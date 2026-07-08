המנדטים זולגים מהליכוד לבנט?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: כשבנט עולה בסקרים, מפלגת הליכוד יורדת בסקרים מה נכון: ● בשבוע האחרון המפלגה בראשות בנט התחזקה במנדט, והליכוד נחלשה במנדט

● שבוע לפני כן בנט נחלש בשני מנדטים, והליכוד התחזק במנדט מה לא נכון: ● בחודש האחרון ההיחלשות של בנט קרתה במקביל להיחלשות של הליכוד

● ההיחלשות של בנט בחודש האחרון לא הביאה להיחלשות מובהקת של כל גוש האופוזיציה הציון: לא מדויק

זה לא סוד שנפתלי בנט ומפלגתו (ביחד) לא זוכים לאותה עדנה ממנה הם נהנו בסקרים לפני מספר שבועות. אבל האם התמיכה בהם מהווה נקודת מפתח אסטרטגית? "כשבנט עולה, הליכוד יורד" - אמרה חברת המפלגה, ח"כ מירב כהן. האם זה נכון?

● כמה השתפרו לימודי המתמטיקה בתקופת בנט?

● סקר מנדטים אחד הלך בניגוד למגמה, ומה צפוי בקרבות התחתית?

כהן פרסמה את הדברים בתגובה לסקר מעריב האחרון, ממנו עולה שמפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת במנדט אחד ל־19 מנדטים, במקביל להיחלשות של הליכוד במנדט אחד ל־21. אבל כדי להגיד שמדובר בדפוס, צריך בסיס נתונים רחב יותר. על מנת ליצור כזה, בחנו בחנו חמישה סקרים שהתפרסמו בתקשורת בחודש האחרון, לפי פילוח שבועי.

בשבוע הראשון שבדקנו (שהסתיים ב־6 ביוני), ביחד בראשות בנט זכתה ל־20 מנדטים. בשבוע האחרון (שהסתיים ב־4 ביולי) היא כבר עמדה על 16 מנדטים. כלומר, היחלשות של 4 מנדטים על פני התקופה. ומה עם הליכוד? לשיטת כהן, היינו מצפים שהיא תתחזק. ולא היא: גם הליכוד נחלשה בחודש האחרון - מ־25 ל־24 מנדטים.

אבל האם ההיחלשות של בנט פגעה בגוש האופוזיציה? לא באופן מובהק. כדי להבין שההשפעה לא הייתה דרמטית, נסתכל על ספרה אחת אחרי הנקודה. אם בממוצע הסקרים ב־6 ביוני האופוזיציה זכתה ל־66.6 מנדטים, הרי שבשבוע האחרון היא עמדה על 66.2. כלומר, בעוד שבנט נחלש ב־4 מנדטים, גוש האופוזיציה נחלש ב־0.4 בלבד. אם כן, המנדטים נשארו בגוש, ורובם עברו למפלגתו של איזנקוט.

אבל כן צריך לומר מילה לזכותה של כהן. בשבועיים האחרונים אכן נצפתה הקורלציה שהיא מדברת עליה. בשבוע האחרון בנט התחזק במנדט והליכוד נחלש במנדט, ושבוע לפני כן חזינו בתמונת הראי של הקשר - בנט נחלש בשני מנדטים והליכוד התחזק במנדט.

מטעם ח"כ מירב כהן לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי כהן לא מדויקים. בחודש האחרון מפלגתו של בנט נחלשה במקביל להיחלשות הליכוד, וגם גוש האופוזיציה בכללו לא נפגע מזה באופן מובהק. יחד עם זאת, בשבועיים האחרונים אכן נצפה הדפוס שכהן מדברת עליו.