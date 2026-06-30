ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ עד כ-75 מיליארד ד': תחזית הכנסות קרן העושר עודכנה כלפי מעלה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קרן העושר

עד כ-75 מיליארד דולר: תחזית הכנסות קרן העושר עודכנה כלפי מעלה

רשות המסים עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות לקרן העושר, בין היתר בעקבות גידול בהערכת עתודות הגז במאגר לווייתן ועלייה במחירי המכירה הצפויים • לפי התחזית החדשה, הקרן צפויה לצבור לאורך חיי המאגרים 60–75 מיליארד דולר, כאשר כבר בעשור הקרוב צפויות להיכנס אליה הכנסות של עד 25 מיליארד דולר • לצד התחזית האופטימית, בארגון לובי 99 טוענים כי תחזיות העבר לא התממשו במלואן וקוראים להגברת השקיפות סביב גביית ההכנסות ממשאבי הטבע

עידן ארץ 11:55
אסדת הגז לוויתן / צילום: Lev Radin/Si
אסדת הגז לוויתן / צילום: Lev Radin/Si

רשות המיסים הודיעה על עדכון צפי ההכנסות מתמלוגים על רווחי גז ונפט בעקבות עליה של 6% (בנטרול שנת 2025) באומדן כמות עתודות הגז המוכחות והצפויות וכמות המשאבים המותנים במאגר לווייתן, וכן עקב עלייה של 2% במחירי המכירה הצפויים של הגז במאגר.

בתחזית הנוכחית ייכנסו לקרן העושר מהיום עד להתרוקנות המאגרים 60 עד 75 מיליארד דולר, לעומת 57 עד 74 מיליארד דולר שהוערכו בשנה שעברה. העליה נגרמה עקב עדכון כלפי מעלה של הערכת כמות הגז במאגר לוויתן (כך שהוא צפוי להפיק יותר גז) ועליה במחיר הממוצע של הגז הנמכר. הסיבה לעליית המחיר לא צוינה, אך ייתכן שזה נובע מהעליה במחירי הנפט והגז בעקבות המלחמה מול איראן.

פער של מעל 40 מיליארד: המחלוקת בין האוצר לביטחון טרם הוכרעה
המענה לרחפני חיזבאללה: משהב"ט קנה מערכות מכ"ם מחברה ישראלית

בעשור הקרוב לבדו הקרן צפויה להכניס בין 21 ל-25 מיליארד דולר. אלה הן רק ההכנסות לקרן העושר, בעוד שהמדינה מרוויחה ממאגרי הגז גם דרך ההיטלים הרגילים מאוצרות טבע, כמו גם מרווחי החברות המפיקות. תחזית זו עלתה למרות שעד כה כבר נגבו 2 מיליארד דולר ממאגרי הגז. לכל אורך חיי המאגרים, בקרן צפוי להצטבר בין 72 ל-77 מיליארד דולר. בשנת 2026, רשות המיסים חוזה הכנסה לקרן שנעה בין 500 ל-600 מיליון דולר.

קרן העושר, או בשמה הרשמי "הקרן לאזרחי ישראל", היא קרן העושר הלאומית של ישראל, המשמשת לצבירת חלק מההכנסות שהמדינה גובה מחברות הגז בתמורה להפקה ומכירה של מאגרי הגז בשטח הכלכלי של ישראל.

"המחלה ההולנדית"

בניגוד להיטל הרגיל שנכנס היישר לקופת המדינה, קרן העושר מכילה את "מס ששינסקי", שנגבה מהחברות ברגע שעברו סף רווח מסוים שאמור לכסות את השקעותיהן ולהרוויח אף 50% מעבר לכך. מנקודה זו, המס הולך ועולה עד כדי 46.8% על הרווח העודף.

כיום המס חל על מאגר תמר בלבד, ומאגר לוויתן היה אמור להיכנס אליו בקרוב, אך תחולה זו נדחתה בשל פרויקט ההרחבה שהגדיל את ההשקעה (ומכאן ההוצאות), במטרה להגדיל משמעותית את ההפקה השנתית. בנוסף למס זה, שמגיע לקרן העושר, ישראל גם גובה תמלוגים ומס חברות שמגיעים ישירות לתקציב המדינה.

על-פי החוק, הקרן החלה את פעולתה ברגע שהצטברו בה מיליארד שקל, מה שקרה ב-2022. יהיה ניתן למשוך ממנה בכל שנה 3.5% מהנכסים הצבורים בה למטרות כמו השקעה באנרגיה מתחדשות ותעסוקה בנגב. לאחר השנה השמינית לפעילותה, כלומר החל מ-2030, יהיה ניתן למשוך ממנה גם מהרווחים שהיא תשיא עד אז.

אחת המטרות בקרן כזו היא למנוע הוצאה של הכספים הנגבים בבת-אחת, מה שייצר "מחלה הולנדית" שתחזק מדי את המטבע המקומי ותקשה על ענפים יצואניים אחרים, ותגרום לממשלה להתרגל לכסף הגדול אך זמני של מאגרי הגז.

על פי לובי 99, התחזיות בעבר לא עמדו בציפיות. לדבריהם "מיליארדי שקלים הובטחו לציבור מרווחי משאבי הטבע - הגז הטבעי, ים המלח והפוספטים, אבל רבים מהם לא הגיעו מעולם, בניגוד לתחזיות. מדובר במשאב ציבורי, ובמקום שהציבור יזכה לחלקו הראוי וגם ידע כמה הוא מקבל אל מול רווחי החברות - בישראל אין שקיפות, ולכן רואי החשבון ועורכי הדין של חברות הגז ושל כי"ל יכולים לנצל את כל פרצות המס שישנן. אנחנו קוראים לרשות המסים - כדי לגבות את חלקו הראוי של הציבור, חייבים שקיפות".