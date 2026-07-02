עתירה לבג"ץ: למנוע מהחשכ"לית לעסוק באדלטק ובפרויקט שורק

קבוצת אדלטק, אחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל ואחת מבעלי המניות בתחנת הכוח דוראד, הגישה עתירה לבג"ץ נגד התערבותה של החשכ"לית מיכל עבאדי-בויאנג'ו בענייני קבוצת אדלטק ופרויקט שורק.

בעתירה מסבירה אדלטק כי במשך כארבע וחצי השנים שבהן כיהנה עבאדי-בויאנג'ו כיו"ר דוראד, הפכה מחלוקת מסחרית בין בעלי המניות בדוראד ל"קרב אישי" נגד קבוצת אדלטק ובעל השליטה בה אורי אדלסבורג, ולכן יש למנוע מעבאדי-בויאנג'ו לעסוק בענייני הקבוצה ובפרויקט תחנת הכוח שורק.

לטענת אדלטק, למרות פניות חוזרות במשך יותר מחודשיים, משרד האוצר פרסם את הסדר ניגוד העניינים של עבאדי-בויאנג'ו רק לאחר פנייה למבקר המדינה, וגם אז לא כלל בו את אדלטק ואף לא עיגן במפורש את המניעות בפרויקט שורק.

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אדלטק, שהגישה את העתירה באמצעות עורכי הדין רון ברקמן, אלעד חן ואסף בן ציון ממשרד ברקמן ושות', מבקשת מבג"ץ שיורה לשר האוצר וליועצת המשפטית לממשלה להסביר מדוע לא יתוקן הסדר ניגוד העניינים שגובש לעבאדי-בויאנג'ו כך שתהיה מנועה מכל עיסוק בענייניה העסקיים של קבוצת אדלטק וכן מעיסוק בפרויקט תחנת הכוח החדשה בשורק אשר מוקם מכוח מכרז שפרסם החשב הכללי, בתקופת צינון מוגדרת.

בנוסף נטען כי עליה להיות מנועה מעיסוק בענייני קבוצת אדלטק למשך שלוש שנים ולחילופין לפרק זמן של שנה וחצי, שלאחריו הטיפול בענייניהן של העותרות ייעשה באישור היועץ המשפטי של משרד האוצר, ובעניין פרויקט תחנת הכוח החדשה בשורק עד למועד הצפוי להפעלה המסחרית של תחנת הכוח, בסוף שנת 2029.

נזכיר כי עבאדי-בויאנג'ו מונתה לתפקיד החשבת הכללית באוצר בינואר 2026. קודם לכן, מחודש יולי 2021, היא כיהנה כאמור במשך כארבע וחצי שנים כיו"ר דוראד, שבה מחזיקה אדלקום מקבוצת אדלטק ב-18.75% מהמניות. במקביל היא שימשה גם כיו"ר שירותי תשתיות אילת אשקלון (שתא"א), חברה-בת של קצא"א, הנמצאת תחת פיקוחו של החשב הכללי.

מחלוקות חריפות

לטענת אדלטק, בתקופה זו, במשך ארבע וחצי שנים, עבאדי-בויאנג'ו הייתה הדמות הדומיננטית בדוראד, "ניהלה את ישיבות הדירקטוריון, את אסיפות בעלי המניות והייתה מעורבת עד צוואר בכל סוגיה וסוגיה" בממשקים של דוראד מול בעלי המניות וביחסים שבין בעלי המניות בינם לבין עצמם. בעתירה נטען כי "לא יעלה על הדעת שבסיטואציה כזו לא תיקבע כל תקופת מניעות מעיסוקה של עבאדי-בויאנג'ו ביחס לאדלטק".

לטענת אדלטק, במהלך כהונתה בדוראד התנהלו מחלוקות חריפות בין בעלי המניות, ובמהלכן התבטאה עבאדי-בויאנג'ו כלפי אדלטק ובעל השליטה בה, אורי אדלסבורג, בשורה של התבטאויות חריפות, ובהן "בעל מניות מזיק", "גייס חמישי", "טרור של מכתבים" ו"מטרילים", וכן ייחסה לקבוצה, בין היתר, פגיעה בתחרות, התנהלות פסולה וניסיון להלך עליה אימים.

בעתירה נטען כי בהמשך אף שלחה עבאדי-בויאנג'ו, באמצעות באי-כוחה, מכתב התראה לפני תביעת לשון הרע נגד אדלטק.

אורי אדלסבורג / צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

לדברי אדלטק, "גם אם המחלוקת שבין עבאדי-בויאנג'ו לאדלטק החלה בעבר כמחלוקת מסחרית גרידא, הרי שהיא גלשה זה מכבר לסכסוך אישי מתמשך, משמעותי וחריף". עוד נטען כי "לא מדובר רק בפגיעה במראית פני הצדק, אלא בחשש מפגיעה ממשית בפעילותה העסקית של אדלטק".

בעתירה יש התייחסות מיוחדת להקמת תחנה כוח חדשה בשורק, פרויקט שמוקם מכוח מכרז שפרסם החשב הכללי ושבו זכתה קבוצת אדלטק בחודש דצמבר 2024. בנוגע לפרויקט זה נטען כי בשל תפקידו הקריטי של החשב הכללי ביחס לפרויקט שורק בתקופת כהונתה הצפויה של עבאדי-בויאנג'ו, ובשים לב לגודלו ולהיקפו של הפרויקט מבחינה פיננסית ולהשפעה שיש לכך על קבוצת אדלטק, יש הכרח בהסדר ניגוד עניינים שימנע מראש את החשש למשוא-פנים.

"התנהלות בריונית"

גורם המעורה בפרטים מסביר כי עבאדי-בויאנג'ו הייתה יו"ר חברת קצא"א (מטעם משרד האוצר), וכתוצאה מכך הייתה יו"ר חברת דוראד, שלה תחנת כוח שמדינת ישראל מחזיקה 37% ממנה; וכי לא מדובר בתפקיד מתוקף היותה אזרחית פרטית. אלא שבמסגרת התפקיד עבאדי-בויאנג'ו הייתה אמונה על האינרטסים של דוראד ושל הציבור המחזיק במניות אלה, ותפקידה היה לשקף את האינטרסים של מדינת ישראל בתוך דוראד.

במסגרת אותו תפקיד, עבאדי-בויאנג'ו ניהלה מאבק קשה נגד אדלטק ונגד אדלסבורג בבוררות שנמשכה שנים, מאבק שכלל ערעור על תוצאות הבוררות הזו בפני נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס. דוראד זכתה בבוררות, ומשמעות הזכייה הייתה שאדלטק וזורולו הטורקית החזירו חצי מיליארד שקל לקופת דוראד.

אותו גורם מסביר כי בעל השליטה באדלטק הוא בעל אינטרסים במשק האנרגיה והחשמל, אינטרסים שלא תמיד עולים בקנה אחד עם האינטרסים של דוראד. כתוצאה מכך, הוא ניסה להפריע לדוראד בשיטות שונות, כך נטען.

הגורם ממשיך ומסביר כי אדלסבורג, בעל השליטה באדלטק, מנהל מול החשכ"לית עבאדי-בויאנג'ו מערכת של לחצים כדי לפסול את הסדר ניגוד העניינים שלה ולמנוע ממנה מעורבות בעניינים שלו. אותו הסדר ניגוד עניינים, כך נטען, נבנה בסיוע של הייעוץ המשפטי באוצר והייעוץ המשפטי לממשלה, אך למרות זאת אדלסבורג שלח מכתבים בנוגע להסדר ניגוד העניינים, בו העלה טענות אשר נדחו על-ידי הייעוץ המשפטי של משרד האוצר.

אותו גורם המעורה בפרטים מסביר כי מה שמניע את אדלסבורג ואדלקום אלה טענות לא ענייניות, מתוך רצון להפעיל לחץ פסול על המדינה. לדבריו, מדובר בהמשך התנהלות בריונית של אדלסבורג וניסיונותיו להעמיד בראש את ענייניו האישיים, ויש להתייחס לכל מעשיו ודבריו בעירבון מוגבל ובחשד. מדובר, לטענת אותו גורם, בניסיון להסית את עיני הציבור מהחלטת רשות התחרות שלא לאפשר את הרחבת דוראד בשל החזקותיו של אדלסבורג במשק החשמל.

עוד טוען אותו גורם כי על-פי הסדר ניגוד העניינים הקיים, עבאדי-בויאנג'ו לא תעסוק בדוראד למשך שנה מיום כהונתה. כמו כן, היות שהיא מנועה מלטפל בדוראד, ויש השפעה של שורק על דוראד, היא גם לא תעסוק באותה שנה בשורק.

עוד נטען כי זו לא העתירה הראשונה שהוגשה נגד דוראד ונגד חברות נוספות מקבוצת אדלטק, והן נדחו בבית המשפט הכלכלי. גורמים המקורבים לעבאדי-בויאנג'ו מציינים כי התנהלות כוחנית שכזו לא מפחידה אותה ולא תשנה במאומה את דרכה.

האוצר: הטענות נדחו על-ידי הייעוץ המשפטי

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "העתירה לא התקבלה עד כה במשרד האוצר, וכשתתקבל, היא תיבחן כמקובל. עם זאת, נציין כי הסדר ניגוד העניינים נערך בידי היועץ המשפטי של משרד האוצר בשיתוף משרד המשפטים, וכי טענות חברת אדלטק בעניין נענו בפירוט ונדחו על-ידי היועץ המשפטי של משרד האוצר".

בסביבת החשבת הכללית אומרים כי היא ממלאת את הסדר ניגוד העניינים כסדרו וכפי שאושר על-ידי היועץ המשפטי של משרד האוצר בשיתוף משרד המשפטים.