ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות טלטלה בפועלים: ליאור מנצר, מנהל מימון האנרגיה, פורש במפתיע
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנק הפועלים

הבכיר במימון משק האנרגיה פורש במפתיע מהפועלים: ליאור מנצר מסיים את תפקידו

מנהל סקטור מימון הפרויקטים והתשתיות, שהוביל את הסכמי המימון המורכבים במשק, מסיים 30 שנה בבנק הפועלים ויעבור לייעוץ • שחף גלעד יחליפו בתפקיד • פרישתו של מנצר מצטרפת לגל עזיבות של בכירים ותיקים בחטיבה העסקית, ברקע תוכנית ההתייעלות של הבנק

חזי שטרנליכט 11:53
ליאור מנצר / צילום: שלומי יוסף
ליאור מנצר / צילום: שלומי יוסף

אחת הדמויות המוכרות בסקטור האנרגיה, ליאור מנצר, מי שישב בחדרי ההנהלה של בנק הפועלים בחתימה על הסכמי המימון המורכבים להקמת תחנות כח שונות כמו תחנת אשכול ואחרות, הודיע הבוקר לבנק על פרישתו. מנצר, מנהל סקטור מימון פרויקטים ותשתיות לאומיות בחטיבה העסקית של הבנק, ימשיך לשמש בתור יועץ של הבנק בתחום התשתיות, ומונה לו מחליף שעבד איתו בצוות הקרוב שלו - שחף גלעד.

מור עוקף את אלטשולר שחם והופך לגוף השני בגודלו בתעשיית הגמל
משווי שיא של 513 מיליון דולר: לאן נעלמה החברה המבטיחה של היזם המפורסם

חרף מיקומו בהיררכיה הניהולית - תחת מנהל אגף ומנהל חטיבה עסקית - מנצר הוא מותג בפני עצמו בעולם התשתיות הלאומיות. בסקטור שהפך לאחד התחרותיים והלוהטים ביותר בעקבות תנופת בניית תחנות הכוח ומתקני האנרגיה, בכירי השוק ראו בו כתובת קבועה לייעוץ.

מנצר כיהן בתפקידו הנוכחי ב-13 השנים האחרונות, ואת דרכו בבנק הפועלים החל כבר לפני 30 שנה. פרישתו מגיעה כחודש בלבד לאחר שדיווחנו על גל עזיבות בבנק, שכלל שני בכירים נוספים מהחטיבה העסקית, אילן פרץ - ראש אגף בנקאות מסחרית, יגאל בינדס, מנהל סקטור תשתיות ואנרגיה באגף העסקי, ותום בן דוד, מנהל המשכנתאות הארצי שהחליטו לפרוש מהבנק. בעוד שפרץ ובינדס מסיימים את תפקידם אחרי מעל ל-30 שנים (כל אחד) בהפועלים, בן דוד עזב "רק" אחרי 16 שנים בבנק.

נזכיר כי בנק הפועלים בניהולו של ידין ענתבי, עדיין נמצא בימים אלה בעיצומה של תוכנית התייעלות שיזמה ההנהלה ועליה הודיעה בסוף 2024, לצמצום של 770 משרות בבנק. בעוד שאין אינדיקציות אם גל העזיבות קשור לסכסוך העבודה, מדובר בהמשך אובדן של כשרונות מוערכים בבנק, עם ותק מצרפי של מעל למאה שנות עבודה (במשותף).