אסיפת בעלי המניות של צים שנועדה ל-26 בדצמבר עוררה מהומות גדולות: קבוצת בעלי מניות בחברה שמחזיקה ב-8% מהון המניות דרשה למנות שלושה דירקטורים מטעמה, תוך שהיא מטיחה טענות בדירקטוריון הקיים, ואילו דירקטוריון צים התנגד לדרישתם וביקש למנות את הדירקטורים המכהנים. בסופו של דבר, אחרי סדרה של מכתבים ופרסומים משני הצדדים והמלצות שפרסמו חברות הייעוץ הגדולות לגופים המוסדיים - שני הצדדים הניציים הגיעו לפשרה.

לכאורה, אחרי הפשרה שנקבעה, באסיפה שנערכה ב-26 בחודש, ההצעות היו אמורות לעבור ללא כל דרמה. אלא שאז צצה בעיה חדשה: רוב בעלי המניות שהוזמנו לא הגיעו (או שלחו את הצבעותיהם).

לפי דיווח של צים מהיום (ב'), באסיפה נכחו בעלי מניות המחזיקים בכ-38 מיליון מניות של החברה, שמהוות 31.65% מהמניות המונפקות של צים. "מכיוון שמספר (בעלי) המניות הרגילות שנכחו באסיפה היה נמוך מהמניין החוקי הנדרש לפי תקנון החברה - לפחות 33.33% - בהתאם לתקנון החברה, תתקיים אסיפה נדחית ב-2 בינואר 2026", הודיעה צים.

נזכיר כי חברת התובלה הימית נמצאת כיום גם בתהליך בחינה אסטרטגית שמוביל הדירקטוריון בראשות היו"ר יאיר סרוסי, ונועד לבחון אפשרויות ליצירת ערך לבעלי המניות. ככל הידוע התקבלו במסגרת התהליך הצעות לרכישת צים מידי גופים זרים, דבר שהוביל את ועד עובדי החברה להכריז על סכסוך עבודה.

צים נסחרת בבורסת ניו יורק ושווי השוק שלה הוא כ-2.6 מיליארד דולר.