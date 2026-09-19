"חופשות המסתורין" בהן אין לכם מושג לאן אתם טסים

כשדניס איידטיווה רכשה חופשה כדי לחגוג את עבודתה החדשה, לא היה לה מושג לאן היא נוסעת. וזו בדיוק הייתה המטרה.

תושבת אטלנטה בת ה־36 רכשה דרך גרופון (Groupon) חבילת "חופשת מסתורין", שעליה שמעה ברשתות החברתיות. כמה ימים לאחר מכן גילתה שהחבילה, שעלתה 393 דולר וכללה תוספת של 150 דולר לנוסע יחיד וכן טיסות הלוך ושוב ומלון, תיקח אותה ללאס וגאס.

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איידטיווה קיוותה ליעד אקזוטי יותר. היעד הראשון שהוצע לה היה אורלנדו שבפלורידה, עיר שבה התגוררה בעבר. האפשרות הבאה הייתה וושינגטון הבירה, שבה ביקרה זמן קצר קודם לכן. לאס וגאס, לפחות, הציעה לה חוויות חדשות.

כשהגיעה לעיר החטאים, איידטיווה ויתרה על בתי הקזינו. החופשה עצמה כבר הייתה הימור. במקום זאת, היא קנתה כרטיס למופע של הבקסטריט בויז ב־Sphere ופינקה את עצמה בארוחת ערב יוקרתית.

"אני מרגישה שהצלחתי להפיק את המרב מהחופשה", אמרה.

אלפי נוסעים לוקחים את הסיכון ויוצאים לחופשות הפתעה מסוג זה. הרוכשים אומרים שהחבילות אטרקטיביות לנוכח הזינוק בעלויות הנסיעה, וחבילות המסתורין גם מנצלות את הנטייה הגוברת של האמריקאים להמר ולנסות את מזלם מול הלא נודע.

לונדון או מיניאפוליס

גרופון, המוכרת בעיקר בזכות הנחות גדולות על שירותים מקומיים, מארוחות ועד טיפולי מניקור, מצליחה למשוך קהל חדש לגמרי בזכות חבילות הנופש שלה שבהן היעד אינו ידוע מראש.

חבילת "חופשת המסתורין" המרכזית שלה כוללת טיסות ושהייה במלון לחופשה של שניים עד שבעה לילות, במחיר שנע בין 199 ל־299 דולר לאדם, בהתאם לנמל התעופה שממנו יוצאים. כדי לרכוש את החבילה יש לקנות לפחות שני שוברים, או לשלם תוספת אם נוסעים לבד.

היעדים האפשריים נעים מלונדון וסינגפור ועד פיניקס ומיניאפוליס. גרסאות אחרות של החבילה כוללות חופשות חוף והפלגות נופש.

הפופולריות של המבצעים זינקה הודות לרשתות החברתיות, ובמיוחד טיקטוק, שם משתמשים משתפים סרטונים המתעדים את החופשות. סוכנות הנסיעות המקוונת Mystery Vacations, שבסיסה בבריטניה ואחראית לתיאום החבילות, מעניקה כרטיסי מתנה ללקוחות שמפרסמים ברשת על החופשות שלהם.

איך זה עובד

לאחר רכישת חבילת ההפתעה דרך גרופון, Mystery Vacations שולחת לרוכשים טופס שבו הם מתבקשים לציין את מועדי הנסיעה המועדפים עליהם ואת נמלי התעופה שמהם הם מעוניינים לצאת. לאחר שליחת הטופס, נציג מתקשר אליהם בתוך 72 שעות וחושף את היעד.

בחירת נמל התעופה משפיעה לא פעם על המחיר: החבילה המרכזית עולה 199 דולר ביציאה מנמלי תעופה מרכזיים כמו אטלנטה ומיאמי, 249 דולר ביציאה מנמל התעופה או'הייר בשיקגו ומלוס אנג'לס, ו־299 דולר ביציאה מניוארק שבניו ג'רזי או מסיאטל, בין היתר.

רוב החבילות כוללות טיסות הלוך ושוב ושהייה במלון בדירוג של שלושה כוכבים ומעלה. פרטי הטיסה והמלון הספציפיים מאושרים 14 יום לפני היציאה. הטיסות הן לעיתים קרובות בחברות לואו קוסט ובתעריף בסיסי, כך שנוסעים שרוצים לשלוח מזוודה לבטן המטוס או לבחור מושב נדרשים לשלם תוספת.

למי שמוכנים להמר על חופשת מסתורין, גמישות היא המפתח. אין ערובה לכך שהלקוחות יקבלו את מועדי הנסיעה המועדפים עליהם. לדברי גאורב ג'אורה, מנהל ב- Mystery Vacations נוסעים יכולים לבקש חלופות לאפשרויות שהוקצו להם, אך ייתכן שיידרשו לשלם יותר.

מי שאינם מרוצים מהאפשרויות שקיבלו אינם זכאים להחזר כספי. אפשר לקבל את הכסף בחזרה רק אם מבקשים החזר לפני שליחת הטופס הראשוני ל-Mystery Vacations.

היעדים נבחרים באקראי בהתאם למועדי הנסיעה המועדפים על הנוסעים ולנמל התעופה שממנו הם יוצאים. במסגרת המבצע המרכזי בגרופון, היעדים מחולקים לשלוש דרגות.

חופשות בדרגת זהב כוללות שבעה לילות באירופה או באסיה, ואילו חופשות בדרגת כסף כוללות ארבעה לילות באיסלנד או ביעדים טרופיים, בהם האיים הקריביים והוואי.

מכל 2,000 שוברים שנמכרים, שישה מזכים בחופשה בדרגת זהב ו־12 בחופשה בדרגת כסף. לדברי ג'אורה, Mystery Vacations מפסידה כסף על החופשות בדרגות האלה. כל השאר מקבלים חופשות בדרגת ארד, הכוללות שני לילות במגוון ערים בארה"ב, וג'אורה אומר שהחברה משתדלת לשדרג את החבילות במידת האפשר.

"אם מישהו קיבל, למשל, שני לילות בניו יורק, אנחנו עשויים לתת לו לילה נוסף ללא תשלום", אמר. "או שנוכל לשכן אותו במלון במיקום מרכזי יותר".

מטילים את הקוביות

ברוק פלאק, יזמת בת 41 מארקנסו, זכתה בחופשה בדרגת כסף והחודש היא נוסעת עם חברה לרפובליקה הדומיניקנית.

"בדרך כלל אני טיפוס לחוץ, אז הוויתור על השליטה היה קצת משחרר", אמרה.

פלאק מייחסת את מזלה לבחירה לטוס מנמל תעופה מרכזי. היא גם שלחה אימייל ל־Mystery Vacations וציינה שתהיה מוכנה ליצור תוכן לרשתות החברתיות על החופשה שלה.

סוכנות הנסיעות הציעה לשתיים כרטיסי מתנה של אמזון בשווי 50 דולר תמורת פרסום ברשת על החוויה שלהן. פלאק העלתה את סרטון הטיקטוק הראשון שלה אי פעם כדי לחגוג את העובדה שקיבלה חופשה ברפובליקה הדומיניקנית. הסרטון זכה ליותר מ־100 אלף לייקים ונשמר יותר מ־17 אלף פעמים.

"יש לי כל כך הרבה חברים שרוצים לעשות את זה, אבל הם בעצם מחכים לוודא שאני לא אמות קודם", אמרה.

מי שכבר טיילו הרבה לא תמיד מתלהבים באותה מידה. תמי ויילס, סוכנת נסיעות מרינגולד שבג'ורג'יה, סיפרה שהימרה על חופשת מסתורין לצורכי מחקר: "אני תמיד מחפשת את העסקאות הכי טובות".

היא רכשה בגרופון חבילת נופש אחת בתוך ארה"ב לנסיעה ביולי עם בתה, שעומדת להתחיל את לימודיה בקולג'. השתיים נשלחו לאורלנדו, מקום שבו כבר ביקרו פעמים רבות.

"אני בכלל לא טיפוס של פארקי שעשועים", אמרה ויילס. "אז פשוט העמדנו פנים שכל זה לא קיים".

במקום זאת, השתיים נהנו מקניות ויצאו לשיט נופי בווינטר פארק הסמוכה שבפלורידה. ויילס התאכזבה מעט מאתר הנופש בסגנון מוטל שהוקצה להן, אבל הוסיפה: "זה לא היה המקום הכי גרוע".

"שמחנו שלפחות הגענו למקום חם, כך שיכולנו להשתזף ליד הבריכה", אמרה.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.