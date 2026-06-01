חברת האנרגיה המתחדשת דוראל דיווחה אתמול כי היא מתכננת לגייס הון מהמוסדיים לצורך הגדלת החזקתה לכ-50% בחברת הבת האמריקאית, Doral LLC, שבה מחזיק גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן. החברה אף דיווחה כי המכרז למוסדיים מתבצע בהקצאה אחידה וללא מחיר מינימום. המניה נופלת היום בבורסה ב-15%.

לגלובס נודע כי דוראל מצפה לגייס היום כמיליארד שקל, ואולי אף קצת יותר מכך, כלומר כל אותם 400 מיליון דולר שהיא רוצה להשקיע בחברה הבת. דוראל מחזיקה היום ב-36% ממניותיה של החברה הבת דוראל LLC אחרי שרכשה בשלהי השנה שעברה חלק גדול מהמניות שהחזיק המנכ"ל המקומי ניק כהן ויש לה אפשרות לרכוש ממנו 5% נוספים, שאותם היא צפויה לממש כעת.

בהתאם לתנאי ההנפקה, המוסדיים שירכשו היום ייהנו מהנחה נוספת של 3% על מחיר הסגירה שייקבע, במסגרת עמלת התחייבות לרכישה מוקדמת. מי שמוביל את ההנפקה הוא לידר הנפקות, ואיתם גם החברות הפניקס חיתום וגיזה.

תשקיע 200 מיליון דולר נוספים בחברה הבת

ההערכה בשוק היא כי הלחץ על המניה מגיע מצד שחקני נוסטרו המבצעים מכירה בחסר ('שורט'). אלו מוכרים כעת את המניות בשוק במטרה לרכוש אותן בחזרה בהנחה במסגרת ההנפקה, ובכך לסגור את הפוזיציה.

הירידה החדה בשווי השוק של דוראל, המסתכמת ב-3 מיליארד שקל, נובעת ממהלך כפול. מעבר לגיוס ההון, לגלובס נודע כי החברה מתכוונת להשקיע 200 מיליון דולר נוספים (כ-560 מיליון שקל) בחברה הבת Doral LLC באמצעות החלפת מניות. שילוב גיוס ההון והחלפת המניות יביא את דוראל לאחזקה של 50% בחברה הבת.

מי שעוד צפוי ליהנות אם אכן תבוצע ההשקעה הזו בחברה הבת הוא ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שמשמש כדירקטור בחברה בארה"ב. על פי הדיווח של דוראל משנת 2022 כהן מחזיק באופציות ל-3% ממניות החברה הבת. אלא שמאז הוא דולל בעקבות גיוסים נוספים שהתבצעו וחלקו קטן יותר.

זינוק של 1,300% בשלוש שנים, והכיוון למדד ת"א 35

הגיוס הנוכחי של דוראל מגיע לאחר שרק מתחילת השנה מניית דוראל המשיכה לזנק ב-184% (לפני הנפילה היום), כשהיא משלימה זינוק של 620% בשנה האחרונה ו-1300% במהלך 3 השנים האחרונות והגיעה לשווי של 21 מיליארד שקל. כעת, המניה נסחרת לפי שווי של 18 מיליארד שקל, נתון המציב אותה במקום ה-28 במדד שווי השוק בבורסה. אם היא תצליח לשמור על המיקום הזה עד עדכון המדדים הבא (בחודש נובמבר) היא אף תצטרף למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35.

נזכיר כי בדוראל סימנו את השוק האמריקאי כבעל פוטנציאל רווחיות גבוה, עקב הביקוש הגובר בעולם לחשמל מחוות שרתים (דאטה סנטרס) בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית. לפני חצי שנה, גייסה דוראל 590 מיליון שקל, בעיקר מהמוסדיים. לדוראל יש כיום מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של יותר מ-1.5 מיליארד שקל.

לפי תחזית שפרסמה דוראל, הביקוש לחשמל בשוק האמריקאי צפוי לזנק ב-178% עד 2050. דוראל עדיין מפסידה כסף אבל ההכנסות זינקו ביותר מ-50%, בעקבות חתימת חוזים לאספקת חשמל בישראל. החברה צופה כי הכנסותיה בארה"ב יחצו את רף ה-3.5 מיליארד שקל בשנה עד שנת 2028.

מדוראל לא נמסרה תגובה.