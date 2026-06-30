רשות התחרות פרסמה כעת שהיא ממליצה לרשות החשמל לא לאשר את הקמת תחנת הכוח דוראד 2, זאת בשל כוח השוק הגדול של חברת אדלטק בבעלות איש העסקים אורי אדלסבורג. אדלטק היא בעלת מניות מיעוט בדוראד (18.75%). על פי רשות התחרות, כוח השוק של אדלטק (שעולה על 20% משוק החשמל, יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל) עלול לאפשר להם לפעול בצורה לא תחרותית ובכך להעלות את מחיר החשמל לרשת. עם זאת, רשות התחרות מדגישה - אישור של 5 תחנות כוח במקום 4 שרשות החשמל מתכננת עשוי לפתור את הבעיה.

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חוות דעת זו, שמחכה כבר 8 חודשים מאז פרסום השיטה החדשה לבחינת כוח השוק של תחנות הכוח במשק החשמל, מגיעה בתזמון מעניין במיוחד: רק הבוקר, דירקטוריון דוראד דחה הצעת פשרה מול החברה הממשלתית שתא"א, בעלת הקרקע עליה נמצאת תחנת הכוח דוראד ומחזיקה ב-37.5% מהמניות. זאת למרות תמיכה של לוזון, בעלת המניות השניה. סירוב זה סותם את הגולל על סגירה פיננסית קרובה ויוצר מהפך במירוץ לסלוט האחרון להקמת תחנת כוח בשנים הקרובות. המרוויחה: תחנת הכוח ריינדיר של קרן ג'נריישן, שקיבלה הזדמנות נוספת לתפוס תשלומים גבוהים יותר מרשת החשמל. ההצעה של שתא"א, שהסתכמה על פי הערכות במעל 1.3 מיליארד שקל לכל התקופה, הייתה יקרה מדי בעיני בעלי מניות המיעוט אדלטק והפניקס.

פרויקט בינוי של 3 מיליארד שקל

ב-10 ביוני האחרון, דירקטוריון דוראד המסוכסך אישר בהסכמה רחבה פרויקט בינוי עצום של 3 מיליארד שקל במטרה להקים את תחנת דוראד 2, שתרחיב דרמטית את תחנת הכוח הפרטית הראשונה שהוקמה בישראל. אז, היה נראה, דוראד הפכה לפייבוריטית להשיג את המקום האחרון שנותר במרוץ שהזניקה רשות החשמל להקמת תחנות כוח במרכז, על חשבון תחנת הכוח ריינדיר של קרן ג'נריישן. אלא שכעת, המצב מתהפך שוב, ובשל התנגדות של בעלי מניות המיעוט אדלטק והפניקס לעסקה יקרה במיוחד מצד שתא"א.

על פי הצעת הפשרה בין בעלת הקרקע שתא"א לדוראד, הקרקע בסמוך לאשקלון שעליה תקום התחנה תושכר בתמורה ל-50 מיליון שקל בשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן, לאורך 20 שנה. בנוסף, דוראד נדרשה לשלם 300 מיליון שקל כמעין מענק חתימה. סך הכל, מדובר במעל 1.3 מיליארד שקל לכל התקופה על קרקע של 74 דונם. להשוואה, חברת OPC רכשה לאחרונה שטח של 98 דונם בחדרה בתמורה ל-450 מיליון שקל בלבד. כך שגם כפשרה, מדובר בהצעה יקרה במיוחד.

מי שתמכו בהצעה היו קבוצת לוזון של איש העסקים אבי לוזון, שרכשו לפני מספר חודשים את חלקה של קרן אלומיי מידי נופר אנרגיה והגיעה ל-33.75% מהתחנה. שתא"א, חברה בבעלות קצא"א הממשלתית, הייתה מנועה מלהשתתף בהצבעה. אדלטק, המחזיקים ב-18.75% והפניקס, שמחזיקים ב-10% נוספים, התנגדו להצעה. בכך, נמנע הרוב של שני שליש הדרוש לקבלת החלטה מהותית כזאת והיא נדחתה רשמית.

סכסוכים רבים בין בעלי המניות

תחנת הכוח דוראד ידועה לשמצה כעמוסת סכסוכים בין בעלי המניות שלה, שאף הגיעו מספר פעמים לבית המשפט. אחד הסכסוכים העיקריים שנותרו נוגע להרחבת תחנת הכוח (דוראד 2), מה שיהפוך אותה לאחת מתחנות הכוח הגדולות בישראל. בעלי המניות העיקריים בתחנה, מדינת ישראל (דרך חברת שתא"א בבעלות קצא"א הממשלתית) וקבוצת לוזון, מעוניינים מאוד להגדיל את התחנה ולממש את מלוא הפוטנציאל שלה, לאור הביקוש האדיר לחשמל שצפוי להגיע בעקבות הקמת חוות השרתים על רקע מהפכת הבינה המלאכותית.

בכך, דוראד צפויה לפספס את המועד לקבלת "תשלומי זמינות" גבוהים במיוחד מרשות החשמל, בשווי 3.31 אגורות לכל קילוואט זמין בכל שעת זמינות, שהם כ-25 אלף שקל לכל שעת זמינות עבור תחנה בסדר הגודל של דוראד. אך כפי שהיא ציינה בהודעה לבורסה, היא עדיין מקווה להגיע לעסקה ולסגור פיננסית עד ה-30 ביוני 2027, בתמורה לתשלום נמוך יותר. מי שירוויחו מכך יהיו תחנת ריינדיר של פאוורג'ן, חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן. הם התחרו ראש בראש מול דוראד לכל אורך התקופה, הצטיירו כמובילים בשל הסכסוכים בתוך דוראד, הוסגו לאחר ההסכמות על עסקת בינוי, וכעת נראה שהם חזרה המועמדים המובילים לקבלת ה"סלוט" האחרון של רשות החשמל מתוך ארבעה. זאת לאחר שקסם, דליה 2 ו-OPC חדרה כבר השיגו את שלושת המקומות הקודמים.

אלא שכעת, כאמור, רשות התחרות מטילה אבן כבדה עוד יותר על ההקמה של דוראד 2. עם זאת, הרשות מסייגת ששני דברים יוכלו לפתור את הבעיה: שינוי במבנה האחזקות כך שאדלטק ייצאו מדוראד, או לחילופין הרחבה נוספת של כמות התחנות שתוקם, מה שיגדיל את ההיצע ואיתו את הפוטנציאל התחרותי. בלשונם "מסקנה זו מתקבלת על רקע האילוץ הקיים באסדרה הנוכחית, לפיו ניתן לקדם בשלב זה ארבע תחנות בלבד מתוך חמש התחנות הנבחנות, וכי כלל התחנות להן ניתן רישיון ייצור עד כה אכן צפויות לקום. כאמור לעיל, עמדת רשות התחרות היא כי הגדלת היצע כושר הייצור במשק החשמל צפויה לתרום לתחרות ולהפחית את התלות במספר מצומצם של מתקנים".