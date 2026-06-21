שוק החיסכון ארוך-הטווח ממשיך להיטלטל. בחודש מאי, בית ההשקעות מור רשם הישג היסטורי מבחינתו, עקף את אלטשולר שחם בהיקף הנכסים המנוהלים, והפך לגוף השני בגודלו בתעשייה. על פי נתוני 'גמל נט' של רשות שוק ההון, מור מנהל כעת נכסים בהיקף של 115.75 מיליארד שקל, בעוד אלטשולר שחם מנהל נכסים בהיקף של 115.65 מיליארד שקל.

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בכך, אלטשולר שחם ממשיך לאבד את מקומו בצמרת, אחרי שרק לפני שנים אחדות היווה שליש מהשוק כולו וניהל יותר מ-200 מיליארד שקל. רק לפני חצי שנה, מיטב עקף את אלטשולר שחם וטיפס למקום הראשון בטבלה. מאז, הפער בצמרת כבר מזנק ל-40 מיליארד שקל, כאשר מיטב ניצב כעת בראש הפירמידה עם היקף נכסים מנוהלים עצום של 154.2 מיליארד שקל. במקום הרביעי מבחינת כספים מנוהלים, נמצאת חברת הביטוח הפניקס, עם נכסים מנוהלים של 109.4 מיליארד שקל. אם הקצב הנוכחי יימשך, ייתכן שגם הפניקס תעקוף את אלטשולר שחם.

בית ההשקעות מיטב פתח מבערים בתקופה האחרונה מבחינת העברות כספים וממשיך להוביל גם במומנטום הגיוסים. בחודש מאי, העביר מיטב מהמתחרים סכום של 2.4 מיליארד שקל, במה שהוא גם אחד החודשים הכי חזקים אי-פעם בתעשייה לגוף בודד. מתחילת השנה, מיטב כבר העביר מהמתחרים 12.6 מיליארד שקל. לשם השוואה, זהו סכום שרוב הגופים לא מצליחים לגייס בשנה שלמה.

בית ההשקעות מור, אגב, לא נמצא בצמרת המגייסים השנה, אלא רק במקום השביעי, כאשר הוא העביר מהמתחרים בחודש מאי 372 מיליון שקל ומתחילת השנה 1.4 מיליארד שקל; אך אובדן הכספים הגדול של אלטשולר שחם סייע למור לעקוף אותו.

במקום השני במגייסים בחודש מאי וגם בשנה האחרונה, נמצאת חברת הביטוח הראל, שמשתפרת מאוד בתשואות, הן בקרנות ההשתלמות והן בקופות הגמל להשקעה. בשנה האחרונה, הראל נמצאת במקומות השני והשלישי במסלולים הכלליים והמנייתיים בהתאמה (בקרנות ההשתלמות). הראל העבירה מהמתחרים בחודש מאי 1.3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה היא לקחה מהמתחרים יותר מ-4.8 מיליארד שקל. הראל מנהלת נכסים בהיקף של 93 מיליארד שקל.

במקום השלישי, נמצאת חברת הביטוח כלל, שבולטת גם היא בתשואות בתקופה האחרונה, עם העברות מהמתחרים של 935 מיליון שקל בחודש מאי ו-2.1 מיליארד שקל מתחילת השנה. כלל מנהלת נכסים בהיקף של כמעט 74 מיליארד שקל.

אנליסט מאבד כסף, וגם ילין ואלטשולר שחם

בצד השני, אנליסט עובר ל'צד האדום' ומאבד בחודש מאי נכסים בהיקף של 462 מיליון שקל, מה שהופך לחודש הכי גרוע שלו אי-פעם באובדן כספים למתחרים. עם זאת, מתחילת השנה, אנליסט עדיין בצד החיובי, עם העברות מהמתחרים בהקיף של 578 מיליון שקל. אנליסט מנהל נכסים בסכום של כמעט 93 מיליארד שקל. במקרה של אנליסט, יציאת הכספים מתרחשת בעיקר במסלולים מחקי מדד ה-S&P 500, שביצועיו חלשים, אך גם במסלול המניות, שם אנליסט נמצא בחולשה בתקופה האחרונה.

מי שממשיכים לבלוט לשלילה באובדן כספים מתחרים, ללא עוררין, הם בתי ההשקעות אלטשולר שחם וילין לפידות. אלטשולר שחם רשם לעצמו עוד חודש חלש, עם אובדן כספים למתחרים בהיקף של 3.2 מיליארד שקל, ומתחילת השנה הוא כבר איבד נכסים בהיקף של יותר מ-15 מיליארד שקל. בשנה האחרונה, איבד אלטשולר שחם למתחריו לא פחות מ-30 מיליארד שקל.

אך גם מבחינת ילין לפידות, החולשה נמשכת כבר שנה. ילין לפידות רשם בחודש מאי את החודש הגרוע ביותר שלו אי-פעם מבחינת אובדן כספים מתחרים, כשיצאו ממנו 1.8 מיליארד שקל. מתחילת השנה, הוא כבר איבד 7.4 מיליארד שקל למתחרים ובשנה האחרונה כבר לא פחות מ-12 מיליארד שקל.