עו"ד מהמרכז חשוד כי רכש בית להשקעה ב-6 מיליון שקלים, השכיר אותו, וטען שהוא מתגורר בו כדי לקבל הנחה של 450 אלף שקל במס רכישה לנכים. החשוד, עו"ד רפאל יצחק מרמת השרון, נחקר בחדש לעבירות על פי חוק מיסוי מקרקעין, בהן מסירת הצהרה כוזבת, השמטת נתונים, או שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס.

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על פי החשד, עורך הדין רכש בית נוסף ברמת השרון ב-2024, בעלות של כ-6 מיליון שקלים, ובגין עסקה זו היה חייב במס רכישה בסך של כ-480 אלף שקל (8% ממחיר העסקה), מכיוון שמדובר בנכס נוסף על הבית שבו הוא גר. כחצי שנה לאחר העסקה, הגיש עורך הדין בקשה לתיקון שומה למשרד מיסוי מקרקעין נתניה. בבקשה ביקש לשלם מס רכישה מופחת של 30 אלף שקל בלבד (0.5% ממחיר העסקה) מתוקף תקנה 11 לחוק מיסוי מקרקעין, שקובעת כי נכה, עיוור או נפגע פעולות איבה יהיה זכאי למס רכישה מופחת של 0.5%, אם הנכס נרכש על ידם לצורכי מגוריהם. התקנה אינה מעניקה את ההנחה המדוברת כאשר מדובר ברכישה של נכס נוסף לצורך השקעה.

הביקורת בשטח העלתה שהנכס מושכר למשפחה אחרת

משרד מיסוי מקרקעין נתניה אישר את הבקשה ובהמשך, כחלק מעבודה שגרתית במקרים כאלה, ערך ביקורת כדי לוודא שהמבקש אכן עבר להתגורר בנכס כפי שהצהיר. ואולם, הביקורת בשטח העלתה שהנכס מושכר למשפחה אחרת שגרה בו.

לאחר הביקורת פנה המשרד לחשוד לצורך קבלת הסברים ואסמכתאות שיאמתו את נכונות דיווחיו. החשוד המציא למשרד טפסי ארנונה, חשמל, מים וספח תעודת זהות אשר נועדו לתמוך בטענתו, כי הוא מתגורר בנכס. אולם מבירור שנערך עלה כי שינוי הכתובת נעשה רק לאחר פניית המשרד, וכי יתר בני משפחתו של החשוד גרים בבית הישן.

בעקבות ממצאי הביקורת נפתחה חקירה ביחידת פקיד שומה חקירות מרכז, בחשד לדיווח כוזב. במסגרת החקירה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות, עוה"ד החשוד נחקר ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק.

היום (ג') הובא החשוד בפני בית משפט השלום בראשון לציון לדיון לצורך שחרור ממעצר, והוא שוחרר בתנאים מגבילים בהסכמה.

***חזקת החפות: עו"ד רפאל יצחק הנו בגדר חשוד בלבד, לא הורשע בעבירה ועומדת לו חזקת החפות.