הישראליות שנפלו בעקבות החששות מבועת AI, וזו שזינקה במעל 10%

מגמה מעורבת נרשמה בוול סטריט בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע. ביום חמישי, המדדים S&P 500 ודאו ג'ונס עלו לשיאים בעוד שמדד נאסד"ק נחלש, וביום שישי כולם נחלשו, בהובלת מדד נאסד"ק. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד נאסד"ק איבד 1.9% מערכו על רקע החששות מפני בועת AI. מדד S&P 500 ירד במצטבר ב-0.9% ומדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8%.

אלה המניות הישראליות (והקשורות לישראל) שבלטו במסחר:

טאואר, נובה וקמטק ירדו בעקבות הסנטימנט השלילי בעולם

הסנטימנט השלילי בימים האחרונים במניות השבבים בעולם הגיע גם למניות המקומיות, טאואר , נובה וקמטק , שנסחרות במקביל בנאסד"ק ובבורסה בת"א. שלוש המניות נסחרו בירידות חדות ביום שישי: יצרנית השבבים טאואר נפלה ב-7.8%, ואילו נובה וקמטק שמספקות מערכות בדיקה לייצור שבבים נפלו ב-6% וב-5.3%, בהתאמה.

החולשה בשוק השבבים מגיעה על רקע הדוחות שפרסמו בשבוע שעבר אורקל וברודקום, שקשורות שתיהן (מכיוונים שונים) לתחום התשתיות ל-AI. בעקבות הדוחות, גברו החששות מכך שהשוויים בשוק גבוהים מדי ושהתפתחה בועת AI, מה שלחץ כלפי מטה את מניות מגזר הטכנולוגיה ובהן מניות השבבים - לדוגמה, מניות AMD ואנבידיה נחלשו ביום שישי ב-3.3%-4.8%.

למרות הירידות האחרונות, שלוש המניות מציגות תשואות חיוביות נאות מתחילת השנה ואף רשמו השנה שיאים. טאואר, בניהולו של ראסל אלוואנגר, נסחרת כיום בשווי של 13.3 מיליארד דולר, אחרי זינוק של מעל 130% במחיר המניה שלה מתחילת השנה. הירידה ביום שישי הייתה משיא חדש של מעל 20 שנה שנרשם ביום חמישי.

שווי השוק של נובה, המנוהלת על־ידי גבי ויסמן, מגיע לכ-9.4 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 60.4% במניה מתחילת השנה. מניית קמטק הסתפקה בעלייה צנועה יותר מתחילת השנה, בשיעור של 38.6%, והחברה בניהולו של רפי עמית נסחרת כעת בשווי של 5.1 מיליארד דולר.

נאבן עלתה על רקע חוזה חדש ובציפייה לדוחות

בניגוד למגמה הכללית בשוק, מניית נאבן בלטה ביום שישי בעלייה של 4.5%, אך במחזור מסחר נמוך מהממוצע בה. זאת, לאחר ירידה מינורית ביום חמישי. נאבן, המנוהלת על־ידי המייסד המשותף אריאל כהן, פיתחה פלטפורמה שמיועדת לניהול של נסיעות עסקיות ושירותי תשלומים והוצאות ארגוניות. החברה הונפקה לראשונה בסוף אוקטובר, ותפרסם השבוע את הדוחות הכספיים הראשונים שלה כחברה ציבורית. המניה נחלשה מיד לאחר ההנפקה, ונסחרת כיום במחיר שמשקף תשואה שלילית של 41.8% על מחיר ההנפקה. שווי השוק הנוכחי של נאבן מגיע ל-3.6 מיליארד דולר.

נראה שמה שהביא לעלייה במניה ביום שישי זה הודעת החברה שנבחרה על־ידי חברת המדיה האירופית Axel Springer לספק את הפתרון לניהול נסיעות שלה, ובמקביל ציפייה לדוחות החברה שיפורסמו מחר (שני) אחרי המסחר. בנק ההשקעות ג'פריס העריך בשבוע שעבר שהחברה תעמוד בציפיות ברבעון השלישי, ותספק תחזית שמרנית לרבעון הרביעי; זאת, בשל השבתת הממשל שהייתה במהלך הרבעון וכן בשל דאגות שנוגעות למאקרו־כלכלה. להערכת ג'פריס, במכפיל בו המניה נסחרת היא עשויה לעלות אחרי הדוחות, והמלצת הבנק על המניה היא "קנייה" במחיר יעד של 25 דולר שהוא מחיר ההנפקה, ומשקף כיום פרמיה של 71.8%. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 12 אנליסטים שמסקרים את מניית נאבן וכולם ממליצים עליה בהמלצות חיוביות.

Teads סיימה שבוע תנודתי בעלייה דו-ספרתית מהשפל

מניית Teads (שנקראה בעבר אאוטבריין) נסחרה בתנודתיות בימי המסחר האחרונים. ביום חמישי, המניה עלתה ב-4.8%, ובכך השלימה זינוק של כמעט 30% תוך שלושה ימים, אך ביום שישי נרשמו במניה מימושים והיא נפלה ב-9.2%. בכך, הסתיים שבוע המסחר עם עלייה של 13.2% במניה, למחיר שמשקף לחברת האדטק שווי שוק של 66 מיליון דולר.

החברה, בניהולו של דיוויד קוסטמן, הודיעה בשבוע שעבר על תוכנית ארגון מחדש נוספת, הכוללת פיטורי כ-180 עובדים שמהווים כ-10% ממצבת העובדים שלה. מוקדם יותר השנה], החברה כבר קיצצה את מצבת העובדים, לאחר שהשלימה את המיזוג שלה עם חברת Teads. כ-18% מעובדי החברה הם בישראל, ולפי הערכות רק חלק קטן מהמפוטרים יהיו מהארץ.

Teads מספקת פלטפורמה רב־ערוצית לפרסום באינטרנט הפתוח, ומתמקדת בתחום ה-CTV (טלוויזיות חכמות). החברה פרסמה לאחרונה דוחות מאכזבים לרבעון השלישי, וציינה שהיא פועלת להאצת הצמיחה וחזרה מהירה לתזרים חיובי. נזכיר שאאוטבריין הונפקה לראשונה ב-2021 לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, והשלימה השנה את רכישת Teads בעסקה של 900 מיליון דולר. המניה נמצאת במגמה שלילית בחודשים האחרונים ואיבדה את רוב שוויה. בתחילת השבוע שעבר, היא נסחרה בשפל של כל הזמנים והעליות במהלך השבוע הובילו לכך שעלתה ב-17.8% מאותו שפל.