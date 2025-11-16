בעלי מניות מישראל המחזיקים במצטבר במעל 8% ממניות חברת התובלה הימית צים מבקשים למנות בה שלושה דירקטורים. לקראת אסיפת בעלי המניות של החברה, שתיערך בחודש הבא ובה תעלה להצבעה בחירתם מחדש של שמונה דירקטורים, בעלי המניות מבקשים להעלות להצבעה את שלושת המועמדים מטעמם: ד"ר-רו"ח קרן בר-חוה, רון הדסי ורן גריצרשטיין.

את המכתב לדירקטוריון (בראשות יאיר סרוסי), שלח בשם הקבוצה עו"ד אופיר נאור, שגם הוא בעל מניות בצים. הקבוצה כוללת את מור גמל ופנסיה, רידינג קפיטל, ספרטה 24 ובעלי מניות נוספים. במכתב מזכירים בעלי המניות כי שלושה מחברי הדירקטוריון של צים מונו על־ידי בעלת השליטה הקודמת שמכרה את מניותיה. כזכור, קנון של עידן עופר יצאה מהשקעתה בצים בשנה שעברה, לאחר שנים ארוכות כבעלת שליטה ובעלת מניות בה. בחודשים האחרונים, פורסמו הערכות לפיהן מנכ"ל צים אלי גליקמן בוחן אפשרות לרכוש את השליטה בה ומגבש קבוצה לביצוע המהלך, דבר שלא הוכחש עד כה.

במכתב, כותבים בעלי המניות כי הם סבורים שעדכון הדירקטוריון "יסייע לשמור ולשרת נאמנה את טובת כלל בעלי המניות בחברה, לרבות באמצעות פעולות מיטיבות להשאת השווי לבעלי המניות וכן צמצום הפער המתמשך והחריג בין שוויה הנכסי של החברה, הונה העצמי ויתרת מזומניה, לבין שווי השוק של מניותיה". צים נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של 1.9 מיליארד דולר, בעוד שבסוף המחצית הראשונה של השנה קופת המזומנים שלה עמדה על 2.9 מיליארד דולר.

עד כה, צים לא פרסמה זימון מעודכן לאסיפה, הכולל את המועמדים החדשים מטעם בעלי המניות.

"מצב מעוות ולא הגיוני"

עו"ד נאור מסר כי "מדובר בהתארגנות חשובה של בעלי מניות מיעוט בחברת צים, להחלפת שלושה דירקטורים. קבוצת בעלי מניות מוסדיים ופרטיים שפועלים באופן אקטיבי וחשוב, כדי למנוע עיוות גדול שמתרחש בצים כבר תקופה". לדבריו, בקופת צים יש מעל 2.8 מיליארד דולר, עשרות אחוזים מעל שווי החברה, "וזה אם מתעלמים לגמרי מיתר הנכסים והרווחים מהפעילות ששווים כשלעצמם מיליארדי דולרים נוספים. זה מצב מעוות ולא הגיוני שנובע מחששות ושמועות שלא הוכחשו שהנהלת החברה רוצה לנצל את הקופה והיעדר בעל שליטה, כדי לעשות מהלך הוני, תוך שהם ידאגו לעצמם למניות ולתפקידים על חשבון הציבור".

נאור הוסיף כי "קבוצת בעלי המניות שאני מייצג, שגם מצויה בקשר עם בעלי מניות נוספים, לא תאפשר את העיוות הזה. ונזכיר למי ששכח שיש בעלים לחברה, ואם הם לא יפעלו כפי שמתחייב מהם, הם פשוט יוחלפו. מנהלים ששכחו שהתפקיד שלהם זה לנהל, ולא לארגן לעצמם עסקאות, יגלו שבעלי המניות המפוזרים לא יאפשרו את זה. מוסדיים בישראל מוכיחים שגם בחברה ללא גרעין שליטה הם יודעים לפעול באופן אקטיבי, במסגרת הזכויות שיש להם כבעלי מניות".