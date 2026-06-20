אודות סקר הסקרים של גלובס מדור סקר הסקרים מרכז לפחות שלושה סקרים אחרונים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים ומספק תמונת מצב עדכנית וממוצע שלהם. שימו לב כי מספר המנדטים בגרף הממוצע לא בהכרח מסתכם ב-120, משום שישנן מפלגות שבחלק מהסקרים נמצאות מעל אחוז החסימה ובחלק מתחתיו, ולעתים נדרש עיגול תוצאות.

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

● סמוטריץ' מעל אחוז החסימה, ומה הפער בין בנט לאייזנקוט

● סקר הסקרים: מה עושה איחוד בנט ולפיד למפה הפוליטית?

מה הנתונים? הליכוד נשיאת המפלגה הגדולה ביותר, ובממוצע היא זוכה ל-24 מנדטים. אבל את עיקר העניין ריכז גוש האופוזיציה, כאש לראשונה במערכת הבחירות הנוכחית - איזנקוט עוקף את בנט: מפלגתו של הראשון זוכה בממוצע ל-21 מנדטים, והמפלגה בראשות השני ל-17.

הדמוקרטים (יאיר גולן) וישראל ביתנו מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ש"ס 9 ועוצמה יהודית (איתמר בן גביר) 8. יהדות התורה נשארת עם 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל זוכה ל-6, רע"ם 5 והציונות הדתית 4 מנדטים (כאשר בכל אחד מחמשת חמשת הסקרים שנבחנו היא עוברת את אחוז החסימה). כחול לבן בראשות בני גנץ והמילואימניקים בראשות יועז הנדל לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? כמו בשבוע שעבר, גם הפעם הקואליציה זוכה ל-53 מנדטים והאופוזיציה ל-67. ואולם, גוש האופוזיציה כולל גם 11 מנדטים של המפלגות הערביות. המשמעות היא שמפלגות האופוזיציה שאינן ערביות מגיעות ל-56 מנדטים בלבד, כך שהן לבדן עדיין יתקשו להקים ממשלה.

מאחורי המספרים

בשלושה מתוך חמשת הסקרים שנבחנו, גוש האופוזיציה זוכה ל-68 או 69 מנדטים, כאשר מתוכם המפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) מקבלות ביחד 10 או 11 מנדטים. זה המצב בסקר של ערוץ 11 (68 מנדטים לאופוזיציה עם 11 למפלגות הערביות), ערוץ 12 (69 מנדטים לאופוזיציה ו-10 למפלגות הערביות) וערוץ 13 (69 מנדטים לאופוזיציה עם 10 למפלגות הערביות).

הסקר של מעריב היה האופטימי ביותר עבור האופוזיציה, כאשר הגוש זכה ל-71 מנדטים שמתוכם 10 למפלגות הערביות. המשמעות היא שבסקר זה (ובו בלבד), המפלגות הלא ערביות באופוזיציה מקבלות 61 מנדטים, ועל הנייר יכולות להקים ממשלה בעצמן.

הסקר הפסימי ביותר עבור האופוזיציה היה שוב של ערוץ 14. אבל יש כוכבית. בסקר של ערוץ 14, האופוזיציה עדיין במיעוט עם 58 מנדטים, והקואליציה זוכה לרוב של 62. ומה הכוכבית? שמגמת הירידה של הקואליציה בסקרים של ערוץ 14 נמשכת - וגם השבוע היא איבדה מנדט בהשוואה לשבוע הקודם. נזכיר שלפני כחודשיים, הקואליציה הגיעה ל-66 מנדטים בסקר של ערוץ 14.

הנתון הנוסף: בראש סדר היום הציבורי השבוע ניצב מזכר ההבנות עם איראן. האם האופן הצונן שבו התקבל ההסכם בישראל מערער על מעמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו - מי שבמשך שנים חרט על דגלו את המאבק באיום האיראני?

בסקר של חדשות 13 בחנו את השאלה מהזווית של הקולות המתנדנדים. לפי הסקר, בנוגע לטיפול באיום האיראני, המסה העיקרית של המתלבטים (שעדיין לא הכריעו למי יצביעו) עדיין עם נתניהו: 43% מהמתלבטים מעדיפים את קואליציית נתניהו, לעומת 17% לאיזנקוט ו-15% שמעדיפים את בנט.

אבל לפני שתוקפים את הנתון הזה ומניחים שהמתלבטים מראש נטועים עמוק בחוגי התומכים בקואליציה הנוכחית, כדאי לציין: אותם מתלבטים דווקא סבורים שבכל הנוגע ליוקר המחיה והמחלוקות בעם, קואליציות בראשות בנט ואיזנקוט (בהתאמה) יעשו עבודה טובה יותר מאשר קואליציה בראשות נתניהו.