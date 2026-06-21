אחת הדמויות המוכרות בסקטור האנרגיה, ליאור מנצר, מי שישב בחדרי ההנהלה של בנק הפועלים בחתימה על הסכמי המימון המורכבים להקמת תחנות כח שונות כמו תחנת אשכול ואחרות, הודיע הבוקר לבנק על פרישתו. מנצר, מנהל סקטור מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות בחטיבה העסקית של הבנק, ימשיך לשמש בתור יועץ של הבנק בתחום התשתיות, ומונה לו מחליף שעבד איתו בצוות הקרוב שלו - שחף גלעד.

● מור עוקף את אלטשולר שחם והופך לגוף השני בגודלו בתעשיית הגמל

● משווי שיא של 513 מיליון דולר: לאן נעלמה החברה המבטיחה של היזם המפורסם

חרף מיקומו בהיררכיה הניהולית - תחת מנהל אגף ומנהל חטיבה עסקית - מנצר הוא מותג בפני עצמו בעולם התשתיות הלאומיות. בסקטור שהפך לאחד התחרותיים והלוהטים ביותר בעקבות תנופת בניית תחנות הכוח ומתקני האנרגיה, בכירי השוק ראו בו כתובת קבועה לייעוץ.

מנצר כיהן בתפקידו הנוכחי ב-13 השנים האחרונות, ואת דרכו בבנק הפועלים החל כבר לפני 30 שנה. פרישתו מגיעה כחודש בלבד לאחר שדיווחנו על גל עזיבות בבנק, שכלל שני בכירים נוספים מהחטיבה העסקית, אילן פרץ - ראש אגף בנקאות מסחרית, יגאל בינדס, מנהל סקטור תשתיות ואנרגיה באגף העסקי, ותום בן דוד, מנהל המשכנתאות הארצי שהחליטו לפרוש מהבנק. בעוד שפרץ ובינדס מסיימים את תפקידם אחרי מעל ל-30 שנים (כל אחד) בהפועלים, בן דוד עזב "רק" אחרי 16 שנים בבנק.

נזכיר כי בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי, עדיין נמצא בימים אלה בעיצומה של תוכנית התייעלות שיזמה ההנהלה ועליה הודיעה בסוף 2024, לצמצום של 770 משרות בבנק. בעוד שאין אינדיקציות אם גל העזיבות קשור לסכסוך העבודה, מדובר בהמשך אובדן של כשרונות מוערכים בבנק, עם ותק מצרפי של מעל למאה שנות עבודה (במשותף).