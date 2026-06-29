חברת מאגוס מרחובות, שעוסקת בפיתוח וייצור מערכות מכ"ם מתקדמות להגנה היקפית, הודיעה היום (ב') על עסקה בהיקף של כ־21 מיליון שקל, שבמסגרתה תספק מאות מערכות מכ"ם ל"לקוח ביטחוני". לגלובס נודע, כי אותו לקוח ביטחוני הוא משרד הביטחון, ואותן מאות מערכות מיועדות להיפרס במרחב הגבול עם לבנון, במטרה לשפר משמעותית את הגילוי והזיהוי של רחפני הסיב האופטי של חיזבאללה.

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העסקה מגיעה על רקע השקתו של פתרון חדשני, פרי פיתוח של החברה שנמשך בשנתיים האחרונות, המעניק מענה בשלבי הגילוי וההתרעה המוקדמת לכוחות קרקעיים מפני רחפנים, לרבות רחפנים מונחי סיב אופטי וכן לאיומים אוויריים וקרקעיים מורכבים. המערכת החדשה עברה בהצלחה מבחנים מחמירים של כמה לקוחות בארץ ובעולם והציגה תוצאות מרשימות, לרבות מול מערכות מתחרות שיקרות יותר באופן משמעותי.

איום הרחפנים, נחשב בעבר לאתגר עתידי, אבל כפי שניכר מהמתרחש בלחימה בחודשים האחרונים מול חיזבאללה - הוא הפך בשנים האחרונות למציאות מבצעית מוחשית. יתרה מכך, באוקראינה מתחוללת מלחמה מול רוסיה כבר יותר מארבע שנים, ובה ניכר יותר מאשר בכל מקום בעולם השימוש הנרחב ברחפנים, בין השאר, לתקיפה, איסוף מודיעין והכוונת אש.

כיסוי רחב בזכות יכולות AI מתקדמות

מאגוס מתמחה בפיתוח מכ"מים קלים, בעלויות אטרקטיביות וביצועים גבוהים המבוססים על טכנולוגיות MIMO Beamforming, והיא תספק באמצעות מערכות המכ"ם החדשות כיסוי היקפי וגילוי של רחפנים. פתרונות מאגוס פרוסים במאות אתרים ומתקנים רגישים ברחבי העולם,, כשהפתרון החדש מהווה מענה ייחודי עם צריכת הספק נמוכה, קומפקטי וקל לנשיאה, דבר ההופך אותו למתאים במיוחד לצרכים טקטיים ואתרים מבודדים.

החברה מרחובות הוקמה בשנת 2010, ונחשבת למובילה גלובלית בטכנולוגיית מכ"ם משולבת בינה מלאכותית (AI) לאבטחה היקפית ולגילוי רחפנים. מאגוס מציעה פתרון מקצה לקצה המשלב חומרת מכ"ם חזקה ומתקדמת עם תוכנת MASS AI. המערכת מתממשקת עם מערכות VMS ומצלמות PTZ רבות בשוק, ומספקת כיסוי רחב וגילוי מטרות בכל תנאי תאורה ומזג אוויר. בזכות יכולות AI מתקדמות, המערכת מסווגת במדויק בני אדם, כלי רכב , בעלי חיים, ורחפנים, מה שמביא לצמצום התרעות השווא לכמעט אפס.

בין לקוחות מאגוס נמנים מתקנים ביטחוניים, תשתיות קריטיות וגופים ממשלתיים, הפועלים בכל העולם במגזרים שונים: החל ממתקני אנרגיה וחשמל, דרך חוות סולאריות, נמלים ודאטה-סנטרים ועד להגנת יישובים ואתרים לוגיסטיים. לצד פעילותה הענפה בישראל, ארה"ב, דרום אמריקה, אירופה, החברה צפויה להשיק בתקופה הקרובה פעילות עסקית רחבה גם בהודו.

המשקיעה המרכזית במאגוס היא קבוצת אפקון, ומשקיע משמעותי נוסף הוא התאגיד הבינלאומי Johnson controls. את החברה הקימו אביאל קיסליאנסקי ועמית איסרוף, ועד היום, ייצרה מאגוס והתקינה אלפי מערכות ברחבי העולם בפריסה של יותר מ־70 מדינות. יתרון מהותי שמושך לקוחות אליה הוא ההתמודדות עם גילויי שווא ויכולת גילוי אמינה בתנאי מזג אויר, ראות וסביבה מאתגרים.

ממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה.