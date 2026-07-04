איחודי המפלגות תופסים תאוצה - והמספרים מגלים מי מפסיד מזה

אודות סקר הסקרים של גלובס מדור סקר הסקרים מרכז לפחות שלושה סקרים אחרונים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים ומספק תמונת מצב עדכנית וממוצע שלהם. שימו לב כי מספר המנדטים בגרף הממוצע לא בהכרח מסתכם ב-120, משום שישנן מפלגות שבחלק מהסקרים נמצאות מעל אחוז החסימה ובחלק מתחתיו, ולעתים נדרש עיגול תוצאות.

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר, אך היא נחלשה במנדט ועומדת על 24 מנדטים. מפלגת ישר בראשות איזנקוט עדיין יציבה עם 21 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות בנט עלתה במנדט ל-16.

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ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ש"ס עם 9, עוצמה יהודית (בן גביר) איבדה מנדט והסתפקה ב-8, כשיהדות התורה דווקא התחזקה במנדט והגיעה ל-8. חד"ש-תע"ל זוכה ל-6, והציונות הדתית ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת. כחול לבן בראשות בני גנץ והמילואימניקים בראשות יועז הנדל לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? גוש הקואליציה מגיע ל-54 מנדטים. גוש האופוזיציה עומד על 66 מנדטים, כאשר 11 מתוכם שייכים למפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם). תמונת הגושים נותרה זהה לזאת של שבוע שעבר.

מאחורי המספרים: בשלושה מתוך חמשת הסקרים שנבחנו, גוש האופוזיציה זוכה ל-67 עד 69 מנדטים, כאשר מתוכם המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מקבלות ביחד בין 9 ל-11 מנדטים. זה המצב בסקר של זמן ישראל (67 מנדטים לאופוזיציה), ערוץ 12 (68 מנדטים) וערוץ 13 (69 מנדטים).

מבחינת האופוזיציה, הסקרים האופטימיים והפסימיים ביותר היו שוב הסקרים של מעריב וערוץ 14 (בהתאמה). בסקר מעריב האופוזיציה זוכה ל-70 מנדטים, ובסקר של ערוץ 14 היא מגיעה ל-57 בלבד.

ובמילה אחת: סטטיות. תמונת הגושים נותרה זהה לזו של שבוע שעבר, וגם התנועה הפנים-גושית לא הייתה הפעם מורגשת מאוד. למעט חריג אחד: הסקר של ערוץ 13. כאן, המספרים העידו על מעבר של שני מנדטים מהקואליציה לאופוזיציה בשבוע החולף, הקואליציה קיבלה בסקר זה 51 מנדטים לעומת 53 מנדטים שהיא קיבלה שבוע לפני כן.

הקרב על התחתית יתרחב?

הנתון הנוסף: מדי שבוע אנחנו מתבשרים על עוד שותפות פוליטית שנרקמת במסגרת "הקרב על התחתית" - שברי מפלגות או גורמים פוליטיים, בעבר או בהווה, שבוחנים לחבור זה לזה כדי להחזיק את הראש מעל המים ולצלוח את אתגר אחוז החסימה.

שאלת השאלות היא, כמובן, איך האיחודים האלה ישפיעו על זהות ראש הממשלה הבא. או במילים אחרות: האם הם מועילים לנתניהו או לאיזנקוט?

בשבועות אחרונים עקבנו אחר האיחוד של כחול לבן בראשות בני גנץ עם המילואימניקים בראשות יועז הנדל ועם תא"ל (מיל') דדי שמחי. לפי סקר חדשות 12, הפעם מפלגה משותפת כזאת תקבל 6 מנדטים (אחד יותר מבשבוע שעבר) - 2 על חשבון הקואליציה ו-4 על חשבון האופוזיציה.

ומה יקרה אם יהיו עוד איחודים? אם, בנוסף לגנץ-הנדל-שמחי, תהיה גם מפלגה חדשה בהובלת גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין - וגם המפלגות הערביות ירוצו ביחד? זה מה שבדקו בסקר של חדשות 13, ומצאו כי בתרחיש כזה שתי המפלגות החדשות יזכו ביחד ל-9 מנדטים - וגם כאן הן שואבות את עיקר כוחן מהאופוזיציה: מתוך 9 מנדטים, 5 מנדטים מגיעים מהאופוזיציה ו-4 מהקואליציה.

אומנם כרגע הגורמים הפוליטיים שמתחממים על הקווים שומרים את הקלפים קרוב לחזה, ומסרבים לנקוב בשם המועמד שעליו ימליצו לנשיא להרכבת הממשלה הבאה - אבל לפי שעה הסקרים מסכימים על דבר אחד: שני הגושים מפסידים, אבל גוש האופוזיציה מפסיד יותר.