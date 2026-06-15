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אשתו של סוכן השחקנים חשודה בהעלמת הכנסות משכירות בהיקף של כ-3 מיליון שקל

טלי פרתוק-זהבי, רעייתו של סוכן השחקנים פיני זהבי, חשודה בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות שבבעלותה • עפ"י החשד, בשנים 2025-2018 הושכרו לפחות ארבע דירות לדיירים שונים, אשר הניבו הכנסות בסכום של לפחות 3 מיליון שקל, שהופקדו בחשבונות הבנק של פרתוק-זהבי ושל שני ילדיה ולא דווחו כחוק

אלה לוי-וינריב 17:21

טלי פרתוק-זהבי, רעייתו של סוכן השחקנים פיני זהבי, חשודה בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות שבבעלותה, בהיקף של לפחות כ-3 מיליון שקל.

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זהבי נעצרה ונחקרה על-ידי יחידת יהלום, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים, במסגרת פעילות אכיפה שמנהלת הרשות נגד משכירי דירות למגורים שאינם מדווחים על הכנסותיהם משכירות.

מהחקירה עד כה עלה כי לפרתוק-זהבי יש חמש דירות בתל אביב ובקיסריה, שמומנו בעיקר מכספי בעלה, סוכן-העל פיני זהבי, המתגורר רוב הזמן בלונדון, ורשומות על שמה ועל שמות שני ילדיה.

על-פי החשד, בשנים 2025-2018 הושכרו לפחות ארבע דירות לדיירים שונים, אשר הניבו הכנסות בסכום של לפחות 3 מיליון שקל, שהופקדו בחשבונות הבנק של פרתוק-זהבי ושל שני ילדיה ולא דווחו כחוק. עוד עולה כי כל אחת מהדירות השוכרה בסכום הגבוה משמעותית מתקרת הפטור הקבועה בחוק להכנסה משכר דירה למגורים.

במסגרת החקירה החשודה עוכבה לחקירה ושוחררה בתנאים מגבילים על-ידי בית משפט השלום בראשון לציון. החקירה נמשכת.

*** חזקת החפות: טלי פרתוק-זהבי לא הואשמה ולא הורשעה, ועומדת לה חזקת החפות.