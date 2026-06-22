היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (ב') כי תמליץ לבג"ץ לפסול את ההחלטה למנות את יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

החלטת היועמ"שית התקבלה בעקבות פרסום שלפיו אחת מחברות ועדת האיתור שבחרה באליהו, פרופ' עידית סולברג, מכהנת כיו"ר חברת "סולברג ייעוץ", שבבעלות בעלה שי סולברג. החברה סיפקה בשנים האחרונות שירותים למשרד הבינוי והשיכון בהיקף של כ־10 מיליון שקל.

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עוד קודם לפרסום ב"כלכליסט" בעניין סולברג, הוגשו לבג"ץ שלוש עתירות נגד המינוי: האקדמיה למען ישראל דמוקרטית טענה כי הליך הבחירה היה פגום וכי אליהו מקורב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'; המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי טען כי אליהו פרסם בעבר מסרים גזעניים, ואילו שדולת הנשים טענה כי מינויו ממשיך את הפגיעה בחובת הייצוג ההולם לנשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי.

הדיון הראשון בעתירות התקיים בשבוע שעבר, ובסיומו הוציאו השופטים צו על תנאי וקבעו דיון נוסף ל-1 ביולי. כעת הודיעה היועמ"שית לשר האוצר סמוטריץ' כי לא תוכל להגן על המינוי בפני בית המשפט. אם הממשלה תחליט להמשיך בהליך בעצמה, ייתכן שבג"ץ יפסול את המינוי - ואז תצטרך הממשלה להציג מועמד אחר.

היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב־מיארה / צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

נזכיר כי מנהל רמ"י הקודם, ינקי קוינט, עזב את תפקידו כמתוכנן בסוף השנה שעברה, אולם ועדת האיתור לחיפוש מחליף החלה לפעול רק בפברואר, ובמאי הודיעה על מינויו של אליהו.

בינתיים מונה כממלא מקום עידן מועלם, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, אך מינויו הוגבל לשלושה חודשים בלבד, ותקופת כהונתו הסתיימה כבר בחודש מאי. כעת ייתכן שמועלם יתבקש לשוב ולמלא את התפקיד באופן זמני, הפעם לתקופה ממושכת יותר, שכן לא סביר שהממשלה תספיק להשלים הליך מינוי קבוע לפני הבחירות.

בתוך כך, מסתמן כי פעילותה של רשות מקרקעי ישראל סביב מכרזי הקרקעות האטה מאוד מאז סיים קוינט את תפקידו. כך למשל, במרחב תל אביב מספר המכרזים של רמ"י שנסגרו לאורך מחצית השנה הראשונה של 2026 עמד על 16 בלבד - מהם 15 מכרזי עמידר ורק מכרז אחד המוגדר "מכרז פומבי רגיל".