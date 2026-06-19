לאחר קרוב לשני עשורים: יקי נוימן עוזב את דוראל

חברת האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה הודיעה היום לבורסה כי יקי נוימן, סגן יו"ר הדירקטוריון, הודיע על רצונו לסיים את תפקידיו בחברה. נוימן, שכיהן 12 שנים כמנכ"ל דוראל, הוחלף בשנה שעברה על-ידי יוני חנציס ועבר לתפקיד סגן היו"ר, ממנו הוא פורש כעת (באופן מיידי).

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בדיווח של דוראל, נכתב כי החברה מבקשת להודות לנוימן על תרומתו המשמעותית ורבת השנים לחברה מאז היווסדה. "במהלך כהונתו הוביל את החברה בחזון, במקצועיות ובמנהיגות להישגים משמעותיים", צוין בדיווח.

נוימן עצמו כתב כי "לאחר כמעט שני עשורים בחברה, בהם הייתה לי הזכות לכהן כמנכ"ל דוראל אנרגיה מיום הקמתה ושנה נוספת כסגן יו"ר, אני מבקש לסיים את תפקידי הפעיל בחברה החל מהיום ולפנות לפרק הבא במסעי המקצועי והאישי". לדבריו, "קשה לתאר במילים מהי דוראל אנרגיה עבורי. כאשר הצטרפתי לחברה בראשית דרכה, היא הייתה בעיקר רעיון גדול וחזון שאפתני - חברה שמבוססת על שותפות, על אמון ועל יצירת ערך אמיתי... מאז עברנו מסע יוצא־דופן. ראינו את דוראל צומחת מחברה קטנה עם חלום גדול לקבוצה בינלאומית מובילה, חדשנית, מקדמת פרויקטים בהיקפים חסרי־תקדים ולא פחות חשוב - מייצרת השפעה חיובית משמעותית על חייהם של אנשים רבים".

לדבריו, החברה נמצאת בנקודה חזקה מאי פעם עם הנהלה מצוינת וצוות יוצא־דופן, והוא משוכנע שהשנים הטובות ביותר עוד לפניה.

דוראל נסחרת בבורסה בשווי של כ-14.6 מיליארד שקל אחרי עלייה של 84.3% במחיר המניה מתחילת השנה. עם זאת, מתחילת החודש המניה נפלה ב-35%. זאת, בין היתר בעקבות גיוס גדול שביצעה בדיסקאונט, בהיקף של 920 מיליון שקל, במטרה להגדיל החזקה בחברה הבת האמריקאית שלה.