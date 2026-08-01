פחות מ-90 יום לבחירות, והגורמים האלה עדיין מבלבלים את הסקרים

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? הליכוד מובילה עם 25 מנדטים, ישר בראשות איזנקוט עם 22, ביחד בראשות בנט נחלשת ל-12 מנדטים.

שאר המפלגות נשארות עם אותו מספר מנדטים: הדמוקרטים עם 10; ישראל ביתנו 9; ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 8 כל אחת; חד"ש-תע"ל, רע"ם והציונות הדתית עם 5 כל אחת. המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה ברוב הסקרים, אך כחול לבן בראשות בני גנץ עדיין נשארת מתחתיו.

מה המסקנה? גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות עדיין מתקשה לזכות לרוב בכנסת, כאשר הוא מסתפק ב-56 מנדטים בממוצע הסקרים (והמפלגות הערביות מקבלות ביחד 10 מנדטים).

מאחורי המספרים: שוב היה זה הסקר של מעריב שהיה היחיד שבו האופוזיציה ללא המפלגות הערביות זוכה לרוב של 61 מנדטים. וכפי שהסברנו בשבוע שעבר , גם הפעם זה היה הסקר שהעניק למפלגתו של בנט את מספר המנדטים הגבוה ביותר.

ברוב הסקרים (ערוצים 11, 12 ו-13 ומעריב) גוש האופוזיציה כולו (כולל המפלגות הערביות) זוכה ל-68 מנדטים לפחות. בסקר של i24news הוא עומד על 61 - ורק בסקר של ערוץ 14 הוא נעצר על 58 מנדטים, כשהקואליציה זוכה לרוב של 62 מנדטים.

הסקרים חצויים גם לגבי מפלגת "בית ציוני" של חילי טרופר ויועז הנדל. בעוד שבארבעה סקרים (ערוצים 11, 12 ו-13 ומעריב) היא כבר עוברת את אחוז החסימה (בסקר של חדשות 13 היא אף מגיעה ל-5 מנדטים), בסקרים של ערוץ 14 ו-i24news היא עדיין נותרת מתחתיו.

עוד מפלגה משמעותית שתורמת לשונות בין הסקרים היא חד"ש-תע"ל: זו נעה בין 4 מנדטים (ערוץ 13) ל-7 (i24news). אגב, דווקא לגבי מפלגת רע"ם (בראשות מנסור עבאס) הסקרים לחלוטין תמימי דעים - והיא זוכה בכולם ל-5 מנדטים.

הנתון הנוסף: בשבוע שעבר נכתב בגלובס על החור השחור של הסקרים: המתלבטים - אותו נתח של בין 10% ל־15% מהציבור שעד לרגע האחרון לא החליט למי הוא יצביע. רק כדי לסבר את האוזן, מבחינה מספרית מדובר על קבוצה שיכולה להיות שווה 20 מנדטים.

כפי שהוסבר בכתבה, שאלת השאלות היא איך מתפלגים המתלבטים: האם הם מתפזרים אקראית בין המפלגות (ולמעשה "מחקים" את ההתפלגות של כלל הציבור) או שהם מתלבטים בין מפלגות שונות באותו גוש.

את השאלה הזאת בדיוק שאלו השבוע בסקר אולפן שישי בערוץ 12. לפי הסקר, 55% מהמתלבטים נוטים להצביע למועמד שאינו נתניהו - כך שברמת העיקרון, אלה 8 מנדטים שייתכן שיהיו מנותבים לגוש האופוזיציה. 16% מהמתלבטים הם בעד נתניהו - ו-29% מהמתבלטים השיבו שהם לא יודעים לאיזה גוש הם נוטים להצביע.