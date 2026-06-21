משלחת בראשות סגנית מנהל רשות החברות תצא למשלחת לנאסד"ק כדי לבחון תהליכי הנפקה לחברות ביטחוניות בבורסה, כך נודע לגלובס. המשלחת שתוביל מעין הראל, צפויה לכלול גורמים מהחברות הביטחוניות רפאל ותעשייה אווירית וכן נציגים מטעם מערכת הביטחון בחודש הבא. במהלך חמישה ימים חבריה צפויים להפגש עם גורמי רגולציה, עורכי דין וחתמים והכל כדי לגבש נייר עמדה בדבר היכולת והצורך להנפיק חברות ביטחוניות ממשלתיות ו/או חברות בנות שלהן והאפשרות לבצע רישומן הדואלי הן בנאסד"ק והן בת"א.

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הדבר מגיע בין היתר על רקע מתיחות עם רשות ניירות ערך בדרך להנפיק את התעשייה האווירית בישראל וזאת לנוכח חובות הגילוי למשקיעים אל מול האפשרות לשמור על חיסיון מטעמים ביטחוניים. בין היתר חברי המשלחת עתידים לבחון איך ניתן להתמודד עם נושאים מסווגים בנאסד"ק מתוך נקודת הנחה שהדבר עשוי להיות קל הרבה יותר מבישראל. הנפקת התעשייה האווירית ורפאל נמצאת על השולחן מזה שנים אך ההליך בכל הקשור לתע"א מתקדם בפועל.

גם רפאל תונפק?

תע"א נחשבת לבשלה יותר להנפקה בהיותה חברה עם אג"ח סחיר אשר מפרסמת דוחות כספיים. ברשות החברות הניחו בעבר שניתן יהיה להנפיקה לפי שווי של 70-100 מיליארד שקל לאחר שנות שיא בפעילותה. תע"א פועלת באמצעות ארבע חטיבות עסקיות ומחזור מכירותיה הגיע לשיא בשנת 2025 עם מחזור של 7.4 מיליארד דולר, רווח גולמי של 1.4 מיליארד דולר ורווח נקי של 712 מיליון דולר. היא מעסיקה כ-כ15,000 עובדים ישירים והלקוח המרכזי שלה הוא משרד הביטחון.

הנפקה פחות בשלה היא זו של רפאל אך גם אותה מנסים להאיץ ברשות. בסוף מרץ פנה השר האחראי על החברות הממשלתיות, דוד אמסלם, למזכיר הממשלה בבקשה לכנס את ועדת השרים לענייני הפרטה, במטרה לקבע את מתווה הנפקת רפאל עוד בתקופת הממשלה הנוכחית. במקביל, הציג מנהל רשות החברות, רועי כחלון, את התוואי למנכ"ל משרד האוצר, ולפיו ימכרו 30% ממניות החברה לגופים מוסדיים, ובהמשך תבוצע הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי התוכנית, שני שלישים מתמורת המכירה יושקעו בחזרה בחברה. המהלך יוצא לדרך על רקע דוחות כספיים המשקפים שנת שיא לחברות הביטחוניות: הכנסות רפאל אשתקד הסתכמו ב־21.67 מיליארד שקל, הרווח הנקי עמד על 1.35 מיליארד שקל, וצבר ההזמנות תפח ליותר מ־74 מיליארד שקל.