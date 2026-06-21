ביום שישי, לא התקיים מסחר בוול סטריט בשל Juneteenth, חג סיום העבדות בארה"ב. ביום חמישי, המסחר ננעל בעליות במדדים המובילים, כשמדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.1% ומדד נאסד"ק טיפס ב-1.9%.

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אלה המניות הישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מניית אודיטי טק קפצה ומתרחקת מהשפל

מניית אודיטי טק זינקה ביום חמישי ב-19.1%, ללא כל דיווח מצד החברה. בסיום שבוע המסחר, המניה ננעלה במחיר של מעל 13 דולר, לראשונה מתחילת החודש. נזכיר שהחברה פרסמה דוחות לרבעון הראשון ב-1 ביוני ומנייתה צנחה לשפל, שממנו היא התאוששה ועלתה ב-32.8%. יחד עם זאת, היא עדיין לא חזרה לרמות בהן נסחרה לפני פרסום הדוחות הקודמים בחודש פברואר ובוודאי שלא לשיא שבו נסחרה בשנה שעברה - מחיר המניה כיום נמוך ב-55% מהמחיר בפברואר וב-83.1% מהשיא של יוני 2025.

אודיטי טק, בניהולו של אורן הולצמן, היא חברת טכנולוגיה לעולם היופי, שמחזיקה בין היתר במותג האיפור איל מקיאג'. החברה סובלת בחודשים האחרונים משיבוש משמעותי אצל שותף הפרסום המרכזי שלה (אינסטגרם), כששינוי אלגוריתם הוביל לעלייה חדה בעלויות רכישת הלקוח ולפגיעה משמעותית בתוצאות של החברה.

העלייה במניה ביום חמישי, הייתה במחזור מסחר קטן ביחס לממוצע, ולאחר העלייה שווי השוק של אודיטי עומד על 603 מיליון דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 11 גופים שמסקרים את המניה, רובם (8) נייטרליים והיתר שליליים. מחירי היעד שלהם נעים בין 8-15 דולר - כלומר בין דיסקאונט של כ-39% עד פרמיה של כ-15% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

אמדוקס בשפל של מעל 6 שנים, האנליסטים אופטימיים

מניית אמדוקס נחלשה ביום חמישי ב-6.3%, והגיעה לשפל של מעל 6 שנים, כשלמעשה היא חוזרת למחיר המניה שבו היא נסחרה בתחילת מגפת הקורונה. מאז השיא שנרשם לפני שלוש שנים (אז מחיר המניה התקרב ל-100 דולר), מניית אמדוקס איבדה 47.9%. בסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר שמשקף לחברה שווי שוק של כ-5.5 מיליארד דולר.

אמדוקס, המנוהלת על-ידי שמעי הורטיג שנכנס לתפקיד לאחרונה, מספקת פתרונות עבור חברות טלקום ומדיה. החברה יצאה לאחרונה בסבב פיטורים נרחב של כ-10% מכוח האדם שלה, כולל לפי ההערכות מאות עובדים בישראל. אמדוקס

בשבוע שעבר, לא פורסם דיווח מכיוון החברה שיכול להסביר את החולשה. באתר המשקיעים Seeking Alpha נכתב על החברה שיש לה הזדמנויות בתחום ה-AI שעדיין לא באות לידי ביטוי בשווי, וכי הירידה במניה (בשיעור של כ-40% בשנה האחרונה) מגבילה את הדאונסייד הנוסף. באתר המשקיעים Simply Wall Street ציינו שלפי ניתוח טכני יש סימנים שמצביעים על מכירה, ואילו אנליסטים שמסקרים את אמדוקס מצביעים על נתונים חיוביים.

מנתוני וול סטריט ג'ורנל עולה שמתוך 7 גופים שמסקרים את אמדוקס, ישנם 5 חיוביים, 1 נייטרלי ו-1 שלילי, ומחיר היעד הממוצע שלהם גבוה ב-64.5% מהמחיר בנאסד"ק.

מניית REE בשפל של כל הזמנים אחרי נפילה של 33.7% ביום חמישי

חברת האוטוטק REE, שהתחילה להיסחר בוול סטריט לפני פחות מחמש שנים לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר, הגיעה בסוף השבוע האחרון לשפל של פחות מ-7 מיליון דולר. מניית החברה נפלה ביום חמישי ב-33.7% במחזור מסחר גדול מהממוצע (אך התאוששה חלקית במסחר המאוחר).

החברה, בניהולו של המייסד המשותף דניאל בראל, מפתחת פלטפורמה למכללי הנעה לרכב חשמלי. בשנה שעברה, היא צירפה לדוחותיה הערת "עסק חי" שלפיה קיים ספק מהותי לגבי יכולתה להמשיך לפעול כעסק חי ב-12 החודשים שלאחר מכן. בסוף 2025 היא הזהירה שבלי מימון חדש הכסף יספיק לה רק עד הרבעון השני של 2026. הערת "עסק חי" צורפה גם לדוחות 2025 שפורסמו בחודש שעבר. ב-2025 החברה רשמה הפסד נקי של 55.8 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד של קרוב ל-112 מיליון דולר ב-2024 בעקבות תוכנית התייעלות, אך החברה "שרפה" כמות מזומנים דומה לזו של 2024, כ-68.7 מיליון דולר. נכון לתחילת חודש מאי האחרון, היו לחברה מזומנים בהיקף של 4.9 מיליון דולר בקופה. REE דיווחה אז כי היא ממשיכה לבחון צעדים לשמירה על הנזילות ולמיקסום הערך לבעלי המניות, כולל הפחתה נוספת של העלויות ואפשרויות אסטרטגיות שונות (כשבדרך כלל הכוונה בניסוח כזה היא ניסיון למכור את החברה).

בשבוע שעבר, לא פורסמו דיווחים של החברה, למעט דיווח על כך שבכירה בחברה מכרה מניות בהיקף צנוע של כ-4,000 דולר. המניות נמכרו ביום שני במחיר ממוצע של כ-42 סנט, ואילו ביום חמישי מחיר המניה היה 23 סנט בלבד.