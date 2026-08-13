ארבעה חודשים אחרי שאגת הארי: החזרים לנוסעי התחבורה הציבורית

ארבעה חודשים אחרי "שאגת הארי", משרד התחבורה יתחיל ביום ראשון הקרוב במבצע החזרים לנוסעי התחבורה הציבורית שהחזיקו במנויים תקופתיים באותה העת. ההחזר מתייחס לתקופה בה צומצם שירות התחבורה הציבורית באופן מהותי ויינתן לנוסעים שהחזיקו במנוי "חופשי חודשי", ולא יכלו להשתמש בו בתקופה זו, וכן למחזיקי מנוי סטודנט שנתי או לסמסטר ב' בשנת הלימודים 2025/2026. ניתן יהיה לממש את ההחזר עד 31 בדצמבר 2026.

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גובה ההחזר נקבע בהתאם למספר הימים בהם נמנע להשתמש במנוי עקב צמצום התחבורה הציבורית והוא מחושב אוטומטית. כך, מחזיקי חופשי חודשי באותה העת יקבלו טעינת מנוי "חופשי יומי", זהה למנוי שהיה ברשותם ולמספר הימים התואם את מספר הימים שבהם צומצם השירות. לחילופין, הם יוכלו לקבל הנחה ברכישת מנוי "חופשי חודשי" בהתאם למספר הימים שהשירות צומצם, או טעינת "ערך צבור" בכרטיס הרב קו בגובה 70% משווי מספר הימים של צמצום השירות.

מי שהחזיק במנוי סטודנט שנתי, או לסמסטר ב', יקבל כעת הנחה ברכישת מנוי שנתי או לסמסטר א' של שנת הלימודים הבאה, בשווי מספר הימים שבהם צומצם השירות. לחילופין, ניתן יהיה לקבל טעינת "ערך צבור" ברב קו, בגובה 70% משווי מספר הימים שבהם צומצם השירות, או הנחה ברכישת "חופשי חודשי" בהתאם למספר הימים.

הסכום יוחזר באמצעות אתרי/יישומוני החברות "הופ-און" ו"רב-קו אונליין" ובמכשירי טעינה בבתי עסק המספקים שירות טעינה לרב קו ברחבי הארץ. ניתן גם להזמין טעינה ולממש אותה במכשיר טעינה מתאים, או להזמין טעינה בטלפון 03-7207406.

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, מסר: "המשרד נערך יחד עם מפעילי התחבורה הציבורית ומערכי השירות למימוש מהיר ונוח של ההחזרים. המנגנון מאפשר לזהות את הזכאות באמצעות כרטיס הרב-קו ולהציג לנוסע את אפשרויות המימוש הרלוונטיות עבורו. נמשיך לפעול כדי להעניק לציבור שירות יעיל, הוגן ונגיש, בכל מקום ובכל זמן".