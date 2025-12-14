המרוץ על צים מתחמם: ענקית התובלה MSC הגישה הצעת רכש

דירקטוריון צים קיבל מספר הצעות מחברות מובילות, כחלק מהתהליך שהוא עורך לבחון חלופות אסטרטגיות. לאחר שבגלובס נחשף כי הוגשה לצים הצעת רכישה מחברת התובלה הפג לויד, הצעה נוספת התקבלה ככל הידוע גם מחברת התובלה הגדולה יותר, MSC, שגם היא הוזכרה כאחת המתעניינות בחברה. גם מארסק הוזכרה כמתעניינת.

● 5 שנים מההנפקה, צים במרכז סערה - והשבועות הבאים יקבעו מי ינווט את ענקית הספנות

● בעלי המניות של צים בדרישה לדירקטוריון: לפטר את מנכ"ל החברה

● מבעלי השליטה ועד לתגובת המניה: ההצעה לרכישת צים שנחשפה בגלובס מסעירה את המשקיעים

מדירקטוריון צים נמסר בתגובה: "תהליך הבחינה האסטרטגית של החלופות האפשריות לשאת ערך לבעלי המניות מתקדם, ונבחנות מספר הצעות מחברות מובילות. לא נתייחס לזהות הגופים או לתוכן ההצעות עד להשגת הסכם".

צים, המנוהלת על-ידי אלי גליקמן, נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 2.26 מיליארד דולר. בחודש שעבר הוגשה לדירקטוריון הצעת רכישה מידי המנכ"ל גליקמן לצד איש העסקים רמי אונגר, הצעה שנדחתה, אך בהמשך אליה הדירקטוריון פתח בתהליך בחינת חלופות אסטרטגיות.

MSC מחזיקה בנתח שוק של כ-20% משוק תובלת המכולות הימי, כמעט פי 10 מנתח השוק של צים שמוערך ב-2.3%-2.5%. מארסק והפג לויד מחזיקות בכ-14% ובכ-7.4%, בהתאמה. לפי נתוני MSC, החברה מעסיקה למעלה מ-200 אלף עובדים, ויש לה צי של 900 אוניות, כשהיא מעבירה מדי שנה 27 מיליון מכולות. לשם השוואה, בסוף 2024 צים העסיקה 4,850 עובדים (מתוכם 858 בישראל). בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025 צים הובילה 2.765 מיליון מכולות, ירידה מינורית לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

נזכיר כי במקביל לתהליך בחינת החלופות שעורך הדירקטוריון, בראשות היו"ר יאיר סרוסי, ישנה קבוצת בעלי מניות מישראל שמחזיקה במצטבר בכ-8% ממניות צים ודורשת למנות שלושה דירקטורים שהציעה. דירקטוריון צים מתנגד להצעתם, ואסיפת בעלי המניות שתתכנס ב-26 בדצמבר תכריע בנושא.