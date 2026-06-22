רשות החברות הממשלתיות מקדמת איחוד של חברות הנדל"ן הממשלתיות "ערים" ו"דירה להשכיר" - כך נחשף לראשונה בגלובס. מהלך זה הוא חלק מרפורמת מיזוגים אסטרטגית רחבה שמובילה הרשות, אשר נועדה להוביל לשינוי מבני עמוק בשורת גופים ממשלתיים, לצמצם כפילויות, לקצץ במשרות פוליטיות מיותרות ולהזניק את יעילותן של החברות.

● רפורמת עמלות העו"ש החדשה: החשבון יעלה עד 120 שקל לשנה

● משלחת של המדינה יוצאת לניו יורק. על הפרק: הנפקה של החברות הביטחוניות

חשיפת המיזוג בנדל"ן מצטרפת למהלכים נוספים שמקדמת הרשות בתחומי הביטחון והתחבורה. הרפורמה, שמתמקדת בשלוש זירות מרכזיות, צפויה להשפיע על אופן פעולתן של הזרועות הביצועיות של הממשלה בשנים הקרובות לחסוף מיליוני שקלים לקופת המדינה.

נדל"ן: קונטרה לרמ"י

בזירת הנדל"ן, הכוונה היא למזג את החברות הממשלתיות "ערים" ו"דירה להשכיר". "ערים", שהוקמה בשנות ה־70 תחת משרד הבינוי והשיכון, פועלת כגוף מתאם לפיתוח תשתיות עירוניות, מבני ציבור ויחידות דיור. היקף נכסיה ב־2025 נאמד ב־2.5 מיליארד שקל. מנגד, "דירה להשכיר", שהוקמה ב־2013, מתמקדת באיתור מתחמי קרקע, בקידום תכנון סטטוטורי ובשיווק פרויקטים למגורים בפורמט של שכירות ארוכת טווח.

לאורך שנים נמתחה ביקורת על "דירה להשכיר" בשל קצב ביצוע איטי, חוסר הלימה בין פעילותה ליעדים הממשלתיים, וחוסר כדאיות עבור יזמים. עוד נטען כי במתכונתה הנוכחית, החברה אינה מצליחה לשנות את שוק השכירות או להביא הטבה לציבור. גם על חברת "ערים" נכתבו שורה של דוחות ביקורת מטעם מבקר המדינה, שציין ב־2012 כי הניסיון להפריטה לא צלח. הצעות למיזוגן של שתי החברות עלו לאורך השנים, מתוך כוונה לייצר משקל נגד לרמ"י, המחזיקה ב־92% מהקרקעות במדינה, בתחומי איתור הקרקעות ושיווקן.

רשות החברות מקדמת כעת מהלך לאיחוד מחלקות המטה והנהלות החברות. לעמדת הרשות, "החברה הממוזגת תוכל לנצל זכויות ויכולות המועברות מחברת "ערים" כגון יכולות פיקוח הנדסי עליון בשטח ופיתוח תשתיות בקרקע, ולשלב אותן עם יכולות היזמות, התכנון הסטטוטורי והשיווק המגיעות מ"דירה להשכיר".

במידה והמיזוג, שעלה על הפרק לראשונה לפני שש שנים, ייצא אל הפועל, יידרשו הפוליטיקאים לוותר על מינויים, שכן איחוד החברות ייתר את המשרות המאוישות כיום בחסר - יו"ר ל"ערים" ומנכ"ל ל"דירה להשכיר".

ביטחון: מיזוג אסטרטגי

רשות החברות מקדמת מהלך מיזוג נוסף, המאחד את חברת הבת "אלתא" לתוך החברה האם, התעשייה האווירית (תע"א). תע"א, המעסיקה כ־15,000 עובדים ומשרתת בעיקר את משרד הביטחון, רשמה ב־2025 שיא של 7.4 מיליארד דולר במחזור המכירות, עם רווח גולמי של 1.4 מיליארד דולר ורווח נקי של 712 מיליון דולר. מנגד, "אלתא" - המשמשת כזרוע המכ"ם, המודיעין והלוחמה האלקטרונית ופועלת כחטיבה בתוך הקבוצה - רשמה באותה שנה מחזור מכירות של 2.2 מיליארד דולר ורווח נקי של 181 מיליון דולר, ומעסיקה כ־4,700 עובדים.

תוכנית המיזוגים של רשות החברות ערים + דירה להשכיר "ערים" פועלת כזרוע ביצוע ותשתיות ו"דירה להשכיר" מתכננת ומשווקת פרויקטים למגורים. המיזוג ייצור גוף אחד שמטפל בכל שלבי הפרויקט. התעשייה האווירית + אלתא "אלתא" מפתחת מכ"מים ומערכות מודיעין כחברה בת בתוך התעשייה האווירית. האיחוד ימנע כפילויות מו"פ ויאחד חזית מול לקוחות בעולם. חוצה ישראל + נתיבי איילון "חוצה ישראל" מתמקדת בכבישים בין-עירוניים ו"נתיבי איילון" מנהלת פרויקטים עירוניים. המיזוג יחסוך 80 מיליון שקל בשנה וייעל את הביצוע.

לפי רשות החברות, המיזוג יסיר חסמים בירוקרטיים הנובעים ממעמדה המשפטי הנפרד של "אלתא". מטרת המהלך היא "למנוע כפילויות בפיתוח, למקסם את הקצאת משאבי המו"פ, לאזן תחרות פנימית מול לקוחות זהים, ולאפשר הצגת חזית אחידה בשוק הגלובלי". במסגרת האיחוד יפוזר דירקטוריון "אלתא", שפעילותו ספגה ביקורת מצד מבקר המדינה. מהלך זה צפוי להגדיל את היקף הפעילות והעובדים בתע"א, מהלך שעשוי להשביח את החברה לקראת הנפקתה המתוכננת.

תחבורה: רגב לא מתנגדת

בתחום התחבורה, מקדם מנהל רשות החברות רועי כחלון את מיזוגן של חברת "חוצה ישראל" ו"נתיבי איילון". "חוצה ישראל" הוקמה במקור כמנהלת להקמת כביש 6, ומאז סיום הפרויקט דעך נפח פעילותה והממשלה הקצתה לה משימות חדשות, בהן קווי מטרונית ורכבת קלה בצפון. מנגד, "נתיבי איילון" - שהפכה לממשלתית באמצע העשור הקודם - מנהלת פרויקטים תחבורתיים עירוניים בהיקף של 3 מיליארד שקל בשנה.

לפי הערכות, מיזוג זה לבדו יחסוך למדינה כ־80 מיליון שקל בשנה, וצפוי "לחזק את כוח המיקוח מול ספקים וקבלנים ולשפר את ביצוע הפרויקטים לאור ביצועיה העדיפים של נתיבי איילון". לאחרונה דווח כי שרת התחבורה מירי רגב הסירה את התנגדותה למהלך. לצד אפשרות המיזוג המלא, נבחן כיוון נוסף של פיצול פעילות "חוצה ישראל", במסגרתו יועברו פרויקטים ל"נתיבי איילון" ואחרים ל"נתיבי ישראל".