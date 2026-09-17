האתר יקרוס? ארקיע מציעה הלילה 50% הנחה לנוסעים בסוכות

אם אתם ספונטניים, ובלי הרבה רצון להעביר את חול המועד סוכות בארץ - המבצע הזה כנראה בשבילכם. הלילה, בין השעות 23:00 ל-08:00 בבוקר חברת התעופה ארקיע מציעה 50% הנחה על כל הטיסות לתקופת חול המועד, למעט יעדים ארוכי טווח. בין היעדים ניתן למצוא את מונטנגרו, לונדון, אמסטרדם, איי יוון, בודפשט, ויעדים נוספים ברחבי אירופה. בסך הכל יוצעו למכירה מאות כרטיסים.

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יש לציין כי זו לא הפעם הראשונה שארקיע יוצאת במבצע שכזה. כך למשל, ב-24 ביוני הציעה החברה 50% הנחה על מגוון יעדים. עם זאת, נראה שאחד האתגרים הוא דווקא טכנולוגי - בסוף 2024, כאשר החברה הציעה 25% הנחה למשך 25 שעות, אתר החברה קרס למשך שלוש שעות.

כך או כך, אם אתם קצת פחות ספונטניים, ועדיין לא רוצים לוותר על הטיסה - יש גם בשורה לאחרי החגים, בכל חברות התעופה. בדיקת lastminute.co.il השוותה את מחירי הטיסות הממוצעים ל־15 יעדים במהלך בחגים (במהלך ספטמבר ועד 4 באוקטובר) מול נסיעות לאחריהם (5-31 באוקטובר).

בכל היעדים שנבדקו חלו ירידות, כצפוי, כאשר הירידה החדה ביותר נרשמה ברומא - שבה המחיר הממוצע לטיסת הלוך־חזור יורד ב־74%, מ־620 ל־160 דולר. בבודפשט נרשמת ירידה של 71% (מ־565 דולר ל־164 דולר), באתונה 64% (מ־385 ל־137), בקטניה שבסיציליה 62% (מ־670 ל־256), ובטביליסי 60% (מ־615 ל־247). גם ביעדים הרחוקים נרשמות הוזלות משמעותיות: בטוקיו תחסכו 969 דולר בממוצע, בסיאול 707 דולר, ובהאנוי 605 דולר.