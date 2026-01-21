יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל אדלטק, בראשות אורי אדלסבורג, פרסמה מכתב חריף בו היא דורשת מיועמ"ש האוצר לפסול את החשבת הכללית החדשה-ישנה מיכל עבאדי בויאנג'ו מכל עיסוק בהם. לפני מינויה מחדש לתפקיד, עבאדי בויאנג'ו הייתה יו"ר החברה הממשלתית קצא"א, ומתוקף כך גם יו"ר תחנת הכוח דוראד, בה ניטש סכסוך שותפים קשה בין אדלטק לשאר בעלי המניות. על פי אדלטק, עבאדי בויאנג'ו רוחשת "איבה" לאדלטק, והם דורשים "הסדר ניגוד עניינים ההולם התואם את החשש למשוא הפנים", לרבות בכל הנוגע לפרויקט שורק של החברה. עבאדי: "ניסיונות שיטתיים להלך אימים, דוחה על הסף".

מיכל עבאדי בויאנג'ו הייתה החשבת הכללית באוצר בין השנים 2011 ל-2017. בתפקיד זה היא הייתה אחראית על החוב הממשלתי ועל ניהול נכסי המדינה. כעת, מונתה מחדש לתפקיד לבקשת שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בשנים שבין הקדנציות שלה היא עסקה במספר תפקידים, לרבות יו"ר דירקטוריון פסגות, ויו"ר חברת קו צינור אילת אשקלון (קצא"א). קצא"א, דרך חברת הבת שתא"א, היא בעלת המניות הגדולה ביותר (37.5%) בתחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל: דוראד. בתחנה זו, אדלטק הם שותף קטן יחסית (18.75%), אך משמעותי מאוד.

הסכסוכים של דוראד

דוראד נמצאת בליבו של סכסוך מתוקשר בין השותפות השונות: בין השאר, הרגולציה התחרותית בישראל שואפת לרסן את כוח השוק של השחקניות הגדולות בייצור החשמל, לרבות היצרנית הגדולה בישראל אדלטק, כדי למנוע זינוק במחירים. למרות שאדלטק מחזיקה בפחות מחמישית מהתחנה, זה מגביל את שאר השותפות שלה מלהרחיב את תחנת דוראד ולהגדיל את העמדה בשוק החשמל של ישראל שצפוי לעמד בפני ביקושים אדירים.

כל עוד מגבלה זו קיימת, אדלטק לא מעוניינת להרחיב את דוראד מצד אחד ולא לצאת מתחנת הכוח מצד שני, מה שמתסכל עמוקות את השותפות שלה בתחנה - לרבות קצא"א, שהייתה רוצה להגדיל את שווי הנכס שלה. מקסום השווי שלו לפני מכירתו תביא לרווח כספי גדול עבור המדינה.

סכסוך נוסף בדוראד עסק בחלוקת עבודות קבלנות בשטח התחנה, שהסתיים בפסק בוררות במסגרתו אדלטק נאלצה לשלם חצי מיליארד שקל לקופת החברה המשותפת. כסף שלדברי עבאדי "גזלו מדוראד בקנוניה ובהולכת שולל תוך קשירת קשר חשאי בניגוד לטובת החברה".

כעת, עבאדי צפויה לצאת מתפקידיה הנ"ל ולהתמנות לחשבת הכללית באוצר. במסגרת תפקיד זה, תהיה לה השפעה דרמטית על מכרזים ונכסים של אדלטק, כמו תחנת הכוח שורק בה זכתה אדלטק (יחד עם מנורה) במכרז של החשכ"ל. לטענת אדלטק, הם חוששים שעבאדי לא תתייחס אליהם בצורה הוגנת לאור ההיסטוריה הבעייתית והסכסוכים ביניהם. אך מבחינת עבאדי, היא בסך הכל נאבקה עבור האינטרסים של קצא"א ושל מדינת ישראל.

"עמדה אישית ועוינת"

אדלטק מצטטים את עבאדי בהתבטאויות חריפות כיו"ר קצא"א. כך למשל היא אמרה ש"התנהלותכם הפסולה והשערורייתית פוגעת באופן חמור בדוראד ובעלי מניותיה ומהווה הפרה גסה ובוטה של חובותיכם על פי כל דין. התנהלותכם כאמור מהווה נדבך נוסף בהתנהלות הפסולה והפוגענית שלכם כלפי דוראד ובעליה". וכן "שתא"א תמשיך לפעול על מנת להגן על האינטרסים שלה ושל דוראד ותפעל למנוע ולעצור את ההתנהלות הבריונית של אדלקום, קבוצת אדלטק והעומדים בראשה". היא קראה למכתבים התכופים אליה מטעם אדלטק "הטרלה" ו"טרור" וקראה לעמדה של אדלטק בדוראד "גיס חמישי" בשל העמדה שלהם בתחנות כוח מתחרות.

מבחינת אדלטק, עמדתה של עבאדי "חורגת לחלוטין מזיקה מסחרית בין שתי חברות או מחלוקת כלכלית בין שתי חברות. מדובר בעמדה שהפכה לאישית, עוינת, נעולה, וכזו שמשקפת רצון ממשי לפעול בכל דרך אפשרית נגד אדלקום ובפרט בכל הנוגע למעמדה בשוק האנרגיה" ועל כן, בעיניהם, יש "חשש של ממש לשקילת שיקולים זרים ומשוא פנים, הטיה פסולה ואפליה צפויה מצידה של גב' עבאדי־בויאנג'ו". ומכאן הם דורשים הסדר ניגוד עניינים שירחיק את עבאדי מהחלטות בעניינם, ש"יחול ביחס לכל פעולה שעשויה להשליך על אדלטק ועל מר אורי אדלסבורג, למשך כל תקופת כהונתה, וכן שהסמכויות בעניינה יועברו לגורם מקביל במשרד האוצר".

מטעם שתא"א נמסר: "עבאדי-בויאנג'ו מונתה לתפקידה כיו"ר קבוצת קצא"א על ידי מדינת ישראל. כל פעולותיה בשנים האחרונות בחברות קצא"א ודוראד נעשו לטובתה של חברת דוראד, ולמען האינטרס הציבורי. נציין כי המכתב ששלח אדלסבורג הוא דוגמה להתנהלותו לאורך השנים ולניסיונותיו השיטתיים להלך אימים על גורמים שלא מתיישרים לפי רצונותיו. רק לאחרונה נחל אדלסבורג תבוסה ניצחת בבית המשפט, שדחה 3 תביעות שהגיש אדלסבורג בעניין חברת דוראד. כמו כן, בפסק בוררות בפני שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שאושר בערכאת ערעור בפני הנשיא גרוניס, נקבע כי אדלסבורג ושותפיו יחזירו לחברת דוראד כחצי מיליארד שקלים, אותם גזלו מדוראד בקנוניה ובהולכת שולל תוך קשירת קשר חשאי בניגוד לטובת החברה. עבאדי-בויאנג'ו דוחה על הסף כל ניסיון להפוך פעולה במסגרת תפקידה לטובת הציבור לעניין אישי תוך הכפשות שקריות".