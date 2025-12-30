רגע לפני סיום שנת 2025, חברת האוטוטק REE פרסמה היום (ג') את הדוחות הכספיים שלה לסיכום המחצית הראשונה של השנה. לדוחות מצורפת גם הפעם הערת "עסק חי", והחברה אף מדווחת שללא מימון נוסף - הכסף שיש לה יספיק לה למימון ההוצאות התפעוליות ולעמוד בהתחייבויות שלה רק עד הרבעון השני של 2026 ולא מעבר לכך.

REE, המנוהלת על-ידי דניאל בראל, שהוא המייסד המשותף, מפתחת פלטפורמה מודולרית שכוללת את כל מכללי ההנעה לרכב חשמלי. כשפרסמה את דוחות 2024 בחודש מאי, היא דיווחה על קשיים שהובילו אותה להפסיק זמנית את הייצור, ובהמשך היא גם פיטרה כמחצית מעובדיה, במטרה להפחית ב-60% את ההוצאות התפעוליות שלה, שב-2024 הסתכמו ב-75.6 מיליון דולר. בדוחות שפורסמו היום, REE מעדכנת שהצליחה להפחית את ההוצאות התפעוליות שלה מממוצע של 6 מיליון דולר בחודש במחצית הראשונה, לכ-3.1-3.3 ברבעון הנוכחי. REE מתכננת להמשיך ולהפחית את ההוצאות לרמה של כ-1.8 מיליון דולר בחודש במחצית הראשונה של 2026.

במחצית הראשונה של 2025, לחברה היו 54.7 מיליון דולר בקופה, ירידה מ-72.3 מיליון דולר בסוף 2024. עם זאת, הסכום המשיך לרדת, והחברה מעדכנת שנכון לסוף נובמבר 2025, יתרות המזומנים שלה הסתכמו ב-17.2 מיליון דולר. ל-REE יש גם אפשרות למשוך כסף מקו אשראי בגובה 18 מיליון דולר.

REE איבדה כ-91% מערכה מתחילת השנה

במחצית הראשונה של השנה, הכנסותיה של REE הסתכמו ב-184 אלף דולר, עלייה של 15% מהתקופה המקבילה ב-2024. המחצית הסתיימה עם הפסד גולמי של 14.3 מיליון דולר והפסד תפעולי של 76 מיליון דולר, אך הכנסות פיננסיות, ממימוש אופציות ומשינוי בשווי ההוגן של התחייבויות, הובילו לכך שבשורה התחתונה, ההפסד הנקי ירד ב-32.4% ל-24.3 מיליון דולר. התזרים מפעילות היה שלילי בגובה 47.9 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה שלילי, בסך 33.6 מיליון דולר.

המנכ"ל בראל אמר כי "בחודשים האחרונים נקטנו בצעדים משמעותיים שנועדו להאיץ את משלוח הטכנולוגיה שלנו, לשפר את מבנה העלויות ולחזק את הביצועים". הצעדים כוללים, לדבריו, מעבר מייצור שהוא עתיר הון לגישה של התמקדות בטכנולוגיה ושיתופי פעולה עם יצרנים (OEM) ושותפים אסטרטגיים. בראל הזכיר כמה מזכרי הבנות (MOU) שהחברה חתמה עליהם, וכן מזכר הבנות אחד שהפך להסכם מחייב עם חברת טכנולוגיה. "הטמעת ההסכם המחייב הזה כפוף להשלמת כמה תנאים שאינם בשליטת REE. אם התנאים ימולאו, התוכנית צפויה להתחיל ולייצר הכנסות של עד כ-107 מיליון דולר בתקופה של שנתיים", ציין בראל.

REE הפכה לחברה ציבורית בקיץ 2021, כשמוזגה לחברת SPAC לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר. מאז החברה מחקה את רוב שוויה, כאשר רק בשנה האחרונה, היא איבדה כ-91% מערכה ושוויה הנוכחי הוא 23 מיליון דולר. המניה נסחרת כיום במחיר שנמוך מדולר אחד. REE קיבלה לפני מספר חודשים אזהרה מהנהלת הנאסד"ק באשר לכך שאינה עומדת בתנאי הסף להמשך מסחר, וניתנה לה תקופה שמסתיימת השבוע לחזור לעמוד בתנאים. לצד הדוחות, החברה עדכנה שביקשה מהנאסד"ק תקופה נוספת בת 180 יום להגעה לתנאי הזה.