חברת האנרגיה המתחדשת דוראל , שזינקה לאורך השבוע שעבר ב-21%, פרסמה שהיא מתכוונת לגייס הון ממשקיעים מסווגים באמצעות מכירת מניות, לצורך הגעה למעל 50% בחברה האמריקאית שלה Doral LLC. השוק האמריקאי הוא בעל פוטנציאל רווחיות גבוה, במיוחד לאור הביקוש חסר התקדים לחשמל מחוות שרתים בשל מהפכת הבינה המלאכותית. בדצמבר 2025, דוראל גייסה בשיטה דומה 590 מיליון שקלים, בעיקר מהמשקיעים המוסדיים. אך כדי להגיע ל-50% (ולחזק את ההון של החברה האמריקאית) הם יצטרכו להשקיע, לדבריה, כ-400 מיליון דולר (1.1 מיליארד שקל).

על פי הודעת דוראל, החברה "בוחנת אפשרות לביצוע הנפקת הון בחברה, וזאת באמצעות פרסום דוח הצעת מדף, במסגרתו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, מניות רגילות, ללא ערך נקוב של החברה, אשר יונפקו וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב". כלומר, מניות נוספות של דוראל צפויות להיות מוצעות לציבור הרחב, וזאת כבר ב-1 ביוני הקרוב. בהודעה נוספת, דוראל מצהירים בפירוש על רצונם להגיע למעל 50% מהחברה האמריקאית, וזאת בעזרת "השקעה הונית ב-LLC Doral בהובלת החברה, בסך של כ-400 מיליון דולר, אשר במסגרתה יקובעו שיעורי החזקות הבעלים".

החברה האמריקאית של דוראל, Doral LLC, מוחזקת על ידם בשותפות עם ענקית הפנסיה ההולנדית ATG והמשקיעה המוסדית הישראלית מגדל. בעסקה הקודמת, בנובמבר האחרון, דוראל רכשה חלק ניכר ממניות המנכ"ל המקומי ניק כהן ועלתה ל-36% ממנה, עם אפשרות ל-5% נוספים. כלומר, דוראל כעת צפויה לממש את ההתחייבות, ולרכוש 10% נוספים. דבר זה, כנראה, יוציא את ניק כהן כמעט לחלוטין מהפוזיציה בחברה האמריקאית שהוא מנהל, ויכניס לו מאות מיליוני דולרים כאמור. זאת בתמורה להגדלת החשיפה של דוראל הישראלית לשוק האמריקאי הצמא לאנרגיה.

בנוסף, הכסף ישמש גם לחיזוק ההון של החברה האמריקאית לצורך הרחבת הפעילות שלה ויצירת הכנסות נוספות. למרות הסכום האדיר שהם מתכוונים להשקיע בארה"ב, לא כולו יגיע מההנפקה הקרובה: דוראל מחזיקה במזומנים ושווי מזומנים בסך מעל 1.5 מיליארד שקל, כך שנראה שמטרת ההנפקה היא למנוע ריקון של החברה הישראלית בזמן שרוב הכסף הזמין מגיע להשקעה בארה"ב.

בדוראל אדישים לשורה התחתונה

השוק האמריקאי נחשב צמא בשל הצפי להקמת חוות שרתים רבות ותיעוש-מחדש של הכלכלה. על פי תחזיות שדוראל פרסמו במקביל לדוח שלהם, הביקוש לחשמל בשוק האמריקאי צפוי לזנק ב-178% עד 2050, והאנרגיה הסולארית היא זו שמובילה את האנרגיה החדשה שנכנסת לשוק האמריקאי. פרויקטי הענק שהיא מובילה בארה"ב צפויים אם כן להיות רווחיים במיוחד, ויחד עם הבשלת הטכנולוגיה של פאנלים סולאריים משולבי אגירה - האנרגיה הסולארית מצליחה להתגבר יותר על הבעיות הקלאסיות שהעיבו עליה בעבר, כמו קושי בהתאמה בין שעות השמש לשעות שיא הצריכה בהן החשמל הוא היקר ביותר.

דוראל אמנם הפסדית בשורה התחתונה, אך נראה שהיא אדישה לכך לחלוטין: בדוח הרבעון האחרון, הכנסותיה זינקו במעל 50%, בעיקר בשל חתימת חוזים דרמטיים לאספקת חשמל בישראל. בארה"ב היא בונה במהירות אדירה, וצפויה עד 2028 להגיע להכנסות של מעל 3.5 מיליארד שקל בשנה, לא כולל הכנסות משותפי מס.

השוק, כך נראה, מסכים עם התחזית: בשבוע האחרון המניה זינקה ב-21%, ובשנה האחרונה השווי של דוראל זינק בצורה חסרת תקדים ב-628%. כלומר, משקיע שקנה מניית דוראל לפני שנה מגלה עתה שהיא שווה פי 7 מהשקעתו המקורית. את הזינוק הזה בשווי דוראל מנצלת כדי להתרחב במה שהיא צופה שאמורה להיות "פרת המזומנים" הגדולה בתחום האנרגיה בעשורים הקרובים. הרווחיות, כך נראה, תמשיך להידחק בזמן הנראה לעין לטובת הגדלת ההכנסות בעתיד והתרחבות ניכרת ככל הניתן בארה"ב.