות ריבית יכבידו על השווקים?

בסיטי העריכו כי השווקים יכולים להמשיך בראלי שלהם גם במקרה של העלאות ריבית מוגבלות מצד הפדרל ריזרב - כלומר, שתיים או שלוש העלאות - בזכות הצמיחה החזקה ברווחים, שוק העבודה החזק והאינפלציה שגם אם גבוהה, נותרת יציבה.

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס נקטו בגישה דומה. מניתוח היסטורי שערכו בבנק על נתוני העשורים האחרונים, עולה כי בשלושת החודשים שעקבו לתחילת מחזור של הידוק מוניטרי, מדד ה-S&P 500 הניב בממוצע תשואה שלילית של 2%. אבל במבט רחב יותר, בבנק ציינו כי התמונה לטווח הארוך נותרה יציבה. גם עם התשואות השליליות שנראות בדרך-כלל בשלושת החודשים הראשונים של מחזור העלאות ריבית, בטווח של 12 חודשים מדד ה-S&P 500 הציג תשואה ממוצעת של 9%.

בגולדמן זאקס העריכו כי שוק המניות אכן עשוי לרדת מדרגה אם הפד יפתח במחזור הידוק מוניטרי מחר, אך ציינו כי המניע האמיתי לטווח הבינוני והארוך צפוי להמשיך להיות הצמיחה ברווחי החברות - "המניע החשוב ביותר למחירי המניות". "השוק כבר מגלם יותר משלוש העלאות ריבית במהלך השנה הקרובה, וגם רווחי החברות וגם המאזנים שלהן נותרו איתנים", כתבו האנליסטים של גולדמן. "אנו מצפים כי השוק השורי יימשך".

מרבית הכלכלנים והאנליסטים צופים כי הפד יעלה מחר את הריבית ברבע אחוז, כאשר הסוחרים מתמחרים לפי שעה הסתברות של כ-92% להעלאה.

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