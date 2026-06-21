רפורמת העמלות על חשבונות העובר ושב (עו"ש) של בנק ישראל יוצאת לדרך. בעיקרה ישלם הציבור עד 10 שקלים בחודש (120 שקל בשנה) עבור 100 פעולות מדי חודש בחשבון העו"ש, בנק ישראל פרסם את הרפורמה שתיכנס לתוקף בצורה מדורגת מאוקטובר הקרוב ועד ליולי הבא במערכת הבנקאית. בגין פעולות תשלום שוטפות, נקבע שירות חדש בבנקים שיכונה "ניהול חשבון תשלום", שיהיה במחיר סמלי ומפוקח ובעיקר - מקסימלי. במקביל נקבע גם מחיר מקסימום לגביית עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט).

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עמלות העו"ש, היו מוקד למאבקים ציבוריים לאורך השנים, כאשר לפני מעל לעשור יצא מתווה סלי העמלות בבנקים שקיים עד היום. בפועל, כעת יידרשו הבנקים להשיק שירות חדש לציבור שמאגד, לפי הוראות בנק ישראל, את השירותים הבסיסיים היומיומיים לניהול חשבון שוטף כגון: זיכוי וחיוב חשבון, הפקדה ומשיכה של מזומן, העברה לחשבון אחר, משיכה, פדיון או הפקדת שיק או תשלום שובר. בהתאם לשיטה החדשה, הבנק יוכל לגבות מהלקוח (הפרטי או עסק קטן) שיש לו חשבון בנק פעיל, עמלת "ניהול חשבון תשלום" קבועה עבור 100 פעולות בחודש.

במסגרת הרפורמה, הורחב משמעותית מספר הפעולות הכלולות במסלול הבסיסי - מ-10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת בלבד בעבר, למאה פעולות בחודש. לצד הגדלת המכסה, הורחב מגוון השירותים הכלולים בה, והוא יכלול מעתה גם הוראות לביטול חיוב, הפקת מסמכים ודוחות סטנדרטיים, ואיתור מסמכים. כמו כן, שונתה ברירת המחדל כך שהמסלול החדש יחול אוטומטית על כלל הלקוחות ללא צורך בהצטרפות אקטיבית. השיטה החדשה תחליף את שירות המסלולים שנקבע ב-2014, ואת שיטת הגבייה לפי פעולה בודדת.

בנוסף, ככל שבוצעו בחשבון הבנק מעט פעולות בחודש (0 עד 2 פעולות) הרי שהסכום שישולם ירד ל-5 שקלים. וכן, עבור כל פעולה נוספת מעל 100 פעולות, הכלולה בשירות זה, סכום העמלה לא יעלה על 1 שקל. השיטת התשלום החדשה תיכנס לתוקפה באופן סופי ביולי 2027, תאגידים בנקאים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו להקדים מועד זה.

באשר לכרטיס חיוב מיידי (דביט) שמנפיקים הבנקים לקוחות שלהם, מדובר בכרטיסים שמונפקים לרוב ללקוחות המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ולקוחות מסורבי כרטיס אשראי. אוכלוסיות אלו, אומרים בבנק ישראל, אינן נהנות בדרך כלל מפטור מתשלום עמלה בעד הכרטיס או מהנחות אחרות בתחום זה. בנוסף, ההחזקה בכרטיס מאפשרת להפחית את מספר הביקורים בסניפים, ומקלה על ביצוע עסקאות יומיומיות חלף השימוש במזומן.

בבנק ישראל אומרים כי במטרה להגן על אוכלוסיות מוחלשות ולתרום לחיזוק מעמדו של אמצעי תשלום בסיסי המאפשר התנהלות שוטפת, שולב ברפורמה מהלך לפיקוח על תעריף דמי כרטיס כך שלא יעלה על מחיר של 7 שקל (בחודש). התעריף המירבי שנקבע מאזן בין הרצון להוזיל את התעריף הממוצע הקיים כיום בשוק (כ-9 שקל) ובין שמירה על מודל עסקי בר קיימא, מבלי לפגוע באיכות השירות הניתן ללקוחות. הסדר זה בעניין כרטיסי החיוב יכנס לתוקפו באוקטובר 2026 ויחליף את ההסדר הקיים היום לפיו ישנו פטור מדמי כרטיס חיוב מיידי למשך שלוש שנים ובלבד שלאותו לקוח יש כרטיס אשראי במקביל, והוא אף נותן הגנה לאוכלוסייה רחבה יותר ולתקופה ארוכה יותר.