מאות אלפי תווי נכה ייבחנו מחדש. רבים מהם עשויים שלא להתחדש

הצוות הבין-משרדי שהוקם בממשלה לבחינת הזכאות לתווי נכה צפוי לפרסם היום (ג') את מסקנותיו, שעיקרן בחינה מחודשת של כל התגים הקיימים וקביעת כללים חדשים לזכאות לתווי נכה, המבוססים על זכאויות בביטוח הלאומי וללא הבדיקות הנהוגות כיום במשרד הרישוי.

בצוות לקחו חלק נציגי משרד האוצר, ובהם אגף התקציבים ואגף החשכ"ל, הביטוח הלאומי ומשרד התחבורה. לגלובס נודע כי לבקשת משרד התחבורה, המסקנות יפורסמו היום, אף שהוכנו קודם לכן, כדי שהפרסום יהיה לאחר הפריימריז בליכוד.

עבודתו המקצועית של הצוות מתבססת על העובדה שבסוף השנה שעברה היו בישראל 446 אלף נכים הזכאים לתו, ו-655 אלף כלי רכב המשויכים אליהם. מדובר בזינוק של 322% בעשור, בעוד ששיעור הזכאים לנכות כללית עלה ב-46% בלבד.

היקף אישורי התגים זינק, ושיעור כלי הרכב הזכאים לתג, שעמד בשנת 2014 על 6%, הגיע ל-17% בשנה שעברה. באוסטרליה, בבריטניה ובניו יורק שיעור כלי הרכב עומד על 5%-7% בלבד.

הדוח עמד על כך ש"במהלך השנים נוצרה מציאות שלפיה מרבית מבקשי תו חניה לנכה פונים למשרד התחבורה והרופאים מטעמו. רופאים אלו מועסקים באמצעות ספקים חיצוניים ובודקים מסמכים בלבד, מבלי שהוכשרו לקביעת נכות ומבלי שערכו בדיקה פיזית תפקודית, והם שמקבלים את מרבית ההחלטות לגבי מתן תג חניה. מצב דברים זה, לצד היעדר פרשנות מקצועית ברורה להוראות הסעיף והיעדר מנגנון מתאים לבדיקת הנכים ולבקרה על עבודת הרופאים, מביאים לכשל ביישום ולהיעדר אחידות ובהירות בדבר הקריטריון לזכאות, אשר גוררים גידול משמעותי בהיקף תווי הנכים באופן שפוגע באוכלוסיית הנכים ובשאר תושבי המדינה".

כמו כן, התגלה בעבודת הצוות כי מתוך כ-485 אלף רשומות של אנשים שקיבלו תו נכה ממשרד התחבורה, כ-128 אלף אנשים כלל לא היו מוכרים בביטוח הלאומי. "אף שייתכן כי חלק מהאנשים לא ניגשו לביטוח הלאומי מטעמים שונים אף שהם נכים (למשל בשל אי-עמידה במבחן הכנסות או מכיוון שהם הוכרו על ידי גוף אחר), עולה חשש כי ברוב המכריע של המקרים הללו מדובר במי שאינם עומדים בתנאים לקביעת דרגת נכות כלל, ובוודאי לא כזו העולה על 60% כפי שנדרש על פי החוק, וזאת עוד טרם ביצוע בדיקת התפקוד בניידות שדורש החוק".

מעתה, מציע הצוות כי רשות הרישוי תתבסס על הבדיקות הרפואיות והמסקנות לגביהן כפי שאושרו בביטוח הלאומי, ותכלול רק את הקבוצות הבאות: עיוורים, זכאי קצבת ניידות עם רמת מוגבלות בניידות של 60% ומעלה, זכאי קצבת שר"ם עם מוגבלות בניידות של 60% ומעלה, זכאי קצבת ילד נכה רק בנכויות מסוימות, זכאי קצבת סיעוד מדרגה 4 ומעלה (מתוך 6 דרגות), וזכאי קצבאות מסוימות נוספות. במקרים שבהם תושבי ישראל אינם זכאים לקצבת ביטוח לאומי בגלל מבחן הכנסה, תתקיים פרוצדורה נפרדת.

הצוות לא הסתפק בכך, והחליט על בדיקת מלאי התווים הקיימים על פי המבחנים שנקבעו. בצוות מעריכים כי תגים רבים שתוקפם יפוג בשנתיים הקרובות לא בהכרח יחודשו.