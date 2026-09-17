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ארקיע

האתר יקרוס? ארקיע מציעה הלילה 50% הנחה לנוסעים בסוכות

ארקיע תציע הלילה, למשך תשע שעות, 50% הנחה על מאות כרטיסי טיסה לחול המועד סוכות, למגוון יעדים באירופה • במבצע דומה בעבר אתר החברה קרס למשך שעות • ולמי שיכול לחכות: בדיקה מגלה כי מיד אחרי החגים מחירי הטיסות צונחים בעשרות אחוזים, ובחלק מהיעדים ביותר מ־70%

אלון פרל 16:43
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע

אם אתם ספונטניים, ובלי הרבה רצון להעביר את חול המועד סוכות בארץ - המבצע הזה כנראה בשבילכם. הלילה, בין השעות 23:00 ל-08:00 בבוקר חברת התעופה ארקיע מציעה 50% הנחה על כל הטיסות לתקופת חול המועד, למעט יעדים ארוכי טווח. בין היעדים ניתן למצוא את מונטנגרו, לונדון, אמסטרדם, איי יוון, בודפשט, ויעדים נוספים ברחבי אירופה. בסך הכל יוצעו למכירה מאות כרטיסים.

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יש לציין כי זו לא הפעם הראשונה שארקיע יוצאת במבצע שכזה. כך למשל, ב-24 ביוני הציעה החברה 50% הנחה על מגוון יעדים. עם זאת, נראה שאחד האתגרים הוא דווקא טכנולוגי - בסוף 2024, כאשר החברה הציעה 25% הנחה למשך 25 שעות, אתר החברה קרס למשך שלוש שעות.

כך או כך, אם אתם קצת פחות ספונטניים, ועדיין לא רוצים לוותר על הטיסה - יש גם בשורה לאחרי החגים, בכל חברות התעופה. בדיקת lastminute.co.il השוותה את מחירי הטיסות הממוצעים ל־15 יעדים במהלך בחגים (במהלך ספטמבר ועד 4 באוקטובר) מול נסיעות לאחריהם (5-31 באוקטובר).

בכל היעדים שנבדקו חלו ירידות, כצפוי, כאשר הירידה החדה ביותר נרשמה ברומא - שבה המחיר הממוצע לטיסת הלוך־חזור יורד ב־74%, מ־620 ל־160 דולר. בבודפשט נרשמת ירידה של 71% (מ־565 דולר ל־164 דולר), באתונה 64% (מ־385 ל־137), בקטניה שבסיציליה 62% (מ־670 ל־256), ובטביליסי 60% (מ־615 ל־247). גם ביעדים הרחוקים נרשמות הוזלות משמעותיות: בטוקיו תחסכו 969 דולר בממוצע, בסיאול 707 דולר, ובהאנוי 605 דולר.