דירקטוריון צים מקבל רוח גבית במאבק מול בעלי המניות מישראל

בזמן שדירקטוריון צים בוחן הצעות רכישה מגורמים שונים, הוא מקבל רוח גבית במאבק שלו מול קבוצת בעלי מניות בחברה. לגלובס נודע שחברת הייעוץ האמריקאית לגופים המוסדיים Glass Lewis ממליצה ללקוחותיה לתמוך בהצעת הדירקטוריון באסיפה הקרובה, ולהתנגד להצעות בעלי המניות. בכך, היא מצטרפת להמלצתה של חברת הייעוץ למוסדיים ISS, שהמליצה גם היא לתמוך בהצעות הדירקטוריון.

בעלי מניות המחזיקים בכ-8% ממניות חברת התובלה הימית צים פנו לאחרונה לחברה וביקשו למנות שלושה דירקטורים מטעמם - ד"ר-רו"ח קרן בר-חוה, רון הדסי ורן גריצרשטיין. אולם, לאחר ימים ספורים, שני דירקטורים ותיקים בצים התפטרו, ובמקומם צורפו לדירקטוריון יאיר אבידן ויורם טורבוביץ'.

בעלי המניות בצים יתבקשו להצביע אילו דירקטורים הם מעוניינים שיכהנו - שלושת מועמדי בעלי המניות או השניים שצורפו לדירקטוריון. בדירקטוריון צים הביעו התנגדות להצעות בעלי המניות וקראו לבעלי המניות לתמוך במועמדים מטעמם, ולהפך. בסך הכול בעלי המניות יצטרכו לבחור שמונה דירקטורים מתוך 11 מועמדים (כלל הדירקטורים המכהנים ושלושת מועמדי בעלי המניות).

בגלאס לואיס כותבים כעת כי החששות שהעלתה קבוצת בעלי המניות לגבי אפשרות הרכישה על-ידי ההנהלה (כזכור, המנכ"ל אלי גליקמן הגיש הצעה שנדחתה) - מתעלמים מהעובדה שהבעלות על מניות בחברה מבוזרת מאוד, כאשר עשרת בעלי המניות הגדולים מחזיקים כל אחד בין 1.2% ל-2.4% בלבד. במבנה בעלות כזה, לדברי גלאס לואיס, כל הצעת רכישה (בין אם מצד ההנהלה ובין אם מצד רוכש חיצוני) תדרוש תמיכה רחבה של בעלי המניות כדי להתממש.

בגלאס לואיס מוסיפים שצעדי הדירקטוריון משקפים מאמץ משמעותי להבטיח תהליך בלתי־משוחד וכי קמפיין בעלי המניות המתנגדים "מבוסס על טענות, ולא על הערכה מבוססת ומגובה בראיות", וכי הם לא הציגו טיעון משכנע לבחור במועמדיהם.

הם מתייחסים גם לנושא החזר הון (האפשרות לחלק דיבידנד מיוחד) ומציינים כי החברה פועלת בענף הדורש הון משמעותי ותנודתי במיוחד, ויש לה עלויות חכירה משמעותיות, כך שעליה לשמור על נזילות מספקת.

יו"ר הדירקטוריון של צים, יאיר סרוסי, אמר בתגובה כי הוא מברך על ההמלצה לתמוך בשמונת מועמדי צים ונגד שלושת מועמדי קבוצת בעלי המניות. לדבריו, "כעת, כאשר גם גלאס לואיס וגם ISS תומכות באופן עצמאי בכל רשימת מועמדינו ומתנגדות לבחירת מועמדי קבוצת המתנגדים, לבעלי המניות יש אישור חיצוני ברור לכך שהדירקטוריון המפקח על הבחינה האסטרטגית הוא עצמאי, מוסמך ופועל לטובת כלל בעלי המניות. אני תקווה שהגופים המוסדיים הישראליים יצטרפו לכלל המשקיעים בהגעה לתוצאה הראויה. אנו מחויבים להמשך תהליך שקוף ומוקפד, גם כעת כשהבחינה מתקדמת לסיומה".